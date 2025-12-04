Куди піти в Києві 6–7 грудня: афіша для тих, хто цікавиться історією і традиціями Різдва

Як «Щедрик» став частиною світового Різдва, що перейшло нам у спадок із давніх зимових обрядів і як митці працюють із різдвяною символікою сьогодні — цього вікенду в Києві відбудуться події, що розкривають Різдво крізь історію, культуру та мистецтво. Зібрали афішу для тих, хто хоче знати про це свято більше.

Купити автентичні різдвяні подарунки на ярмарку в Музеї Івана Гончара

Коли: 6–7 грудня, 11:00–19:00

Де: Музей Івана Гончара (вул. Лаврська, 19)

У Музеї Івана Гончара влаштують традиційний передріздвяний ярмарок. Два дні майстри та майстрині з різних регіонів України представлятимуть вироби ручної роботи — від гуцульських ліжників, кептарів і сардаків до тканих скатертин, строїв і локальної вишивки. У продажу також будуть різдвяні атрибути та декор: дідухи, солом’яні павуки, зірки, вертепні маски, традиційні прикраси, рушники, свічки, гончарний посуд і святковий одяг.

Також упродовж двох днів у музеї працюватиме Різдвяна майстерня: навчатимуть робити солом’яного павука, дідуха, маску кози та розписувати ікону на склі.

Почути різдвяні історії і відвідати презентацію збірки «Твоє, моє і наше Різдво»

Коли: 7 грудня о 15:00

Де: «Сенс на Хрещатику» (вул. Хрещатик, 34)

У книгарні «Сенс на Хрещатику» відбудеться презентація збірки оповідань «Твоє, моє і наше Різдво» від п’ятнадцяти сучасних авторів та авторок. Письменники поділяться особистими історіями про свята. У розмові йтиметься про те, що сьогодні для нас означає Різдво, як святкова традиція співіснує з реальністю повномасштабної війни та що допомагає зберігати внутрішню опору.

Під час івенту можна буде придбати книжку та підписати її в авторів.

Подивитися, як Тетяна Кияниця переосмислює традиційну витинанку

Коли: із 4 до 24 грудня, 11:00–23:00

Де: Squat 17b (вул. Терещенківська, 17Б)

У просторі Squat 17b відкрилася різдвяна виставка «Світло й Тепло» — проєкт художниці й ілюстраторки Тетяни Кияниці, яка понад десять років працює з технікою витинанки. Мисткиня модернізує цей традиційний метод, експериментує з матеріалами і формами (мистецтво тіней) й загалом у своїй практиці поєднує фольклор й літературу.

В експозиції представлено авторські «Зірки» в кількох техніках — від класичної витинанки до її експериментальних варіацій.

Виставка має благодійну мету: 30 % від продажу робіт і 100 % від листівок спрямують на збір для ГУР.

Розібрати традиції Святок на Полтавщині

Коли: 7 грудня о 13:00

Де: Музей просто неба у Пирогові (вул. Академіка Тронька, 1)

Під час лекції на основі етнографічних матеріалів та історичних свідчень розкажуть, як у XIX столітті відбувалися Святки: що ставили на святковий стіл, коли з’явилася кутя з рисом, яким був сніп на покуті та з якими обрядами пов’язували врожайність садів. Окремо розглянуть, що в уявленні про полтавське Різдво є достовірною традицією, а що сформоване літературою — зокрема, завдяки Миколі Гоголю.

У програмі також — вивчення автентичних полтавських колядок і посівань.

Дослідити різдвяну символіку в живописі та бароковій пластиці Марії Кристопчук

Коли: із 4 грудня до 19 січня, середа-понеділок, 10:00–18:00

Де: Меморіальний будинок Лесі Українки (вул. Саксаганського, 97)

У Музеї Лесі Українки відкрилася виставка Марії Кристопчук «Різдвяний шелест», присвячена різдвяній традиції в сакральному мистецтві. Художниця поєднує живопис, барокову пластику та елементи вертепу і пропонує власну інтерпретацію Різдва.

Центральний мотив експозиції — «шелест» як метафора свята. Його можна «зчитати в побутових деталях, сімейній пам’яті та обрядових символах: від переспіву дзвіночків у вертепних декораціях до шурхоту святкових обгорток і сіна в шопці».

Провідним образом виставки стали херувими, чиї крила мисткиня трактує як символ захисту та прихованого чуда.

Побачити «Різдвяний Київ» і простежити, як місто вибудовувало свою святкову традицію

Коли: із 4 грудня до 18 січня, середа-неділя, 11:00–17:00

Де: Садиба на Кудрявці (вул. Кудрявська, 9)

Виставка «Різдвяний Київ» показує понад столітню історію міських різдвяних прикрас. У ній об’єднали предмети з приватних київських і європейських колекцій: металеві підсвічники, літографовані янголи, богемський та німецький стеклярус, дрезденські картонажні фігурки, порцелянові мініатюри, воскові образи й ранні ватяні іграшки.

Окремий акцент — на київській традиції середини ХХ століття. Після легалізації свята 1935 року в місті з’явилися артілі та майстерні, де виготовляли перші радянські прикраси з вати й пап’є-маше. У повоєнні десятиліття Київ став одним із центрів виробництва: фабрика «Перемога» на Глибочицькій сформувала впізнаваний локальний стиль, що увійшов у святкову культуру кількох поколінь містян.

Дослідити історію української ялинкової іграшки

Коли: із 4 грудня до 15 лютого, середа-неділя, 12:00–19:00

Де: Музей історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7)

На відміну від експозиції «Різдвяний Київ», що фокусувалася на декорі та стилях святкування в різні історичні періоди, цей проєкт занурює саме в еволюцію іграшки: її матеріали, техніки й образи.

Виставка пропонує поглянути на ялинкову прикрасу як на самостійний музейний артефакт, що відображає побут, промислові процеси та святкові традиції українців. Експозиція демонструє перші іграшки ХІХ століття, зразки періоду воєн та масового виробництва в Києві в радянські часи, а також новітні інтерпретації від сучасних українських майстрів.

Тут можна побачити рідкісні предмети з приватних колекцій: ватяні фігури, паперові й фігурні скляні декорації, перші кульки зі складним виробничим процесом, а також прикраси в українських строях, які експортувалися за кордон.

Простежити шлях «Щедрика» від народного обряду до світового хіта

Коли: із 3 грудня до 18 січня, середа-неділя, 11:00–17:00

Де: Музей історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7)

У Музеї історії міста Києва відкрили виставку «Різдвяний політ Щедрика». Проєкт розповідає про шлях легендарної мелодії від архаїчних обрядових співів до всесвітньо відомої Carol of the Bells і пояснює, чому ця колядка стала частиною міжнародної різдвяної традиції.

В експозиції можна побачити матеріали про композитора Миколу Леонтовича та диригента Олександра Кошиця — людей, завдяки яким у 1922 році «Щедрик» уперше пролунав у Carnegie Hall, заявивши про Україну світові. Проєкт також приурочили до 150-річчя з дня народження Кошиця.