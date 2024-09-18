Кокс, загублений одяг і стрільби — ні, це не Лас Вегас, це Октоберфест

Автор: Лана Світанкова

Які найвідоміші факти про найбільший в світі фестиваль пива, та взагалі будь-якого алкогольного фестивалю? Октоберфест, на відміну від назви, починається в середині вересня, там випивають море пива, з’їдають гору прецлів і носять ледерхозе і дриндлі (традиційне чоловіче і жіноче вбрання відповідно).



Між іншим, ви не повірите, але люди туди ходять не лише випити пива, а й поїсти і розважитися, щоправда, якщо встигнуть купити квитки. Офіційний портал фестивалю каже, що минулого року майже всі квитки на столи у тентах розкупили через 12 хвилин після початку продажів.



А звідки я знаю, про те, що п’ють не лише пиво? Так це ж німці, у них все пораховано: 7,2 мільйони відвідувачів випили 6,5 мільйонів літрів пива.



Це як, спитаєте ви? Ну, було дуже спекотне літо, і гості пили багато води й неалкогольних напоїв, а ще там були не лише дорослі.