4. Достатньо лише мати правильні інгредієнти, любити людство й поважати традиції

Так відповів Мастро Капотосто, власник «Eр Коччо», коли Марко запитав у нього, як йому вдається готувати настільки смачні страви. Саме в «Eр Коччо» Марко скуштував найсмачнішу у своєму житті Карбонару.

«Величезний багаж римської кухні пов’язаний з повсякденним життям міста, його господинями, його траторіями та його неповторними персонажами, так само як із його неповторними мовними винаходами та маленькою дворовою літературою».

Карбонара – це частина римської кухні, а відтак вона вплетена в культуру та життя Риму. І щоб приготувати правильну Карбонару, варто поважати місто та людей, які її створили, дбати про традиції, обирати найкращі місцеві продукти. І це працює не тільки з Карбонарою, але з будь-якою стравою, над смаком якої чаклувало не одне покоління людей.