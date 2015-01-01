Як взяти тварину з притулку: покрокова інструкція для майбутніх петперентів

Як взяти тварину з притулку: покрокова інструкція для майбутніх петперентів

Взяти тварину з притулку — не лише благородний вчинок, але й велика відповідальність. Через повномасштабну війну українські притулки переповнені, тож зараз чи не найкращий час, щоб стати для когось тією самою люблячою людиною.

Подарувати тваринам омріяний дім і допомогти майбутнім петперентам — мета спільної ініціативи pet-tech компанії Bubibo та українських притулків. Bubibo — мобільний застосунок для власників собак і котів, який допомагає полегшити догляд за тваринами та налагодити взаєморозуміння з ними. Через застосунок можна записатися до ветеринара та отримати корисну інформацію, як-от: ознаки стресу у тварини, чи які миски можуть спровокувати акне.

Зараз потенційні пет-батьки можуть отримати рік ознайомчого доступу до преміумпідписки Bubibo і зняти з себе частину турбот по догляду за улюбленцем.

Разом із Bubibo ми підготували інструкцію, як адаптацію тварини зробити комфортною для себе та нового члена родини.

Як підготуватися до появи тварини

1. Сумісність з іншими тваринами та дітьми

Якщо вдома вже є інші тварини або маленькі діти, варто оцінити, чи буде новій тварині комфортно у такій компанії. Тривожним та постраждалим від людської жорстокості тваринам може бути складно адаптуватися до нових умов.

"Ми можемо скільки завгодно виховувати собак, але є певні природні схильності. Потрібно розуміти, що мисливські породи, наприклад, можуть бути небезпечними для інших петів. Тому заводити таку породу в компанію до кота — погана ідея", — зазначає кінологиня та працівниця притулку Наталія Виноградська.

2. У кожної тварини свій унікальний характер

Деякі можуть бути тривожними або агресивними, інші — соціальними та потребувати багато уваги.

Розпитайте у притулку про тварину, яка вас цікавить:
  • про її минуле
  • особливості поведінки та реакцію на певні подразники
  • харчування та можливі проблеми зі здоров’ям
  • поведінку в оточенні інших тварин
  • реакцію на дітей та незнайомих людей
Так ви зможете оцінити, чи буде ваш стиль життя пасувати до появи саме цієї тварини у вашому просторі.

3. Фінансові і часові ресурси

Тварини постійно потребують фінансових вкладень. Це витрати на корм, ветеринарні послуги, іграшки та аксесуари. Оцініть свій бюджет у довгостроковій перспективі і переконайтеся, що зможете покрити ці витрати.

Також впевніться, що ваш графік зможе включати час на прогулянки, гру та виховання тварини.

4. Підготовка оселі

Підготуйте місце для відпочинку тварини (лежанку чи плед), придбайте іграшки, миски для їжі та води, лоток з наповнювачем, переноску, шлейку та повідець для собак, кігтеточку для котів, а також подбайте про заходи безпеки. Наприклад, заховайте електричні шнури від цуценят, які люблять усе жувати.

"Організовуємо простір так, щоб у собаки було своє безпечне місце, з якого пес бачить нас та відчуває. Воно має бути тихе, спокійне, без протягів, прямого сонячного світла та шуму. Коти дуже вразливі до стресу. Їм важливо мати тривимірний простір для дослідження. І можливість залізти на якусь поличку. Коти люблять маленькі шпаринки, тому необхідно завчасно убезпечити простір для них", — каже Наталія Виноградська.

Які можуть бути труднощі з адаптацією тварин із притулків

Тварині з притулку чи з вулиці може знадобитися більше часу на адаптацію до нових умов, аніж тваринам, у яких уже був дім.

У цей період важливо надавати увагу та підтримку новому мешканцю. Собаки зі складною історією можуть боятися гучних звуків, як-от пилососа, ухилятися від рук через страх побоїв, довго привчатися до туалету на вулиці, багато скавчати і врешті потребувати роботи зі спеціалістом з поведінки тварин.

Іноді розв'язання певної проблеми може зайняти місяці, і до цього варто бути готовими.
"Собаки, коли їх забирають з притулку чи з вулиці додому, не відчувають вдячності. Вони зазвичай налякані та спантеличені, тому що жили у поганих умовах, до яких вони адаптувалися.

Якщо на першій зустрічі пес сховався вдома, тремтить і припадає до підлоги, на вас не реагує, потрібно розуміти, що з цією собакою адаптація буде тривалою, і її, можливо, ніколи не вдасться вивести на рівень повноцінного впевненого компаньйона в місті.

Але, усе-таки, потрібно бачити перед собою собаку, а не його досвід. Тобто, якщо ви приходите у притулок, а пес лащиться, спілкується з вами, стає на лапи, грається — це гарний знак, що у вас усе складеться", — зазначає кінологиня Наталія Виноградська.

Помилки у процесі адаптації тварини

1

Нові власники часом намагаються діяти занадто швидко, але тварини з притулків часто мають травматичний досвід, що впливає на їхню поведінку. Важливо дати їм час на адаптацію, не квапити і не очікувати швидких результатів. Керуйтесь правилом 3-3-3. Перші 3 дні тварина може нервувати, погано їсти, пити, відчувати себе некомфортно. Щоб адаптуватися до нової оселі їй потрібно в середньому 3 тижні. Щоб вибудувати довіру та зв’язок з людьми знадобиться приблизно 3 місяці.

2

Тактильність і надмірна увага можуть лякати тварину. Тож не змушуйте сидіти її на руках і не діставайте зі схованок. Якщо тварині безпечно під ліжком чи у шафі, нехай там залишається.

Лише коли тварина буде готова, продовжуйте знайомство. Найшвидше заслужити довіру тварини можна граючись із нею. Використовуйте для цього іграшкові вудочки, мишей, м’ячі, канатики та ласощі для заохочення.

3

Відкладати візит до ветеринара не варто. Навіть якщо ви взяли тварину з надійного притулку, її все одно варто показати фахівцю. Через війну притулки переповнені, і працівники не завжди можуть приділити увагу кожній тварині. Тому першочергово потрібно провести стандартний огляд і подбати про антипаразитарні засоби, особливо якщо ви маєте інших домашніх тварин.
Партнер проєкту
Більше корисних порад щодо взаємодії з домашніми улюбленцями знайдете у Bubibo Super App – мобільному застосунку для власників домашніх тварин. Він дозволяє легко записатися до ветеринара, або грумера. Також у bubibo є 100+ корисних статей із догляду за тваринами, рекомендації щодо адаптації та тренувань, а також відеоуроки, що допоможуть навчати вашого улюбленця нових команд.
Скачуй Bubibo Super App!
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова. Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
ПРО ПРОЕКТ
РЕКЛАМА
ПРАВИЛА ПЕРЕДРУКУ
© 2015…2022 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації. Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации.

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.