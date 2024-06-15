Німецька компанія побудує вітроелектростанцію на Одещині

Німецька компанія Notus Energy має намір побудувати вітроелектростанцію (ВЕС) із загальною потужністю 300 МВт в Одеській області.

Про це повідомив комерційний директор компанії Кнуд Ріссел, пише “Інтерфакс-Україна”.

Кнуд Ріссел зазначив, що компанія працює над цим проєктом з весни 2022 року. Наразі Notus Energy знаходиться в процесі будівництва ВЕС з поетапним введенням у експлуатацію. Незабаром має з'явитися перша черга на 120 МВт.

“У нас уже є всі дозволи, зокрема пов'язані із землею. Банки нас підтримують, хоча вони теж ризикують, підтримуючи нас. Але ми всі готові працювати навіть в умовах воєнного стану”, — сказав Кнуд Ріссел.

Він припустив, що найближчої зими першу чергу ВЕС ще не буде запущено, але компанія робить усе, щоб запустити проєкт якомога швидше.

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