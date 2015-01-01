Не тільки в дубових бочках: навіщо вино витримують у глиняних, сталевих та бетонних ємностях?

Що таке квеврі?

Це такі немаленькі «глечики» з глини. Саме в них робили вино ще декілька тисяч років тому на території сучасної Грузії. Традиція була майже знищена в радянський період, однак швидко відроджується зараз.



До речі, у 2013 році цей спосіб створення вина став об’єктом нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Як наш борщ!



Вина у квеврі — це не просто данина стародавній традиції. Це справді цікавий спосіб робити непересічні вина з мінімальним втручанням винороба в процес. Квеврі мають форму яйця. Доволі часто їх ще й закопують у прохолодну землю. Завдяки цьому температура вина збільшується дуже повільно, а мертві дріжджі та важкі речовини осідають внизу. Вино дуже поступово “забирає” в себе таніни, і це дає змогу створювати вина з дуже небанальним складним смаком.



А тепер про цікаве. Знаєш щось про суперпопулярні “оранжі” – вина з білого винограду, витримані на шкірках? І хоча сам термін “помаранчеве вино” виник лише на початку 2000-их, подібну технологію використовували грузини, коли створювали свої “бурштинові” вина у квеврі тисячі років тому. Так історія знову становиться трендом.

