Переводное тату: то, что говорит о вас больше, чем слова

Практика нанесения татуировок существовала еще с древнейших времен. Тогда такой рисунок олицетворял магию, давал оберег от злых сил, предоставлял информацию о человеке, а также подчеркивал его социальный статус или профессиональную принадлежность. Сегодня же татуировка - это способ заявить о себе, подчеркнув свою индивидуальность необычным рисунком. В интернет-магазинах вы найдете огромный выбор тату на любой вкус - от нежных и минималистических до смелых и дерзких. Временные татуировки в Арли Сайн, например, универсальны: они подходят для разного возраста и случая - от повседневных образов до праздничных мероприятий.

Что такое переводные татуировки

Переводные тату - это временное изображение, которое наносится на кожу искусственным методом. Рисунок создается при помощи переводной печати - основного инструмента в полиграфии для производства таких тату. На первом этапе создается дизайн. Он может быть разнообразным - рисунки, символы, надписи, различные композиции. Далее дизайн переводится в специальный формат и передается на печатный станок, где с помощью метода термотрансферной печати создается уже сама татуировка.

Такие татуировки безвредны, если правильно их использовать. Они не вызывают раздражений или аллергических реакций. Поэтому вы можете смело наносить их на любую часть тела, кроме лица, поскольку кожа там особенно чувствительна.

Плюсы водонепроницаемых временных татуировок

Существует множество способов, как украсить свое тело. Один из них - нанести на него специальный рисунок. Однако набить тату, которое будет с вами навсегда, осмелится не каждый. В таком случае есть выход - можно нанести временную татуировку с помощью хны, краски, специальных трафаретов или просто перевести готовый рисунок на кожу. Особенным спросом пользуются водонепроницаемые временные татуировки - их часто наносят перед поездкой на море. Преимущества таких тату:

отсутствие болевых ощущений

низкая стоимость в сравнении с обычной татуировкой

безопасны для кожи, не вызывают аллергических реакций

широкий выбор в плане дизайна - разноцветные и однотонные, в форме надписей, сложных художественных образов, геометрических узоров и проч.

идеально подходят для активного отдыха (море, спорт), так как сохраняют свой вид даже после контакта с водой

легко наносятся и удаляются (процедура нанесения рисунка на кожу длится не более 30 секунд)

актуальность рисунка - тату не выгорает и не теряет интенсивности цвета в течение 4-6 дней

подойдут для любителей временных украшений, тех, кто хочет добавить яркий акцент своему образу, но без долгосрочного эффекта.

Переводные татуировки всегда выглядят ярко, помогают экспериментировать со стилями (от женственного и нежного до смелого и экстравагантного), а также выделяют человека из толпы, придавая ему уникальный шарм и очарование.

Тату переводки - как выбрать?

Выбор временной татуировки - нехитрый процесс, однако нужно учитывать такие моменты:

Личные предпочтения. Определитесь, какой образ вам ближе - романтической нежной девушки или женщины-вамп? Какой дизайн и художественные образы вам больше нравятся: замысловатые узоры, цветы, надписи, милые образы зверюшек или же что-то более агрессивное - выбирайте тату, которые соответствуют вашему стилю или личности. Безопасность и совместимость с кожей. Прежде, чем покупать тату, спросите у продавца, какая краска применяется для печати. Убедитесь, что рисунок безопасен и не вызовет аллергию, когда вы будете наносить его на кожу. Также учтите, что некоторые вещества, использующиеся для печати, не подходят для определенных типов кожи, поэтому проверьте, безопасно ли данное тату лично для вас. Стойкость рисунка и его срок. Изучите, как долго татуировка будет держаться на вашей коже. Качественное тату сохраняет первоначальный вид при контакте с водой и не тускнеет долгое время, сохраняя яркость цветов и сам рисунок. Инструкция по применению. Удостоверьтесь, что к товару прилагается подробная инструкция, в которой написано как правильно наносить и удалять временную татуировку, как за ней ухаживать, чтобы она дольше сохраняла свой первозданный вид.

Магазин временных тату

Переводные татуировки Арли Сайн - это больше, чем просто украшение. Это способ выразить свою индивидуальность, подчеркнуть стиль и добавить ярких красок в ваш сегодняшний день. От нежных цветочных мотивов до дерзких, сногсшибательных образов - с флеш тату можно легко меняться и наслаждаться каждым моментом прожитой жизни. Найдите свой стиль уже сегодня - создайте уникальный образ с помощью временных татуировок, которые скажут о вас больше, чем любые слова!