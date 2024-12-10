Рыба в "бешеной" воде - итальянский рецепт от Марко Черветти

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Марія Сердюк
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Ищете простой и вкусный рецепт рыбы из доступных ингредиентов? Бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марк Черветти имеет такой. Хрыба по его рецепту готовится быстро, не требует каких-либо специальных навыков и станет отличным ужином или украсит праздничный стол.

Итальянское название этого блюда звучит как pesce all'acqua pazza, что в дословном переводе означает "рыба в бешеной воде".

"На самом деле ничего бешеного в этом блюде нет, - говорит Марко. - Итальянцы так говорят из-за того, что когда наливаешь воду на горячую сковороду, она начинает булькать, как бешеная".

Рыба, тушеная в морской воде, – классический рецепт итальянской кухни. В нашем варианте это будет сибас, но таким способом можно готовить любую рыбу. Надо только протушить ее в воде с помидорами и чесноком – почти так, как его готовили неаполитанские моряки.

Понадобится:

  • сибас – 1 шт.
  • вода - 350 мл
  • морская соль – 1 ст. л.
  • чеснок - 3 зубчика
  • перец чили – 1 шт.
  • помидоры черри – 10 шт.
  • петрушка - 5-7 веточек
  • масло – 1 ст.

Как готовить

  1. В кувшин или глубокую миску налить воду и насыпать соль. Размешать, чтобы соль растворилась.
  2. Чеснок, петрушку и чили мелко нашинковать.
  3. Рыбу почистить и выпотрошить и хорошо промыть. Если у вас уже чистая рыбка, просто помыть и обязательно вытереть насухо бумажными полотенцами.
  4. На сковороде разогреть растительное масло и выложить целую рыбу. Быстро обжарить по бокам, чтобы на рыбе образовалась корочка.
  5. Добавить на сковороду помидоры, чеснок и половину петрушки. Влить воду с солью, довести до кипения и убавить огонь, тушить 10 минут, затем перевернуть рыбу на другую сторону и протушить еще 10 минут.
  6. Готовую рыбу переложить на тарелку, украсить тушеными помидорами. Подавать, посыпав мелко рубленой свежей петрушкой.
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Опубликовано: 10 декабря 2024
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