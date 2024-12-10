Рыба в "бешеной" воде - итальянский рецепт от Марко Черветти

Ищете простой и вкусный рецепт рыбы из доступных ингредиентов? Бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марк Черветти имеет такой. Хрыба по его рецепту готовится быстро, не требует каких-либо специальных навыков и станет отличным ужином или украсит праздничный стол.

Итальянское название этого блюда звучит как pesce all'acqua pazza, что в дословном переводе означает "рыба в бешеной воде".

"На самом деле ничего бешеного в этом блюде нет, - говорит Марко. - Итальянцы так говорят из-за того, что когда наливаешь воду на горячую сковороду, она начинает булькать, как бешеная".

Рыба, тушеная в морской воде, – классический рецепт итальянской кухни. В нашем варианте это будет сибас, но таким способом можно готовить любую рыбу. Надо только протушить ее в воде с помидорами и чесноком – почти так, как его готовили неаполитанские моряки.

Понадобится:

сибас – 1 шт.

вода - 350 мл

морская соль – 1 ст. л.

чеснок - 3 зубчика

перец чили – 1 шт.

помидоры черри – 10 шт.

петрушка - 5-7 веточек

масло – 1 ст.

Как готовить