Кокс, загублений одяг і стрільби — ні, це не Лас Вегас, це Октоберфест

Але до чого тут кокс, спитаєте ви? Виявляється, на фестивальному полі торгують білим порошком, який називається “польовий кокс” — wiesn koks, і це абсолютно легальна суміш ментолу і глюкози, яку занюхують для того, щоб збадьоритися після кількох літрів пива. Ви ж пам’ятаєте, на Октоберфесті наливають у літрові келихи, які звуться мас (Maß)? Тож маленьких доз там не буває.
Щоправда, останніми роками поліція виловлює на території фестивалю 10-20 осіб на день з дещо іншими порошками. Між іншим, оті маси масово намагаються забрати з собою на пам’ять, але охорона не спить: минулоріч вилучили 115,5 (сто п’ятнадцять з половиною!) тисяч (!!!) келихів, які відвідувачі хотіли, ем, винести з собою.
І ось у німців, нації, що найбільш неохоче підходить навіть до розмов про зброю (особливо останні два з половиною роки) на Октоберфесті є особливий намет, присвячений арбалетним стрільбам. Так, з арбалетів. Так, щорічний чемпіонат. З 1895 року. Змагаються, щоправда, окремо від відвідувачів, які п’ють і їдять, але велика частина гостей намету — стрілецькі клуби Мюнхена і всієї Німеччини. Багато-багато пива і люди, які вміють стріляти з арбалетів? Ні, дякую, дуже дякую, якийсь інший намет спокійніше.
А якщо вам хочеться насолодитися духом Октоберфесту без коксу і стільб, і при цьому не втратити гаманець, чи принаймні, солідну його частину, можна запросити друзів і замовити якогось пива від офіційної фестивальної пивоварні, наприклад Augustiner Lagerbier Hell
. Хай не октоберфестівське, але ж головне настрій. Можна навіть співати Ein prosit!, на ютубі купа версій. Будьмо!