Правильних відповідей

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Вітаємо! Ви легко здолаєте шахрая і не дасте ввести себе в оману! Не втрачайте пильності й надалі! Більше інформації про безпечну поведінку в інтернеті, а також про правила платіжної безпеки – на сайті проєкту:

‍https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/

Ви впоралися непогано, але варто ще раз ознайомитись із правилами кібергігієни. Більше інформації про безпечну поведінку в інтернеті, а також про правила платіжної безпеки – на сайті проєкту:

‍https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/

Будьте більш пильними! Аби не стати легкою здобиччю для кібершахраїв, варто дотримуватися правил кібербезпеки. Більше інформації про безпечну поведінку в інтернеті, а також про правила платіжної безпеки – на сайті проєкту: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/

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