Куди піти у Києві 5-7 квітня: Паліндром, дизайн-маркет та ярмарка вінтажу

Протягом 5-7 квітня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерт виконавця Паліндром, дизайн-маркет у Мистецькому Арсеналі, вінтажний маркет, вистава "Світло в кінці тунелю", три виставки та Підпільний стендап.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Серед ескізів та начерків будуть нереалізовані та знищені роботи. Також буде представлені залишки декоративної перегородки, яку врятували з Ворзеля влітку минулого року.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея "Митець", вул. Великій Васильківській, 12.

Коли: до 10 квітня з 11:00 до 19:00

Концерт виконавця Паліндром, який їде в тур Україною в оновленому складі та з новими піснями.

Ціна: від 699 грн. Квитки

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 5 квітня 18:00

Виставковий проєкт "Український щоденник 2022–2023" представить 375 робіт від 81 художника, що були створені під час повномасштабного вторгнення. Тема рисунків — російська воєнна агресія. До проєкту також долучено ретроспективу рисунків, близьких до тематики виставки "Український щоденник 2022–2023", та есеї.

Ціна: 100 грн

Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: до 28 квітня вівторок — неділя з11:00 до 19:00

Субота

На ньому буде більше 100 українських брендів декору, меблів, світла, кераміки та текстилю.

Також на маркеті вас чекають:

Живі майстер-класи з гончарства, друку, моделювання та багато інших цікавих заходів для дорослих і дітей

Виступи провідних дизайнерів та спікерів

Експозиції брендів, де можна буде придбати авторський, декор, прикраси, свічки, гончарні вироби та інші ексклюзивні товари

Ціна: вхід вільний. Реєстрація за посиланням

Де: Мистецький Арсенал, вулиця Лаврська, 10-12

Коли: 6 квітня з 10:00

На маркеті якісного селекту вінтажу та крафтових українських брендів на вас чекає широка вибірка прикрас, парфумів, декору для дому та одягу.

Ціна: 100 грн

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 6-7 квітня з 11:00

Це подія, на яку ви приносите зламані предмети, побутові прилади, стільці без ніжки тощо, і ви разом з організаторами намагаємося їх відремонтувати! Окрім цього такі події це підтримка світової культури дбайливого ставлення до довкілля. Ремонтуймо речі замість того, щоб їх викидати! А ще це зазвичай весело та дуже корисно для учасників, бо можна не тільки полагодити улюблену річ, а і багато чому навчитись в процесі.

Ціна: вхід вільний. Реєстрація за посиланням

Де: Хаклаб, вулиця Новокостянтинівська, 1В

Коли: 6 квітня 14:00

На вечірці у Куренях збиратимуть донати на FPV дрони для В/Ч А2167 ЗСУ, а також запалюватиме такий лайнап: Zonki [Get Physical Moon Harbour], Hanna та T.Fain.

Ціна: вхід вільний

Де: Курені, Паркова дорога, 4,

Коли: 6 квітня 18:00

Виставковий проєкт "На захисті міста" продемонструє п’ять основних збірних образів Захисників, які стали символами боротьби своєї епохи, уособленням високого ідеалу служіння народу та готовності до подвигу в ім’я держави. Це розповідь про знакові воєнні події тисячолітньої історії Києва – зокрема Русі, Великого князівства Литовського, козацької держави, Української Народної Республіки, незалежної України.

Ця виставка дає змогу подивитися на ретроспективу воєнних подій на території України і на те, що ми переживаємо сьогодні.

Ціна: вхід вільний

Де: Музей Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Коли: до 30 червня середа-неділя з 12:00

Неділя

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Олександр Качура, Дядя Женя та Наталя Скорик.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15

Коли: 7 квітня 18:30

Дія п'єси розгортається в приміщенні міського моргу, де дві молоді жінки виявилися замкненими на ніч. Телефон начебто не працює, але періодично надходять дзвінки з дуже дивними повідомленнями. Все, що залишається – ділитися думками, страхами, надіями і перебирати можливі версії того, що сталося. Саме цю виставу театр не встиг зіграти 25 лютого 2022 року в Маріуполі.

Ціна: 200 грн. Квитки

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса, вулиця Володимирська, 23в

Коли: 7 квітня 17:00

Фото: Митець, Zn.ua, Паліндром, ukrainian design week, Unsplash\Kilian Seiler, T.Fain, Свят Загайкевич, Музей Києва