С миндалем, черникой и фруктовым кремом: Три старинных рецепта Пасхальных пасок

Проект « Авторская кухня украинская » исследует и издает кулинарные книги, популярные в Украине в конце XIX – начале XX века. Публиковавшиеся в них рецепты оказались актуальными и сейчас.
Например, накануне Пасхи предлагаем приготовить паску с фруктовым кремом по рецепту Осипы Заклинской (1928 год), творожную паску с черникой из книги «Как хорошо и здорово варить» (1938 год) и миндальную бабку по рецепту 1910 года.
Ингредиенты
Для теста:
Мука – 300 г
Дрожжи – до 25 г
Молоко – 8 ст. кровать
Сахар – 7 ст. кровать
Растопленное масло – 6 ст. кровать
Желтки 6 яиц
Ром
Для крема:
Растопленное масло – 4 ст. ложки
Мука – 4 ст. ложки
4 яйца и 6 желтков
Сахар – 200 г
Молоко – 0,5 л
Цедра, ваниль
Как готовить:
Шаг 1. Приготовь тесто. Смешай 25 г дрожжей с ложкой сахара и 2 ложками молока. Добавь к муке. Также добавь растопленное масло, 6 желтков, 6 ложек молока и ром по вкусу. Замеси жидкое тесто.
Шаг 2. Выложи тесто так, чтобы оно занимало треть формы. Подожди, пока оно увеличится втрое. После этого выпекай в духовке.
Шаг 3. Приготовь фруктовый крем. Разогрей в сотейнике 4 ложки масла и добавь 3 ложки муки. Когда мука «распустится», сними массу с огня и дай остыть. Взбей 4 яйца и 6 желтков, 200 г сахара. На низком огне, помешивая, ввесди 500 г кипяченого молока и добавь ваниль. Когда масса остынет и загустеет, добавь ягоды (предварительно их разморозь).
Шаг 4. Надрежь верхушку паски, осторожно убери середину и заполни кремом, поверни верхушку. Так кулич впитает крем как можно лучше.
Источник : книга «Как хорошо и здорово варить», 1938 год
Ингредиенты:
Кисломолочный творог – 1 кг
Свежее топленое масло – 230 г
Сахар – 150-200 г
Миндальные хлопья
Стакан густой сметаны
Ваниль, корица. Другие вкусовые добавки – по вкусу
Сушеная черника
Как готовить:
Шаг 1. Отожми творог так, чтобы в нем не было лишней влаги и перетри через сито или перебей блендером. В идеале он должен напоминать песок.
Шаг 2. Взбей массу миксером с растопленным остывшим маслом. Добавь сахар, сметану, ваниль, корицу. Добавь сушеную чернику и миндальные хлопья, перебей до однородной массы.
Шаг 3. Выложи массу в специальную форму (предварительно подложи марлю), придави чем-то тяжелым и поставь в холодильник на ночь. Готовую паску достань из формы, укрась по собственному желанию и подавай на стол.
Источник : книга Леонтины Лучаковской «Домашняя кухня. Как варить и печь», 1910 год
Ингредиенты :
Мягкое масло – 140 г
Сахар – 140 г
Мука – 140 г
Дрожжи – 25-30 г
Молоко – 100 г
5 желтков и 2 белка
Перемолотый миндаль – 100 г
Как готовить:
Шаг 1. Взбей отдельно белки в пену, затем добавь желтки и перебей. Добавь масло, сахар и перебей еще раз, чтобы получилась рыхлая масса. Добавь перетертый миндаль, муку.
Шаг 2. Разведи дрожжи в теплом молоке и добавь к массе. Хорошо вымешай тесто.
Шаг 3. Выложи в форму и подожди, пока тесто «подрастет». После этого выпекай при температуре 160-170*.
Фото: Авторская кухня украинская и volynnews.com .