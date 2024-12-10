Рыба в "бешеной" воде - итальянский рецепт от Марко Черветти
Ищете простой и вкусный рецепт рыбы из доступных ингредиентов? Бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марк Черветти имеет такой. Хрыба по его рецепту готовится быстро, не требует каких-либо специальных навыков и станет отличным ужином или украсит праздничный стол.
Итальянское название этого блюда звучит как pesce all'acqua pazza, что в дословном переводе означает "рыба в бешеной воде".
"На самом деле ничего бешеного в этом блюде нет, - говорит Марко. - Итальянцы так говорят из-за того, что когда наливаешь воду на горячую сковороду, она начинает булькать, как бешеная".
Рыба, тушеная в морской воде, – классический рецепт итальянской кухни. В нашем варианте это будет сибас, но таким способом можно готовить любую рыбу. Надо только протушить ее в воде с помидорами и чесноком – почти так, как его готовили неаполитанские моряки.
Понадобится:
- сибас – 1 шт.
- вода - 350 мл
- морская соль – 1 ст. л.
- чеснок - 3 зубчика
- перец чили – 1 шт.
- помидоры черри – 10 шт.
- петрушка - 5-7 веточек
- масло – 1 ст.
Как готовить
- В кувшин или глубокую миску налить воду и насыпать соль. Размешать, чтобы соль растворилась.
- Чеснок, петрушку и чили мелко нашинковать.
- Рыбу почистить и выпотрошить и хорошо промыть. Если у вас уже чистая рыбка, просто помыть и обязательно вытереть насухо бумажными полотенцами.
- На сковороде разогреть растительное масло и выложить целую рыбу. Быстро обжарить по бокам, чтобы на рыбе образовалась корочка.
- Добавить на сковороду помидоры, чеснок и половину петрушки. Влить воду с солью, довести до кипения и убавить огонь, тушить 10 минут, затем перевернуть рыбу на другую сторону и протушить еще 10 минут.
- Готовую рыбу переложить на тарелку, украсить тушеными помидорами. Подавать, посыпав мелко рубленой свежей петрушкой.