В одном из заливов Десенки на Трухановом острове находится необычный дачный кооператив. Он объединяет плавучие дачи. Рассказываем, как это — жить в доме на воде, плавать в магазин на байдарке и что делать, если дача пошла ко дну.
Герои
Андрей Гакман и Вячеслав Ступченко — дизайнеры на телеканале 1+1, а Антон Дуженко — рекламщик. 5 лет назад у Андрея появилась дача на Трухановом. С тех пор ребята проводят там практически все свободное время. Помимо совместного отдыха, шашлыков и тусовок, они постоянно обустраивают палубу и чистят заводь.
Как появилась плавдача
Все началось 10 лет назад, когда мой дядя купил моторную лодку [наш собеседник — Андрей Гакман]. Позже через знакомых лодочников ему предложили приобрести плавдачу. Ее построил один мужичок, но в какой-то момент решил уехать из страны. Мой дядя купил у него дачу за 10 тысяч долларов. Она продавалась как несамоходное плавсредство, по сути как баржа. У плавдачи есть свой бортовой номер и техпаспорт.
По документам это плавсредство входит в лодочный кооператив филлиала первого РОПа [ремонтно-отстойный пункт — БЖ] на Выдубичах. По сути, это лодочный кооператив. Так что с точки зрения землевладения – все законно. Баржа на воде не преграждает доступ к воде, дача соединена с берегом понтоном.
По документам это плавсредство входит в лодочный кооператив филлиала первого РОПа [ремонтно-отстойный пункт — БЖ] на Выдубичах. По сути, это лодочный кооператив. Так что с точки зрения землевладения – все законно. Баржа на воде не преграждает доступ к воде, дача соединена с берегом понтоном.
Я получил ключи от дачи в 2011 году, тогда мой дядя просто разрешил нам с друзьями здесь тусить. Позже ему стало некогда сюда ездить, и мы стали бывать здесь чаще. Потом потихоньку начали обустраивать дом. Если сначала приезжали всего на несколько часов, то с позапрошлого года начали оставаться с ночевками. Дача продавалась в таком же виде, в котором она и сейчас — железный домик и деревянная палуба. Мы же до сих пор держим ее в тонусе и ухаживаем за ней.
Место
40 м²
Общая площадь плавдачи
5 человек
Помещается в дом для ночлега
15 мин
Пешком до ближайшей остановки общественного транспорта
500$
В год на обслуживание плавдачи
Плавдача входит в лодочный кооператив первого РОПа и находится в одном из заливов реки Десенка, которая впадает в Днепр. Добираемся сюда или на велосипедах через Труханов остров, или на машинах через съезд на Труханов с Северного моста.
В кооперативе 9 плавдач вместе с нашей, побережье охраняет сторож, а за делами следит глава кооператива дядя Толя. Со своими соседями мы только здороваемся и иногда одалживаем им какие-нибудь инструменты. Наш кооператив — не закрытая территория, любой желающий может попасть к воде.
В кооперативе 9 плавдач вместе с нашей, побережье охраняет сторож, а за делами следит глава кооператива дядя Толя. Со своими соседями мы только здороваемся и иногда одалживаем им какие-нибудь инструменты. Наш кооператив — не закрытая территория, любой желающий может попасть к воде.
Что внутри
Плавдача – это деревянная палуба площадью 12 квадратов и железный одноэтажный дом на 18 квадратов. Плавдача привязана к берегу при помощи тросов на деревьях, а по углам – к утопленным бетонным блокам-якорям. Это нужно, чтобы дачу не уносило в разные стороны и чтобы она не билась о другие плавдачи. Палубу с берегом соединяет двухметровый понтон.
Внутри все сделано, как на яхте. Справа – кухня с газовой плитой, диван и "уголок красоты" с зеркалом. Слева – вешалка, холодильник и стол, а в конце — сауна. Туалета внутри нет, но на палубе мы установили биотуалет. Еще в палубе есть небольшой трюм, где хранятся всякие нужные инструменты, болты, шурупы и прочее полезное барахло.
Внутри дома спокойно размещается до 5 человек при условии, что кто-то будет спать в сауне, а кто-то – на полу под столом. Хотя однажды еще один наш друг спал на палубе в гамаке, а еще один – на лежаке, так что мы вмещались и всемером.
Все продукты и питьевую воду в больших бутылях мы привозим с собой из города. В каюте есть мойка, но посуду моем в ведрах и сливаем грязную воду в кусты, подальше от берега. Мусор вывозим в ближайшие контейнеры возле Северного моста.
Уход и обслуживание
Плавдача требует большого ухода. Например, из-за влажности постоянно трескается краска, поэтому в прошлом году мы полностью перекрашивали домик и покрывали палубу специальным лаком. В позапрошлом году на палубе проломилась доска прямо под Антоном. Он разорвал себе ладонь, пришлось наложить 4 шва. После этого мы "закрыли" дачу на ремонт, возились целое лето, но полностью заменили доски.
Еще как то раз мы решили почистить нашу заводь от водорослей и камышей. Взяли старые грабли и привязали их веревкой к плавдаче. Слава плавал на байдарке вокруг водорослей и наматывал на них веревку по-кругу. Затем мы втроем тянули заросли на палубу. В итоге, палуба была просто завалена метровым слоем водорослей, нам их было некуда девать и мы решили застелить ими мостик у входа на баржу.
Капитальный ремонт дачи в позапрошлом году стоил около 18 тыс. грн. А в целом уход за плавдачей обходится в $500 в год. Мы все делаем вместе – скидываемся деньгами на обустройство и ремонтируем плавдачу.
