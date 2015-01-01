Партнерський проєкт

Не тільки в дубових бочках: навіщо вино витримують у глиняних, сталевих та бетонних ємностях?

Разом з MAUDAU поєднуємо дві пристрасті: культове кіно та якісний алкоголь. Розповідаємо про те, які алкогольні напої споживають герої різних кіновсесвітів, та радимо напій на вечір у нашій рубриці Напої-кіногерої.

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино ми разом із професійними сомельє розповідаємо про вино максимально простою мовою.

Цього разу разом із Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU ми говоримо про витримку вина.

Якщо тобі на думку спадають тільки дубові бочки, то ця стаття — саме для тебе. Вона про глиняні квеврі, сталеві бочки, Грузію, а ще про те, як стародавній метод створення вина знову став «трендом».

У чому краще витримувати вино?

Усе залежить від того, якого результату хоче досягти винороб. Дубові бочки зазвичай обирають для того, щоб «ускладнити» смак. Що саме вийде в результаті — проявляться ноти ванілі чи кави, табака або спецій — залежить від деревини, форми та розміру бочки та ще безлічі інших чинників. Як-то кажуть, це «гра з багатьма невідомими», як і все виноробство загалом.

Які альтернативи? Сталеві бочки, бетонні резервуари та глиняні квеврі.

Перший варіант — найбільш прогнозований. Сталь не пропускає кисень та не взаємодіє з вином. Тож це непоганий спосіб зберегти та підкреслити природну свіжість вина. Бетонні резервуари дещо інші. Як і сталь, вони не вступають у реакцію з самим вином, однак бетон пропускає кисень. Вважається, що це добрий спосіб одночасно пом'якшити смак вина, але зберегти ароматику та підкреслити теруар. Третій популярний варіант — витримка у квеврі.
У MAUDAU чудовий вибір вин без дубових нот!
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Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU

Що таке квеврі?

Це такі немаленькі «глечики» з глини. Саме в них робили вино ще декілька тисяч років тому на території сучасної Грузії. Традиція була майже знищена в радянський період, однак швидко відроджується зараз.

До речі, у 2013 році цей спосіб створення вина став об’єктом нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Як наш борщ!

Вина у квеврі — це не просто данина стародавній традиції. Це справді цікавий спосіб робити непересічні вина з мінімальним втручанням винороба в процес. Квеврі мають форму яйця. Доволі часто їх ще й закопують у прохолодну землю. Завдяки цьому температура вина збільшується дуже повільно, а мертві дріжджі та важкі речовини осідають внизу. Вино дуже поступово “забирає” в себе таніни, і це дає змогу створювати вина з дуже небанальним складним смаком.

А тепер про цікаве. Знаєш щось про суперпопулярні “оранжі” – вина з білого винограду, витримані на шкірках? І хоча сам термін “помаранчеве вино” виник лише на початку 2000-их, подібну технологію використовували грузини, коли створювали свої “бурштинові” вина у квеврі тисячі років тому. Так історія знову становиться трендом.
@sobersomm

Лінк в біо)

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Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
Більше вин з Сицилії!

6 вин з квеврі, які точно варто спробувати

Terra Initia Rkatsiteli Qvevri

Золотаве вино з винограду сорту Ркацителі. В ароматі сухофрукти, ваніль та кедрові горішки, у смаку стигла хурма та трохи зеленого чаю. Чудово пасує до сирів, білого м'яса та риби на грилі.
Хочу спробувати!
Привезіть мені це вино!

Kvevri Rkatsiteli

Варіант виготовленого у квеврі Ркацителі від виноробні Gogushika в Картлійському регіоні.

Це легке та ніжне, солом'яно-біле вино з дуже делікатним фруктовим ароматом. Радимо до морепродуктів та копчених закусок.
Привезіть мені це вино!

Marani Qvevri Rkatsiteli

Ркацителі для цього вина вирощують на плодючих землях Манавської зони, поблизу гірського масиву Ців-Гомборі. Ягоди збирають вручну, ферментація відбувається у квеврі.

За 6 місяців витримки на шкірці винороби отримують складні, але яскраві вина. Золотий колір, виражена кислотність, довгий посмак з горіховими нотками. В ароматі – печені яблука, айва та лимонні цукати.
Цікаво!

Iveriuli Qvevris Rkatsiteli

Це також квеврі. Також Ркацителі. І також гідне вино. З дуже яскравими фруктами та легкою хвоєю в ароматі, приємною кислотністю та округлим смаком.

Не переймайся, якщо раптом побачиш у пляшці осад: це нормально для вин, створених за такою технологією. Вино дуже насичене, і легко «впорається» навіть з м’ясними стравами. Чи можна подавати такий варіант Ркацителі до шашлику? Так, безперечно.
Замовляй це вино!

Iveriuli Qvevris Saperavi Red

Червоне вино із сорту Сапераві. Ферментація у глиняних квеврі забезпечує збалансовані таніни та витонченість. В ароматі – ваніль, виноград та вишня, в смаку стиглі червоні ягоди. Сміливо бери до будь-яких м’ясних страв на грилі.
Цікаво спробувати!
Хочу замовити!

Marani Qvevri Saperavi

А цей Сапераві вирощують у Кахетії на висоті 567 метрів над рівнем моря. Особливий теруар та мацерація у квеврі створюють особливе вино.

Воно має глибокий гранатовий колір та складний аромат з виразними нотами стиглих ягід. Яскраві таніни та довгий ягідний, трохи пряний, посмак.
Хочу це вино!
Партнерський проєкт

Плани на вечір:
вулканічне вино, брускети
та фільм «Вулкан»

У рубриці Плани на вечір ми продовжуємо розповідати про те, як без особливих витрат та зусиль організувати особливий вечір. Потрібно зробити лише три кроки: замовити пляшку вина, яке ми обрали для тебе разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях», швидко приготувати чергову величну страву за рецептом від Марко Черветті та подивитися гідне українське кіно.
Партнер проєкту
Звісно, гідних грузинських вин набагато більше. Почни з цих, а потім відкривай нові обрії. Попереду ще стільки цікавих знахідок разом з MAUDAU!
Привезіть мені вина без дубових нот!
Зображення: unsplash, pxhere, freepick
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова. Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
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