Діяльність Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей: рішення після поновлення кворуму

У серпні відбулося перше засідання КРАІЛ після викликаної відсутністю кворуму перерви. Держкомісія з регулювання гральної сфери анулювала низку виданих раніше ліцензій. Підставою стали запроваджені ще навесні санкції РНБО. Згідно з повідомленням КРАІЛ, було скасовано ліцензії у таких компаній:

ТОВ «Париматч» – на букмекерську діяльність та інтернет-казино;

ТОВ «Покерматч» – на організацію онлайн-ігри в покер;

ТОВ «Поінтлото» – на інтернет-казино.

Крім того, низка компаній була позбавлена ​​ліцензій на діяльність у гральній сфері. Зокрема це рішення торкнулося організатора великої мережі платежів «Айбокс Банку».

За минулий період було видано й нові ліцензії. ТОВ «Старблум Геймінг» отримало дозвіл на відкриття онлайн-казино. Компанія працюватиме під брендом Slotor777. ТОВ «ГДБет» стало володарем двох ліцензій, крім казино, ще й на букмекерську діяльність.

Функції КРАІЛ

До завдань комісії входить:

Ліцензування грального ринку. Цей напрямок включає приймання та розгляд заявок, перевірку наданих даних, видачу ліцензій.

Контроль сфери гемблінгу. Перевірка ліцензійних платежів, сплати податків, виконання гральними компаніями вимог законодавства та ін.

Огляд ринку, виявлення незаконних сайтів.

Взаємодія із РНБО, СБУ, податковими та іншими державними органами. Відкликання ліцензій у порушників законодавства та підсанкційних компаній.

Комплекс заходів щодо оптимізації грального ринку, розроблення ПЗ, законодавства, інформування про норми відповідальної гри.

Щодо останнього пункту можна навести два характерні приклади. КРАІЛ випустила електронну брошуру «Азартні ігри – лише розвага». У тексті описується небезпека надмірного захоплення казино, розповідається про заходи протидії цій проблемі. КРАІЛ також повідомляє, що до українського переліку лудоманів внесли себе 800 осіб.

Легальні казино

Список ігорних компаній, що законно діють в Україні, постійно зростає, коментує гемблінг-експерт проекту МЕТА букмекери Анрей Рубан. Він повідомив, що за останній місяць було видано декілька нових ліцензій. Легальні українські казино проходять досить складну процедуру ліцензування. Згодом вони мають сплачувати всі встановлені податки. Серед компаній, що добре зарекомендували себе, можна відзначити Космолот, Favbet, СуперГру, Vbet, Слотокінг та ін.

Загалом в Україні сьогодні діють 12 ліцензійних онлайн-казино. До всіх висуваються стандартні вимоги. Окрім фінансових, є й суто організаційні. Зокрема, вони зобов’язані працювати через сайт зони Ua, використовувати сертифіковане обладнання, оперувати виключно гривнею та ін.

Бюджетні відрахування онлайн казино

Експерти нерідко наголошують на високому податковому навантаженні на сферу гемблінгу. Так, онлайн-казино мають платити до бюджету:

податки на прибуток підприємств – 18%;

на чистий дохід з урахуванням виплат (GGR) – 18%;

соціальні внески – 22%;

з виграшами гравців – 19,5%.

Плюс необхідно щороку сплачувати ліцензійні збори – близько 40 млн грн. Перед отриманням ліцензії потрібно підтвердити статутний капітал обсягом 30 млн грн і банківську гарантію виплат — ще близько 40 млн грн.

Як повідомляє КРАІЛ, за 8 місяців 2023 р. гральні компанії перерахували до держбюджету 1,163 млрд грн тільки ліцензійних платежів, не рахуючи податків.