А для друзей, которые здесь только тусят, повесили копилку, чтобы они скидывали туда деньги на поддержание плавдачи. За два года там, может, гривен 200 накопилось.
Капитальный ремонт дачи стоил
около 18 тыс. грн.
около 18 тыс. грн.
Отдых
Самая главная фишка дачи — это кусок глуши в городе. Мы ездим сюда круглый год. Зимой, когда плавдача похожа на полярную станцию, раз в неделю, чтобы патрулировать территорию и заодно попариться в сауне. А в теплое время года приезжаем большими компаниями почти каждые выходные.
Не выезжая из Киева, ты можешь от него отдохнуть. Есть своя палуба с лежаками, свой заход в воду. Привез арбуз, сел на лежак и устроил себе чиллаут. Еще на палубе стоит мангал для шашлыков. Для безопасности установили дымоходы, один – для сауны, а другой – для мангала. А еще это по сути дача без огорода — и это совершенно прекрасно.
Еще у нас есть пластиковая байдарка, которая всегда привязана к даче тросом. Она рассчитана на два места, и чаще всего мы на этой байдарке плаваем в SkyMall за продуктами, если во время тусовки они заканчиваются.
Вообще здесь прикольно плавать по всяким заводям реки Десенки, есть такие места, в которые заплываешь будто в дебри Амазонки. Можно почувствовать себя бойцом Call Of Duty.
Мы на этой байдарке плаваем в SkyMall
за продуктами
за продуктами
Проблемы
При входе на дачу на палубе стоит биотуалет. Но ни одной машине-ассенизатору не хватит длины шланга, чтобы откачать оттуда дерьмо. Пока что мы чистим туалет своими силами, но сделать это полностью не можем. Выливать в яму нельзя, потому что вокруг вода, нам же потом в ней купаться.
В прошлом году мы даже поспорили на что-то между собой. Мол, давайте уже кто-то один, если проспорит, пойдет вручную чистить этот биотуалет, переливая все в какую-нибудь бочку. Но так никто и не проспорил. В этом сезоне решили, что вынесем туалет своими силами на берег, вызовем ассенизатора, а потом поставим его обратно на палубу. К плану пока не приступили.
В прошлом году мы даже поспорили на что-то между собой. Мол, давайте уже кто-то один, если проспорит, пойдет вручную чистить этот биотуалет, переливая все в какую-нибудь бочку. Но так никто и не проспорил. В этом сезоне решили, что вынесем туалет своими силами на берег, вызовем ассенизатора, а потом поставим его обратно на палубу. К плану пока не приступили.
Еще одна проблема всех плавдач — постоянно что-то падает в воду. У нас есть большой магнит на тросе, которым мы достаем из воды всякие молотки, плоскогубцы и все, что роняем. А для нормальной видимости при поисках затонувших предметов у нас есть специальная банка на веревке, в которую мы кладем фонарик и утяжелитель, чтобы подсветить дно.
А как-то чуть не утонула сама дача. В один из зимних вечеров я позвонил главе нашего водно-дачного кооператива дяде Толе, чтобы узнать, как там у нас дела. В ответ услышал: "Да у тебя дача тонет!"
А как-то чуть не утонула сама дача. В один из зимних вечеров я позвонил главе нашего водно-дачного кооператива дяде Толе, чтобы узнать, как там у нас дела. В ответ услышал: "Да у тебя дача тонет!"
Срываемся, приезжаем на место и видим, что баржа немного перекошена. Ступаем на палубу, и в этот момент дача чуть ли не переворачивается под нами — перекос увеличивается, вода заливает палубу, мы в панике. Но мы быстро собрались и начали переносить все самое тяжелое на противоположный край палубы, даже газовые баллоны из резервного люка достали. Оказалось, что в трубах под палубой, которые должны быть пустыми и за счет которых баржа держится на плаву, дофига воды.
Все из-за того, что после морозов мы не успели почистить снег, плюс когда заводь замерзает и трубы оказываются подо льдом, во время таяния льда в трубы затекает вода. Дачу тогда спасли, выкачав воду насосом. Еще мы воткнули в дно длинные палки, и пока Антон при помощи них отталкивал тонущую сторону палубы от дна, мы со Славой бежали на противоположную сторону палубы, чтобы выровнять положение баржи.
Охрана
Мы платим за охрану 300 гривен в месяц — есть сторожевая будка, в которой с утра до вечера сидит охранник. В теплое время года на плавдачах постоянно живут люди, поэтому мы не боимся, что ночью что-то украдут. А вот зимой среди владельцев плавдач вводятся дежурства, и мы раз в неделю должны переночевать на барже.
Всю зиму с воскресенья по понедельник мы приезжаем, патрулируем территорию и раскочегариваем сауну так, что не можем заснуть в домике из-за духоты, хотя на улице может быть мороз до -10 градусов. Так что при желании на барже можно жить даже зимой. Территорию патрулируем вместе с двумя нашими собаками – рыжей овчаркой Диной и псом непонятной породы, которого мы назвали Лисопёс.
Всю зиму с воскресенья по понедельник мы приезжаем, патрулируем территорию
Планы
Наши основные планы на этот год — откачать дерьмо из биотуалета и поменять мангал. Краска с прошлого года еще в хорошем состоянии, да и палуба прочная. Недавно мы даже разместили на крыше антенну, поэтому теперь Антон приезжает с модемом и у нас тут нормально работает интернет.
Дача все так же принадлежит дяде и он до сих пор интересуется, что с ней происходит. Я постоянно отправляю ему фотографии, а он радуется, что мы не закинули это дело и продолжаем пользоваться баржей.
Фото: Юлий Кудланик, Виктор Викторов