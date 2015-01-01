Як допомогти тваринам у притулках: EVA і Happy Paw оголошують масштабний збір “ВусоСвято”

EVA та благодійний фонд Happy Paw разом зібрали 2,5 мільйони гривень і допомогли 74 притулкам тварин в Україні. На ці гроші закуповують дрова, пічки, облаштовують нові будки та лежанки для собак і котів.

24 жовтня стартує ювілейний проєкт “ВусоСвято”, його мета – допомогти притулкам підготуватися до зими, подарувати тваринам тепло і справжнє відчуття свята.

Для того, щоб анонсувати новий проєкт та підбити підсумки попередніх років співпраці EVA та Happy Paw організували "Тур доброти" у Гостомельський притулок. Журналісти БЖ побували на цьому заході, приуроченому Всесвітньому дню захисту тварин, і розповідають, як українці можуть долучитися до збору та допомогти чотирилапим відчути турботу.

Про допомогу тваринам під час війни

Допомагати безхатнім тваринам у мережі магазинів EVA вирішили наприкінці 2020 року. Тоді компанія відмовилася від дорогих подарунків на новорічні свята для партнерів, а заощаджені кошти передала тваринам у притулках. Наступного року мережа стала партнером профільного фонду Happy Paw, що дало змогу значно розширити вплив благодійних ініціатив.

З початком повномасштабної війни у лютому 2022 року допомога притулкам, що утримують тварин, опинилася під загрозою. Основні фінансові зусилля, як від підприємців, меценатів, так і донати від свідомих громадян, направляли передусім на потреби українського війська. Аби допомога чотирилапим не припинялася у нових, непростих умовах, необхідно було шукати нові методи та змінювати стратегію.
“У 2022 році ми замислилися, чи продовжувати цей проєкт, — розповідає керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA та EVA.UA Олександра Гнатик, — боялися, що нас захейтять, бо війна триває, і на першому плані має бути зброя, яка в пріоритеті. Водночас ніхто не скасовував людяність, гуманність, цінності, які завжди з нами. І це не лише про допомогу людям, тому ми вирішили не зупинятися”.
Цікаво, що, порівнюючи зі стартом проєкту, коли було зібрано 270 тисяч гривень, у 2023 році сума зібраних коштів становила майже 2 з половиною мільйони гривень. Так само як і зросла кількість благодійників: минулого року їх стало вже 260 тисяч проти початкових 840.

Якщо на початку ініціативи допомогу отримали лише 7 українських притулків для тварин, то у 2023 році їх було вже 74. Загалом у результаті цієї спільної роботи допомога надійшла у майже 100 прихистків по всій Україні, понад 30 тисяч тварин за ці роки зимували в притулках із запасом дров у теплих ліжечках і будках та відремонтованих вольєрах.

Про новий масштабний збір для тварин “ВусоСвято”

Цьогорічний проєкт, що має назву “ВусоСвято”, стартує 24 жовтня і триватиме до 6 грудня. Зібрати планують більшу суму, ніж у минулі роки. А взагалі керуються принципом: “що більше, то краще”.
“Потреби притулків постійно змінюються через те, що інші благодійники або люди можуть закрити певні запити в будь-який час. Тому ми орієнтуємось на те, що потрібно саме в той період, коли вже будуть зібрані гроші. Це питання ми завжди проговорюємо з представниками притулків, щоб не купувати те, що вже не потрібно, або неактуально”, – каже Олександра Гнатик.

Чому важливо допомагати притулкам

Гостомельський притулок для тварин – один з тих, хто вже отримав допомогу від EVA та Happy Paw.

Притулок у Гостомелі існує вже 24-й рік, і в ньому нині проживає понад 600 собак та котів. "Усі вони мають різне походження, але кожен з них – особливий, кожного знаємо не лише за ім’ям, але й за характером, історією та поведінкою", — розповідає засновниця притулку Марія Вронська. Ми поспілкувались з нею під час прес-туру до притулку, який днями провели EVA та Happy Paw.

Близько 30% собак, які перебувають у притулку – або евакуйовані його співробітниками, або ті, яких привезли групи евакуації та військові. Утримувати такий притулок, за підрахунками засновників, коштує від 700 тисяч до 1 млн гривень на місяць.
Протягом місяця підопічні з’їдають більше 5 тонн м’яса і понад 2 тонни крупи. "І це тільки собаки, — каже Марія, — а є ще справжні троглодити у вигляді кошенят і пухнастих котиків".

Те, що притулок існує завдяки благодійникам та внескам небайдужих – не секрет, а реальність, тому допомога від EVA та Happy Paw завжди на часі. Ось, що закуповують на зібрані кошти:
Організатори проєкту “ВусоСвято” закликають українців долучитися до нового збору, щоб передати чотирилапим ще більше допомоги.
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