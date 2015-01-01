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Де шукати екофрендлі відпочинок біля Києва?

Співавтор артінсталяції в Антарктиді Дмитро Зінов’єв – про проєкт “Дім. Спогади”, полярників та пінгвінів

У 2016-му році у Швеції з'явилося досить неординарне поєднання спорту та екологічного руху, яке назвали плоггінгом. Похідне від шведського “plocka” (вибирати) та англійського “jogging” (біг підтюпцем), явище виникло завдяки екологу Еріку Альстрему, який дуже любив пробіжки на свіжому повітрі. Все, що було необхідно для плоггінгу — це поєднувати біг зі збиранням сміття, що він і зробив. За кордоном це захоплення популярне у тих, хто прагне поєднувати дозвілля та екологічні ініціативи. У нас ініціатива не отримала належного відгуку, але українці, яким близька екотематика, теж шукають можливість урізноманітнити свій відпочинок та провести його з користю.

В Україні багато що з префіксом “еко” довго сприймалося як модний тренд, але згодом це змінилося. Ми усвідомили важливість відповідальності, яку несемо перед природою і це, звісно, вплинуло на наші звички й надало розуміння, якого саме відпочинку ми потребуємо.

Що таке “екофрендлі”?

Простими словами — це, коли ти дружній до довкілля, тобто ставишся до природи максимально дбайливо та розумієш наслідки своїх дій.

У народі кажуть, що поле має вуха, а ліс очі. Тож, природа все бачить, фіксує і лише ми в змозі зробити так, щоб вона сприймала нас як своїх друзів. Круто, якщо свідомий відпочинок, який ти собі плануєш, містить і соціальний контекст — благоустрій та розвиток навколишніх територій або практики, що сприяють збереженню природи чи покращенню якості життя. А ми знаємо, де все це зуміли вдало поєднати.

Що ми знаємо про УЛІС?

У годині їзди від Києва у селі Дудки серед лісу та різнотрав’я заховався УЛІС — комплекс, де товаришувати з природою легко, а головне — приємно. Пропонуючи не лише затишний відпочинок, а й ставши осередком корисних екоініціатив, комплекс намагається вирішувати важливі поточні екологічні питання.

У контакті з природою

За статистикою, лише для виробництва туалетного паперу на планеті щодня вирубують близько 27 000 дерев. УЛІС зміг запобігти цьому та розбудував свою локацію обережно, без вирубки дерев, а проєкт з комплексу модульних будинків став невіддільною частиною лісу. Втручання людини в довкілля тут мінімальне, тому ландшафтний дизайн майже непомітний.
В УЛІС усе облаштовано у такий спосіб, щоб не лише не нашкодити природі, а й допомагати їй. Комплекс сортує сміття, використовує біорозкладні пакети для прибирання за своїм домашнім улюбленцем та засоби гігієни з перероблених матеріалів натурального походження (наприклад, як зубна щітка з пресованої соломи пшениці чи горнятка для кави з кукурудзи).
УЛІС розробляє програми з пізнання природи, а вже в жовтні цього року планується заохочувати гостей саджати дерева.

Покращуючи ментальний стан

Вчені кажуть, що шумове забруднення є таким же небезпечним як і забруднення звичайним сміттям або токсичними відходами. Постійний шум заважає нормальній життєдіяльності не лише людини, а й тваринам. УЛІС пам'ятає про це, тому тут вас зустріне майже казкова тиша, за якою суворо стежать працівники комплексу. Тут заборонено шуміти та вмикати музику на вулиці.

Тиша допомагає відчути філософію JOMO, за якою було замислено УЛІС. В її основі полягає насолода моментом та отримання задоволення від того, чого ти не робиш. І замість страху пропустити ще одну зустріч, вечірку чи робочий дедлайн, відчувай красу моменту «тут і зараз». В УЛІС більше не потрібно поспішати. Варто заземлитись і зануритись у мить. А зовсім скоро гостям будуть доступні авторські медитації.

УЛІС animal friendly

На території встановлено годівнички для пташок та косуль, є навіть “багатоквартирний” будиночок для комах. В УЛІС розуміють важливість допомоги бездомним домашнім тваринам. Тож, якщо пухнастики з'являються на локаціях, їм обов'язково знаходять люблячі родини.
Звісно, сюди можна приїхати із домашнім улюбленцем та комфортно провести час разом. У кожному будинку для догляду за пухнастиком є все необхідне. А ще УЛІС розробив низку вправ, які допоможуть зняти стрес у песика, навчити його концентрації та налагодити зв’язок з людиною.

Благоустрій та розвиток навколишньої території

УЛІС піклується не лише про своїх гостей. Він сплачує податки в місцевий бюджет та бере активну участь у розвитку території навколо. Частину свого прибутку комплекс передає на розвиток своєї громади. Наприклад, зараз одним з екопроєктів є вивіз сміття з Дудок. На меті відновити належний стан сільської дороги, побудувати комфортну зупинку громадського транспорту, обладнати пірси на місцевій річці. Також УЛІС створює краєзнавчу базу місцевості та залучає місцевих виробників до співпраці.

"Зелене" дозвілля в УЛІС

Час, який людина проводить на природі, займаючись різноманітною активністю, називають “зеленим” дозвіллям. УЛІС має все необхідне для такого відпочинку.
Проєкт пропагує здоровий спосіб життя: вживати здорову їжу та більше рухатися. Для прогулянок лісом тут прокладено спеціальні маршрути, де можна гуляти стежками або бігати. У разі, якщо ви раптом знайдете у лісі сміття, то біг легко перетвориться на плоггінг)
Приїжджай до УЛІС кататися на велосипеді, рибалити, грати в бадмінтон, палити багаття, грітись у чанах та сауні, збирати гербарій. Або просто фільмувати неповторні моменти та відчувати природу кожною клітинкою свого тіла.

Бери із собою близьких або відпочивай сам. Бережи природу та бронюй свій ековідпочинок в один клік.
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