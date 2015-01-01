У липні під Києвом відкривається парк Порадів – лавандовий простір, на території якого пропонують релакс-активності для перезавантаження і зняття стресу.
У день відкриття виступатиме гурт “Циферблат”, а за тиждень – співачка KOLA.
Розповідаємо, як перезавантажитися і набратися сил у рекреаційному просторі.
Лавандові поля і Сад спокою
“Ми живемо у час, повний стресів та напруги: повсякденні турботи, інформаційний шум, метушня міста, пандемії, війна. Людям потрібне емоційне та фізичне перезарядження. Для цього був створений Порадів — неймовірно гарний і цілющий лавандовий парк, де усього за день можна зняти стрес та наповнитись енергією завдяки корисним властивостям цієї рослини”, – кажуть у Порадові.
Йога, медитація та боксінг-терапія
Концерти
Коли їхати в Порадів і як дістатися