Ой чи живі, чи здорові американці односолодові

Нарешті: з 19 січня американські односолодові віскі стали окремою офіційною категорією з погляду закону США.

Взагалі-то святкувати цю подію в колі американських дистилерів почали ще 18 грудня, коли TTB (Бюро з питань оподаткування та торгівлі алкоголем і тютюном — державний орган, який регулює виробництво та продажі віскі в США) ратифікувало документ під назвою Addition of American Single Malt Whisky to the Standards of Identity for Distilled Spirits («Включення американського односолодового віскі до стандартів ідентифікації дистильованих спиртних напоїв»). В дію він вступив 19 січня.

Щоб це сталося, знадобилося вісім років наполегливих клопотань American Single Malt Whiskey Commission — громадської організації, створеної американськими виробниками односолодових віскі. У 2016-му, тобто в перший рік створення, вони послали TTB три петиції з проханням додати до списку американських категорій віскі american single malt whiskey. За наступні роки кількість надісланих документів перевищила тисячу, а кількість членів ASMWC — сотню. Кінець кінцем TTB здалося та вперше за 52 роки (!) додало до списку нову категорію американського віскі — американське односолодове.

Що являло собою американське односолодове віскі до 19 січня? Будь-що, залежно від фантазії та переконань дистилера. Зазвичай дистилери поглядали на правила виробництва шотландських односолодових, але ніщо не заважало їм робити й те, що з погляду SWA (Асоціації шотландського віскі) вважається знавіснілим блюзнірством. Бачите на фото пляшку праворуч? Greenbar Slow Hand Single Malt витримують у дерев’яних чанах із білого дуба з додаванням кубиків із шести різних порід дерев. Альтернативна витримка у всій своїй красі, втілений кошмар SWA.

Але все — з анархією покінчено: правила прописані, межі категорії окреслені, члени ASMWC можуть рухатися далі та мріяти про майбутню (сьогодні поки недосяжну) конкуренцію зі скотчами.

Зараз розкажемо вам, що залишилося спільного з правилами шотландців, а що американці зробили в себе інакше.

Отож:

Ферментація, дистиляція та витримка американського односолодового віскі повинні проходити на території США. Усі спирти мають дистилюватися на одній дистилерії. У шотландців на одній дистилерії мають проходити і ферментація, і дистиляція. А ще американцям, на відміну від шотландців, залишили право бутилювати свій «солод» за межами країни (якщо комусь спаде на думку така практична ідея).

Затор має на 100% складатися зі солодженого ячменю та води. Тут без сюрпризів — усе як у шотландців. Крім цього: шотландцям заборонено додавати сторонні ферменти, а американцям — ні.

Дистиляція дозволена в перегінних кубах, колонах і гібридних кубах. У Шотландії — тільки в перегінних кубах.

Максимальна дозволена міцність спирту при дистиляції — 80% об. У Шотландії — 94,8% об.

Для витримки дозволено використовувати дубові бочки: нові та старі, обпалені й необпалені. Головне, щоб об’єм був не більше ніж 700 літрів. Те саме, але не можна використовувати бочки з-під вина, пива або міцних напоїв, вироблених із кісточкових фруктів або з додаванням кісточкових фруктів, а також бочки з-під міцних напоїв, до яких після дистиляції додають фрукти, ароматизатори або підсолоджувачі, а також бочки з-під пива, до яких додають фрукти, ароматизатори або підсолоджувачі після бродіння.

Мінімального строку витримки немає. Інша річ, якщо йдеться про Straight American Single Malt Whiskey — у цьому випадку мінімальний строк витримки складає два роки. У Шотландії — мінімум три роки.

В американське односолодове віскі дозволено додавати лише воду та карамельний барвник. Про доданий барвник обов’язково має бути інформація на контретикетці. У шотландське односолодове — те саме, тільки писати про барвник на контретикетці необов’язково.

Мінімальна міцність віскі при бутиляції — 40% об. У Шотландії — аналогічно.

Ось, здається й усе. Виробникам, чиї технології не відповідають вимогам нових правил, дали час до 19 січня 2030 року, щоб розпродати «неправильні» односолодові. Greenbar Slow Hand Single Malt доведеться визначитися — припиняти витримку у велетенських дубових чанах або прибирати слово single у назві. Врешті-решт, American Malt Whiskey (без Single) — теж цікава самобутня категорія.

А ми, зі свого боку, можемо пообіцяти, що в цьому році точно проведемо дегустацію Drinksetter, присвячену виключно американським односолодовим віскі з власного імпорту «Сільпо». Ця трійця, що ви бачите на фото, — лише початок.