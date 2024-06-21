Трезвый взгляд на туйон

Вопрос: Верно ли, что абсент благодаря высокому содержанию вещества под названием «туйон» вызывает у людей галлюцинации?

Краткий ответ: Нет. Чтобы туйон в организме достиг той концентрации, когда начнутся галлюцинации (и мышечные спазмы), придется выпить около семи литров абсента через несколько дней.

Развернутое объяснение: Вещество туйон (C10H16O) впервые было выделено из масла туи - отсюда и название. Много ее и в полыни – главном ингредиенте при производстве абсента. Именно туйон объявили в начале XX века ответственным за «абсентное безумие» — болезнь вроде белой горячки. Это дало повод производителям вина и бренди устроить национальные кампании против конкурента и добиться запрета производства и продажи абсента (в то же время вермутов, в состав которых тоже обязательно входит полынь, запрет почему-то, ха-ха, не коснулся).

Когда в конце 1990-х абсент снова стал приобретать популярность, продавцы продолжили эксплуатировать легенду о галлюциногенном туйоне — публике нравилось мнение, что они пьют что-то необычное и даже запрещенное.

Современные исследования доказали, что все разговоры о наркотическом эффекте от абсента — только разговоры и самовнушения. Туйон – не психоактивное вещество и не имеет ничего общего с тетрагидроканабинолом (ТГК), как считали ученые еще в 1970-е. Туйон – нейротоксин и конвульсант, безопасный в малых дозах. В США его содержание в спиртных напитках ограничено 10 мг/1 л, в ЕС — 35 мг/1 л для напитков с полынью и 10 мг/1 л для напитков без полыни.

Последний удар по легенде учёные нанесли в 2008 году. Международная исследовательская группа под руководством специалиста по пищевой химии Дир Лахенмайер из Исследовательской лаборатории химических и ветеринарных исследований правительства Германии проанализировала образцы абсентов, произведенных до 1915 года (до запрета). Считалось, что в старых абсентах уровень туйона зашкаливал до 200–300 мг/1 л. В действительности же средняя концентрация туона в старых абсентах оказалась 25,4 мг/1 л. Сходные показатели исследователи получили и после воспроизведения абсентов по старым «дозапретительным» рецептам.

Так почему тогда в прошлом сходили с ума и теряли здоровье любители абсента, спросите вы? Но все как всегда: от несдержанности – раз, от засилья дешевых подделок, в которые бессовестные барыги «для эффекта» добавляли все что угодно: от мышьяка до кокаина (это правда!) – два.

Чтобы не заканчивать на грустной ноте, признаемся — кое-что особенное в абсенте все же есть. Исследователи кофеина и алкоголя на организм человека Серж Ферре и Мэри Клер О'Браен назвали подобный эффект «идеальный шторм» — сочетание «высокого давления» (кофеин, стимулирующий центральную нервную систему) и «низкого давления» (алкоголь, подавляющий центральную нервную систему) . Вместо кофеина роль стимулятора в абсенте играет анетол – эфирное соединение в анисе. Так что если вам показалось, что опьянение абсентом отличается от опьянения водкой или виски, то вам не показалось.