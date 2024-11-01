Сім фактів про котів, яких ви не знали

Факт 5.

Коти підраховують білок

Котам потрібно 41% протеїнів у раціоні, тоді як собаці — до 32%. Білок для котів настільки важливий, що вони можуть одразу проаналізувати його кількість у їжі, просто лизнувши її. Це можливо завдяки так званим рецепторам умамі.

