Не тільки в дубових бочках: навіщо вино витримують у глиняних, сталевих та бетонних ємностях?

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино ми разом із професійними сомельє розповідаємо про вино максимально простою мовою.
Цього разу разом із Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU ми говоримо про витримку вина.
Якщо тобі на думку спадають тільки дубові бочки, то ця стаття — саме для тебе. Вона про глиняні квеврі, сталеві бочки, Грузію, а ще про те, як стародавній метод створення вина знову став «трендом».