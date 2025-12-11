Куди піти в Києві 13–14 грудня: Різдвяний Кураж, виставка «100 кіз Лесі Патоки» й декаданська Vertuha

У Києві — насичені вихідні: на ВДНГ стартує Різдвяний Кураж із концертом колядників із Криворівні та різдвяними майстерками, в Українському домі відкривають виставку апсайклінгових масок Лесі Патоки, в Atlas прозвучить дебютний альбом ТУЧІ наживо, а Closer влаштує фінальну Vertuha року в естетиці Fetish Decadence. Зібрали головні події в одному гіді.

Навчитися створювати різдвяні символи й побачити автентичні обряди на Різдвяному Куражі

Коли: 13–14 грудня, 12:00–21:00

Де: ВДНГ, павільйон КИТ (просп. Академіка Глушкова, 1)

13–14 грудня у перформанс-павільйоні на ВДНГ відбудеться Різдвяний Кураж — дводенний фестиваль із концертами, ярмарком, майстерками та автентичними обрядами. На локації працюватиме великий подарунковий маркет українських брендів, а серед центральних зон — стіл косівських майстрів із керамікою, дерев’яними виробами, вовною, прикрасами, медом і чаєм.

У програмі — різдвяні майстерки: гостей навчатимуть робити дідуха, створювати солом’яного павука, розписувати колядницьку зірку та катати традиційні свічки разом зі свічкарками у четвертому й п’ятому поколіннях.

На головній сцені відбудеться великий різдвяний концерт за участі KAZKA, ансамблю «Божичі», гуртів «Шум’я», «Драґа» та MELOS, тріо «Хрущі», квартету Dennis Adu Quartet, капели бандуристів «Чураї» та колядників із Криворівні. Також у програмі — театральні перформанси, лекції, традиційне маланкування й водіння Кози.

Працюватиме зона портретів: фотографиня Поліна Гребенік робитиме світлини за донат. Фестиваль підтримує ініціативу «Дронопад» фонду «Повернись живим» — точки збору розташують на території події.

Відкрити роман «Сьомга» наново разом із Софією Андрухович

Коли: 13 грудня, о 16:00

Де: книгарня «Сенс» (вул. Хрещатик, 34)

У книгарні «Сенс» відбудеться презентація оновленого видання роману «Сьомга» — одного з найпомітніших творів письменниці, перекладачки й публіцистки Софії Андрухович. Він поєднує елементи психологічного роману, трилера, детективу та роману-виховання.

Письменниця разом із журналісткою і культурною менеджеркою Іриною Славінською обговорять історію написання книжки, роботу над текстом і те, як змінилося сприйняття авторки майже за два десятиліття після першої публікації. Також на гостей чекає автограф-сесія.

Зануритися в темний рейв і почути дебютний альбом ТУЧІ наживо

Коли: 14 грудня, о 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців, 37–41)

Українська співачка і продюсерка ТУЧА (Марія Тучка) представить у Києві дебютний альбом «Лірика моєї Любові». Платівка стала найбільш особистою роботою артистки й поєднує темний рейв, дарксинт, EBM та артпоп.

Альбом досліджує «різні стани любові — від ніжності та вразливості до феміністичного протесту». На концерті прозвучать усі треки з релізу, а також хіти виконавиці: «Слеєрка», «Мій Верше», «Суперсука» та інші.

Побачити, як апсайклінг і традиція поєднуються у 100 різдвяних масках

Коли: з 12 грудня 2025 року до 18 січня 2026 року

Де: Український дім (вул. Хрещатик, 2)

В Українському домі відкривається виставка «100 кіз Лесі Патоки» — проєкт художниці по костюмах і мисткині, що переосмислює козу як один із ключових образів українського різдвяного карнавалу.

На виставці Леся Патока представить колекцію інтер’єрних масок, створених у техніці апсайклінгу — з переосмислених і перероблених матеріалів. Кожна коза — окремий персонаж із власним характером, втіленим у масці та казці, яку створила й озвучила казкарка пані Казка. Виставка вперше представить цих героїнь і світ, що сформувався навколо них.

Розібратися, чому «Меланхолія опору» — ключова книга нобелівського лауреата Ласло Краснагоркаї

Коли: 14 грудня, о 14:00

Де: книгарня «Сенс» (вул. Хрещатик, 34)

У «Сенсі» презентують роман «Меланхолія опору» Ласло Краснагоркаї — письменника, який цього року отримав Нобелівську премію з літератури. Говоритимуть про його стиль письма та художній світ, а також про особливості угорсько-українського перекладу й символіку, закладену в оформленні видання.

