Чи здолаєш ти шахрая?

Щоб пограбувати жертву, кібершахраї найчастіше вдаються до психологічного тиску. Повернути втрачене неможливо, проте дотримання кібергігієни допоможе захистися.

Київстар, підтримуючи #ШахрайГудбай – інформаційну кампанію НБУ та Кіберполіції, навчає українців правил безпечної онлайн-поведінки. Тож чи зумієте ви розпізнати кібершахрая і захистити себе?

Розпочати

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Правильних відповідей

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Вітаємо! Ви легко здолаєте шахрая і не дасте ввести себе в оману! Не втрачайте пильності й надалі! Більше інформації про безпечну поведінку в інтернеті, а також про правила платіжної безпеки – на сайті проєкту:
https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/

Ви впоралися непогано, але варто ще раз ознайомитись із правилами кібергігієни. Більше інформації про безпечну поведінку в інтернеті, а також про правила платіжної безпеки – на сайті проєкту:
https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/

Будьте більш пильними! Аби не стати легкою здобиччю для кібершахраїв, варто дотримуватися правил кібербезпеки. Більше інформації про безпечну поведінку в інтернеті, а також про правила платіжної безпеки – на сайті проєкту: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/

Спробувати ще раз

Ви ввели реквізити платіжної картки – і зрозуміли, що сайт шахрайський. Ваші дії?

Негайно заблокую картку та повідомлю про це банк і Кіберполіцію.
Спробую зателефонувати адміністраторам сайту – може, це чесні люди.

Негайно заблокуйте картку. А якщо ви випадково повідомили шахраю пароль до інтернет-банкінгу, негайно заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. Телефонуйте на номер гарячої лінії банку, зазначений на звороті картки, або зв’яжіться через інтернет-банкінг.

Все правильно. Потрібно виправляти ситуацію. А якщо разом із реквізитами платіжної картки ви розкрили інші персональні дані (наприклад, НЕунікальний пароль до особистих онлайн-кабінетів), негайно замініть і пароль.

Наступне питання
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Яку інформацію безпечно повідомляти стороннім?

16-значний номер картки
Коди, що надходять у SMS для підтвердження платежу. Три цифри зі звороту картки (CVV/CVC-код).

Ні-ні-ні – і ще раз ні! Такі SMS-коди мають за мету підтвердити, що саме ви проводите фінансову операцію. Повідомите комусь код – надаєте йому право розпоряджатися коштами на вашому рахунку. CVV/CVC-код – це страшенний секрет! Його маєте знати лише ви, він створений для захисту. А для отримання платежу достатньо повідомити лише 16-значний номер картки.

Все правильно! Для отримання платежу достатньо повідомити лише 16-значний номер.

Наступне питання
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Дзвінок від мобільного оператора з проханням назвати одноразовий код із SMS з метою зареєструвати вас як переможця акції для отримання подарунка.

Телеком-оператор не дзвонить із проханням назвати одноразовий SMS-код. Це шахраї.
Це ж працівник оператора, йому можна повідомити SMS-код.

Ой леле, буде халепа… Якщо телефонує представник оператора і просить назвати персональні дані, скажіть, що ви зателефонуєте самостійно на офіційний номер. Перевірте на сайті оператора, чи проводить він активності, про які вам повідомили.

Якщо вам хтось телефонує і просить розкрити персональну інформацію, паролі, коди – кладіть слухавку. Найімовірніше вас намагаються ошукати.

Наступне питання
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Ви розмістили оголошення про продаж товару на онлайн-платформі. Згодом у сторонньому месенджері (вайбері, телеграмі, WhatsApp) з вами зв’язується потенційний покупець. Він каже, що оформив доставку, і для отримання коштів просить вас перейти за посиланням і зазначити дані банківської картки.

Перейду за посиланням, введу дані й отримаю свої гроші.
Я обговорюю деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або в його застосунку.

Вас можуть пограбувати! Не переходьте в месенджери, коли продаєте на платформі онлайн-оголошень:

  • обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або використовуючи його застосунок;
  • не реагуйте, якщо вам пропонують спілкуватися в месенджерах.

Перш ніж ввести в якусь форму дані своєї платіжної картки або паролі до онлайн-банкінгу, перевірте адресу ресурсу. Будь-які відмінності можуть свідчити про те, що ви опинилися на фішинговому сайті.

І ви праві. Користуйтеся послугами перевірених онлайн-платформ і звертайте увагу на деталі: помилки, баги в дизайні, неробочі кнопки – все це ознаки сайтів-підробок.

Наступне питання
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Ви отримали SMS із пропозицією роботи в міжнародній компанії. Зареєструватися на співбесіду пропонують на сайті цієї компанії за допомогою сторінки в одній із соцмереж (потрібно ввести логін і пароль вашого акаунта). Чи викликає підозру така активність?

Нічого підозрілого! Це чудова можливість і втрачати шанс не можна – зареєструюсь!
Проігнорую повідомлення. Заблокую контакт, від якого надійшло SMS.

Саме так найчастіше зламують акаунти. Ви отримуєте фішингове посилання, реєструєтеся на шахрайському сайті через профіль у соцмережі − ваші пароль і логін стають відомими шахраям.

  • Не переходьте за посиланнями від незнайомців.
  • Не поспішайте клікати на підозріле посилання.
  • Пам’ятайте: обіцянка вигоди часто є пасткою.

Абсолютно точно! Саме так найчастіше зламують акаунти, тому ніколи не розголошуйте паролі та регулярно їх оновлюйте.

Наступне питання
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Дзвінок із невідомого номера (начебто від банку) − за вашою карткою помітили підозрілу активність. Щоб захистити рахунок, потрібно назвати СVV (тризначний номер зі звороту картки). Ваші дії?

Скажу все, що просять, адже я хочу захистити свій рахунок.
Припиню розмову і зателефоную за офіційним номером банку, щоб перевірити інформацію, а також повідомлю Кіберполіцію про спробу шахрайства.

Стоп-стоп-стоп! Не всі секрети можна розкривати…

  • Тримайте в секреті три цифри зі звороту картки (CVV/CVC-код), коди (одноразові паролі) банків і мобільних операторів, PIN-код до картки.
  • Підключіть SMS-інформування стосовно операцій з платіжною карткою.
  • Установіть індивідуальний ліміт на операції з вашою платіжною карткою.
  • Використовуйте віртуальну картку для розрахунків в інтернеті.

В яблучко! Так ваша картка буде в безпеці.

Наступне питання
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