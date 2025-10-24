Виростити Мрію

Коли в 2021 році чоловік запропонував назвати дочку Мрією, я подумала: «яка маячня». Я називаю це вікном Овертона: три роки він періодично повертався до мене з цією пропозицією, і я дозріла. Я хотіла назвати дитину Квіткою чи Теєю, народженою від Бога. Але коли вона народилася, я зрозуміла: ні, це не Тея і не Квітка, це Мрія.



Мрія народилася в 2024-му, тоді всі вже знали про однойменний літак. Так, ми часто мали пояснювати, що не називали дочку на честь літака. Часто знайомі дивуються незвичності імені, особливо російськомовні, які не одразу розуміють, що ми вкладали в нього сенс. Тільки потім до них доходить, що мається на увазі «Мечта».



Що для нас мрія як концепція? Це коли ти відмежовуєшся від реальності. Щось далеке та високе. Якось я написав на аркуші список бажань: чого б я хотів досягти в такому-то і такому-то році. Я знайшов цей лист через чотири роки — і усе було саме так, як і загадав. Я одружився саме в тому році, як і планував, став батьком саме тоді, коли мріяв.



Ми віруючі люди, Бог займає центральне місце в нашому житті. Звісно, ми б хотіли передати їй наші цінності й наше бачення світу. Ми вважаємо, що людям без Бога набагато важче, треба вчитися довіряти йому своє життя. Ми хочемо, щоб вона пізнавала світ — помилялася, збивалася, була відкритою до нового, чогось іншого, навіть якщо це щось не співпадає з поглядами в нашій родині.