У розмові візьмуть участь авторка дизайну обкладинки та ілюстрацій Ілона Сільваші та перекладач роману Олександр Вешелені. Модеруватиме літературознавиця й оглядачка «УП.Культура» Аріна Кравченко.

Гостям розкажуть, чому роман, написаний три десятиліття тому, сьогодні звучить особливо актуально.

Познайомитися з українським класичним і сучасним мистецтвом на одній виставці

Коли: з 12 грудня 2025 року до 12 січня 2026 року

Де: 7-й поверх ЦУМу (вул. Хрещатик, 38)

Олег Тістол. Робота з серіі «Ай-Петрі». 2022-2025

В експозиції «Мистецтво Всюди» — оригінали й ліцензовані артпринти Івана Айвазовського, Казимира Малевича, Іллі Ріпина, Архипа Куїнджі, Марії Примаченко, Алли Горської, Віктора Зарецького, Ганни Криволап, Арсена Савадова, Олега Тістола та інших.

Також представлять постери, меблі, одяг і аксесуари, створені за мотивами творів українських митців.

Обрати різдвяні подарунки й познайомитися з українськими майстрами на великому маркеті «Всі. Свої»

Коли: 13–14 грудня, 10:00–20:00

Де: вул. Десятинна, 12

Найбільший подарунковий маркет «Всі. Свої» зосередиться на українських зимових традиціях і символіці свята. Тут можна придбати дизайнерські речі та вироби локальних брендів, знайти подарунки для близьких і поспілкуватися з майстрами.

Простір доповнять події та тематичні активності: виконання сучасних інтерпретацій колядок, лекції про зимові ритуали, демонстрації традиційних ремесел. Для гостей працюватиме зона з сезонними напоями — чаєм, какао та глінтвейном.

Зануритися у світ наївного мистецтва Івана Приходька

Коли: з 13 грудня 2025 року до 18 січня 2026 року

Де: Український дім (вул. Хрещатик, 2)

В Українському домі відкривається виставка-присвята Івану Приходьку «Земля Івана» — проєкт, що вшановує творчість одного з найяскравіших українських митців-наївістів, який помер цього року. Експозиція об’єднує ключові роботи майстра й занурює глядача в його міфологію.

Виставка побудувана як мандрівка до оселі художника: тут «оживають його міфічні створіння, проявляються життєві принципи, висвітлюється досвід викладання народного розпису дітям».

Текстовою основою проєкту стала монографія мистецтвознавиці Олесі Авраменко, яка багато років досліджувала творчість митця. До експозиції також увійшли документальний фільм Андрія Лисецького «Земля Івана» (2019) і спеціально створена інсталяція, що «розкриває внутрішню філософію його художнього світу та підсилює занурення глядача у творчість Приходька».

Поринути у декаданський маскарад на фінальній Vertuha року

Коли: 13 грудня, 17:00–22:30

Де: Closer (вул. Нижньоюрківська, 31)

Остання вечірка Vertuha у 2025 році пройде у стилі Fetish Decadence. Організатори описують подію як «декаданський маскарад, де тіло стає символом влади, а маска — продовженням характеру». Лайнап: Bastiano Corelli, Lina de Monzo та Dimitrius Discoteque.

Дрескод — Eyes Wide Shut meets Club Kids: латекс, оксамит, вуалі, гротеск і повна свобода образів. Гостей без костюму пускатимуть за додатковий внесок — у відповідь дадуть фішку, яку можна обміняти на тематичну маску.

На вечірці відбудеться конкурс на найкращий образ. Переможці отримають VIP-карту на всі події Vertuha у 2026 році, мерч і б’юті-набори.

Також під час події можна зробити портрет від фотохудожника Влада Клименка за донат на підтримку 13-ї бригади НГУ «Хартія».

Познайомитися з тваринами з 40 притулків і знайти нового друга

Коли: 13–14 грудня, 13:00–19:00

Де: ВДНГ, 10-й павільйон (просп. Академіка Глушкова, 1)

На фестивалі адопції тварин AdoptMe Days зберуть чотирилапих із понад 40 притулків та волонтерських організацій. Гості зможуть познайомитися з ними, отримати поради та за бажання одразу забрати кота чи собаку. Це вже 19-та подія, на якій загалом знайшли родини для 2047 тварин.