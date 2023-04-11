С миндалем, черникой и фруктовым кремом: Три старинных рецепта Пасхальных пасок

Проект « Авторская кухня украинская » исследует и издает кулинарные книги, популярные в Украине в конце XIX – начале XX века. Публиковавшиеся в них рецепты оказались актуальными и сейчас.



Например, накануне Пасхи предлагаем приготовить паску с фруктовым кремом по рецепту Осипы Заклинской (1928 год), творожную паску с черникой из книги «Как хорошо и здорово варить» (1938 год) и миндальную бабку по рецепту 1910 года.

Паска с фруктовым кремом («баба с кремом овощным»)

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Ингредиенты



Для теста:

Мука – 300 г

Дрожжи – до 25 г

Молоко – 8 ст. кровать

Сахар – 7 ст. кровать

Растопленное масло – 6 ст. кровать

Желтки 6 яиц

Ром



Для крема:

Растопленное масло – 4 ст. ложки

Мука – 4 ст. ложки

4 яйца и 6 желтков

Сахар – 200 г

Молоко – 0,5 л

Цедра, ваниль



Как готовить:

Шаг 1. Приготовь тесто. Смешай 25 г дрожжей с ложкой сахара и 2 ложками молока. Добавь к муке. Также добавь растопленное масло, 6 желтков, 6 ложек молока и ром по вкусу. Замеси жидкое тесто.



Шаг 2. Выложи тесто так, чтобы оно занимало треть формы. Подожди, пока оно увеличится втрое. После этого выпекай в духовке.

Шаг 3. Приготовь фруктовый крем. Разогрей в сотейнике 4 ложки масла и добавь 3 ложки муки. Когда мука «распустится», сними массу с огня и дай остыть. Взбей 4 яйца и 6 желтков, 200 г сахара. На низком огне, помешивая, ввесди 500 г кипяченого молока и добавь ваниль. Когда масса остынет и загустеет, добавь ягоды (предварительно их разморозь).



Шаг 4. Надрежь верхушку паски, осторожно убери середину и заполни кремом, поверни верхушку. Так кулич впитает крем как можно лучше.

Творожная паска с черникой

Источник : книга «Как хорошо и здорово варить», 1938 год

Ингредиенты:



Кисломолочный творог – 1 кг

Свежее топленое масло – 230 г

Сахар – 150-200 г

Миндальные хлопья

Стакан густой сметаны

Ваниль, корица. Другие вкусовые добавки – по вкусу

Сушеная черника



Как готовить:



Шаг 1. Отожми творог так, чтобы в нем не было лишней влаги и перетри через сито или перебей блендером. В идеале он должен напоминать песок.



Шаг 2. Взбей массу миксером с растопленным остывшим маслом. Добавь сахар, сметану, ваниль, корицу. Добавь сушеную чернику и миндальные хлопья, перебей до однородной массы.



Шаг 3. Выложи массу в специальную форму (предварительно подложи марлю), придави чем-то тяжелым и поставь в холодильник на ночь. Готовую паску достань из формы, укрась по собственному желанию и подавай на стол.

Миндальная бабка

Источник : книга Леонтины Лучаковской «Домашняя кухня. Как варить и печь», 1910 год

Ингредиенты :

Мягкое масло – 140 г

Сахар – 140 г

Мука – 140 г

Дрожжи – 25-30 г

Молоко – 100 г

5 желтков и 2 белка

Перемолотый миндаль – 100 г

Как готовить:

Шаг 1. Взбей отдельно белки в пену, затем добавь желтки и перебей. Добавь масло, сахар и перебей еще раз, чтобы получилась рыхлая масса. Добавь перетертый миндаль, муку.



Шаг 2. Разведи дрожжи в теплом молоке и добавь к массе. Хорошо вымешай тесто.



Шаг 3. Выложи в форму и подожди, пока тесто «подрастет». После этого выпекай при температуре 160-170*.