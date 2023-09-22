Деятельность Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей: решения после возобновления кворума

В августе состоялось первое заседание КРАИЛ после вызванного отсутствием кворума перерыва. Госкомиссия по регулированию игорной сферы аннулировала ряд выданных ранее лицензий. Основанием стали введенные еще весной санкции СНБО. Согласно сообщению КРАИЛ, были отменены лицензии у следующих компаний:

ООО «Париматч» — на букмекерскую деятельность и интернет-казино;

ООО «Покерматч» — на организацию онлайн-игры в покер;

ООО «Поинтлото» — на интернет-казино.

Кроме того, ряд компаний были лишены лицензий на деятельность в игорной сфере. В частности, это решение коснулось организатора крупной сети приема платежей «Айбокс Банка».

За прошедший период были выданы и новые лицензии. ООО «Старблум Гейминг» получило разрешение на открытие онлайн-казино. Компания будет работать под брендом Slotor777. ООО «ГГБет» стала обладателем двух лицензий — кроме казино, еще и на букмекерскую деятельность.

Функции КРАИЛ

В задачи комиссии входит:

Лицензирование игорного рынка. Это направление включает прием и рассмотрение заявок, проверку предоставленных данных, выдачу лицензий.

Контроль сферы гемблинга. Проверка лицензионных платежей, уплаты налогов, выполнения игорными компаниями требований законодательства и пр.

Мониторинг рынка, выявление незаконных сайтов.

Взаимодействие с СНБО, СБУ, налоговыми и другими государственными органами. Отзыв лицензий у нарушителей законодательства и подсанкционных компаний.

Комплекс мер по оптимизации игорного рынка, разработке ПО, законодательства, информировании о нормах ответственной игры.

Относительно последнего пункта можно привести два характерных примера. КРАИЛ выпустила электронную брошюру «Азартные игры — только развлечение». В тексте описывается опасность чрезмерного увлечения казино, рассказывается о мерах противодействия этой проблеме. КРАИЛ также сообщает, что в украинский перечень лудоманов внесли себя 800 человек.

Легальные казино

Список законно действующих в Украине игорных компаний постоянно растет, комментирует гемблинг-эксперт проекта МЕТА букмекеры Анрей Рубан. Он сообщил, что за последний месяц было выдано несколько новых лицензий. Легальные украинские казино проходят достаточно сложную процедуру лицензирования. Впоследствии они обязаны платить все установленные налоги. Среди хорошо зарекомендовавших себя компаний можно отметить Космолот, Favbet, СуперГру, Vbet, Слотокинг и др.

Всего в Украине сегодня действуют 12 лицензионных онлайн-казино. Ко всем выдвигаются стандартные требования. Кроме финансовых, есть и чисто организационные. В частности, они обязаны работать через сайт зоны Ua, использовать сертифицированное оборудование, оперировать исключительно гривной и пр.

Бюджетные отчисления онлайн казино

Эксперты нередко отмечают высокую налоговую нагрузку на сферу гемблинга. Так, онлайн-казино должны платить в бюджет:

налоги на прибыль предприятий — 18%;

на чистый доход с учетом выплат (GGR) — 18%;

социальные взносы — 22%;

с выигрышей игроков — 19,5%.

Плюс необходимо ежегодно платить лицензионные сборы — около 40 млн грн. Перед получением лицензии требуется подтвердить уставной капитал объемом 30 млн грн и банковскую гарантию выплат — еще порядка 40 млн.

Как сообщает КРАИЛ, за 8 месяцев 2023 г. игорные компании перечислили в госбюджет 1,163 млрд грн только лицензионных платежей, не считая налогов.