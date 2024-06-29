Виски: он или он? Как правильно говорить по-украински

Whisky или whiskey? В странах с латинским алфавитом в споре о том, как пишется это слово, должен хоть раз поучаствовать любой неофит виски. Экономим вам время: только в Шотландии законодательно строго на этикетках скотча приказано писать «whisky» и никак иначе. Говоря же о написании во всех других странах, нужно начинать предложение со слова «обычно». Вот так: «Обычно в США и Ирландии пишут whiskey».

Этой теме посвящены сотни статей на сайтах и тредов в соцсетях, но все напрасно — каждый год появляются новые малограмотные спорщики и все повторяется снова.

Но что нам те иностранные лингвистические распри, когда у нас есть своя, сугубо украинская, тема для срача: «Какого рода виски?». Конечно, есть авторитетный однозначный ответ на этот вопрос, но разве это может помешать хорошему спору?

Вот этот ответ: все словари украинского языка утверждают, что слово виски среднего рода. Самый современный источник знаний о том, что и как пишется — 20-томный академический толковый словарь украинского языка, который Национальная академия наук неторопливо публикует с 2010 года (в настоящее время вышло 12 томов).

Открываем Том 3 (Отставание — Гуральная), изданный в 2012 году, и на странице 123 после вискарии (растение семейства гвоздичных), вискаши (грызун семьи шиншилловых) и вискену (лечебный препарат) находим виски. Читаем и узнаем, что это не только крепкий ароматный алкогольный напиток, но и неотменимое существительное среднего рода.

Виски в мужском роде – это русизм. За каких-нибудь сто лет слово «виски» в русском языке вообще успело побывать всех трех родов. У Куприна и Замятина оно женского рода, у Вертинского — мужского, к началу XXI века словари считали, что он среднего рода, и после — мужского и среднего по выбору. Среди российских ценителей виски уже долго полагают, что средний род каким-то образом унижает статус любимого напитка. Конечно, это смешной сексизм, потому что приписывать гендер жидкости, пусть даже самой вкусной, — это бред.

Итак, уважаемые дринксеттеровцы всех гендеров, есть выбор: уважать грамматику украинского языка или продолжать пользоваться грамматикой русского. Нам кажется, что решение здесь может быть только одно.