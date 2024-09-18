Кокс, загублений одяг і стрільби — ні, це не Лас Вегас, це Октоберфест

Кокс, загублений одяг і стрільби — ні, це не Лас Вегас, це Октоберфест

Автор: Лана Світанкова
Які найвідоміші факти про найбільший в світі фестиваль пива, та взагалі будь-якого алкогольного фестивалю? Октоберфест, на відміну від назви, починається в середині вересня, там випивають море пива, з’їдають гору прецлів і носять ледерхозе і дриндлі (традиційне чоловіче і жіноче вбрання відповідно).

Між іншим, ви не повірите, але люди туди ходять не лише випити пива, а й поїсти і розважитися, щоправда, якщо встигнуть купити квитки. Офіційний портал фестивалю каже, що минулого року майже всі квитки на столи у тентах розкупили через 12 хвилин після початку продажів.

А звідки я знаю, про те, що п’ють не лише пиво? Так це ж німці, у них все пораховано: 7,2 мільйони відвідувачів випили 6,5 мільйонів літрів пива.

Це як, спитаєте ви? Ну, було дуже спекотне літо, і гості пили багато води й неалкогольних напоїв, а ще там були не лише дорослі.
Звідки я знаю? Бо на фестивалі загубили сімох дітей. На Октоберфесті працює офіційне бюро знахідок, яке щороку публікує статистику, і от минулого року люди, які води пили недостатньо, загубили:
Але до чого тут кокс, спитаєте ви? Виявляється, на фестивальному полі торгують білим порошком, який називається “польовий кокс” — wiesn koks, і це абсолютно легальна суміш ментолу і глюкози, яку занюхують для того, щоб збадьоритися після кількох літрів пива. Ви ж пам’ятаєте, на Октоберфесті наливають у літрові келихи, які звуться мас (Maß)? Тож маленьких доз там не буває.

Щоправда, останніми роками поліція виловлює на території фестивалю 10-20 осіб на день з дещо іншими порошками. Між іншим, оті маси масово намагаються забрати з собою на пам’ять, але охорона не спить: минулоріч вилучили 115,5 (сто п’ятнадцять з половиною!) тисяч (!!!) келихів, які відвідувачі хотіли, ем, винести з собою.

І ось у німців, нації, що найбільш неохоче підходить навіть до розмов про зброю (особливо останні два з половиною роки) на Октоберфесті є особливий намет, присвячений арбалетним стрільбам. Так, з арбалетів. Так, щорічний чемпіонат. З 1895 року. Змагаються, щоправда, окремо від відвідувачів, які п’ють і їдять, але велика частина гостей намету — стрілецькі клуби Мюнхена і всієї Німеччини. Багато-багато пива і люди, які вміють стріляти з арбалетів? Ні, дякую, дуже дякую, якийсь інший намет спокійніше.

А якщо вам хочеться насолодитися духом Октоберфесту без коксу і стільб, і при цьому не втратити гаманець, чи принаймні, солідну його частину, можна запросити друзів і замовити якогось пива від офіційної фестивальної пивоварні, наприклад Augustiner Lagerbier Hell. Хай не октоберфестівське, але ж головне настрій. Можна навіть співати Ein prosit!, на ютубі купа версій. Будьмо!
Замовити Augustiner Lagerbier Hell!
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Здається це та сама гарна ідея - відзначати відомі всьому світу події і в Сільпо теж. Вже давно не дивує Геловін, Чорна П'ятниця та й Октоберфестом вже наврядчи вас здивуєш.

Давайте спробуємо приголомушити цими тижнями друзів в сервіруванні найбільшої кількості келихів в одній руці. І підкачаємось, і посмакуємо - все за посиланням з 18.09.2024 по 01.10.2024 включно.
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