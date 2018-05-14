При входе на дачу на палубе стоит биотуалет. Но ни одной машине-ассенизатору не хватит длины шланга, чтобы откачать оттуда дерьмо. Пока что мы чистим туалет своими силами, но сделать это полностью не можем. Выливать в яму нельзя, потому что вокруг вода, нам же потом в ней купаться.



В прошлом году мы даже поспорили на что-то между собой. Мол, давайте уже кто-то один, если проспорит, пойдет вручную чистить этот биотуалет, переливая все в какую-нибудь бочку. Но так никто и не проспорил. В этом сезоне решили, что вынесем туалет своими силами на берег, вызовем ассенизатора, а потом поставим его обратно на палубу. К плану пока не приступили.