Ви ввели реквізити платіжної картки – і зрозуміли, що сайт шахрайський. Ваші дії?
Негайно заблокуйте картку. А якщо ви випадково повідомили шахраю пароль до інтернет-банкінгу, негайно заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. Телефонуйте на номер гарячої лінії банку, зазначений на звороті картки, або зв’яжіться через інтернет-банкінг.
Все правильно. Потрібно виправляти ситуацію. А якщо разом із реквізитами платіжної картки ви розкрили інші персональні дані (наприклад, НЕунікальний пароль до особистих онлайн-кабінетів), негайно замініть і пароль.
Яку інформацію безпечно повідомляти стороннім?
Ні-ні-ні – і ще раз ні! Такі SMS-коди мають за мету підтвердити, що саме ви проводите фінансову операцію. Повідомите комусь код – надаєте йому право розпоряджатися коштами на вашому рахунку. CVV/CVC-код – це страшенний секрет! Його маєте знати лише ви, він створений для захисту. А для отримання платежу достатньо повідомити лише 16-значний номер картки.
Все правильно! Для отримання платежу достатньо повідомити лише 16-значний номер.
Дзвінок від мобільного оператора з проханням назвати одноразовий код із SMS з метою зареєструвати вас як переможця акції для отримання подарунка.
Ой леле, буде халепа… Якщо телефонує представник оператора і просить назвати персональні дані, скажіть, що ви зателефонуєте самостійно на офіційний номер. Перевірте на сайті оператора, чи проводить він активності, про які вам повідомили.
Якщо вам хтось телефонує і просить розкрити персональну інформацію, паролі, коди – кладіть слухавку. Найімовірніше вас намагаються ошукати.
Ви розмістили оголошення про продаж товару на онлайн-платформі. Згодом у сторонньому месенджері (вайбері, телеграмі, WhatsApp) з вами зв’язується потенційний покупець. Він каже, що оформив доставку, і для отримання коштів просить вас перейти за посиланням і зазначити дані банківської картки.
Вас можуть пограбувати! Не переходьте в месенджери, коли продаєте на платформі онлайн-оголошень:
- обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або використовуючи його застосунок;
- не реагуйте, якщо вам пропонують спілкуватися в месенджерах.
Перш ніж ввести в якусь форму дані своєї платіжної картки або паролі до онлайн-банкінгу, перевірте адресу ресурсу. Будь-які відмінності можуть свідчити про те, що ви опинилися на фішинговому сайті.
І ви праві. Користуйтеся послугами перевірених онлайн-платформ і звертайте увагу на деталі: помилки, баги в дизайні, неробочі кнопки – все це ознаки сайтів-підробок.
Ви отримали SMS із пропозицією роботи в міжнародній компанії. Зареєструватися на співбесіду пропонують на сайті цієї компанії за допомогою сторінки в одній із соцмереж (потрібно ввести логін і пароль вашого акаунта). Чи викликає підозру така активність?
Саме так найчастіше зламують акаунти. Ви отримуєте фішингове посилання, реєструєтеся на шахрайському сайті через профіль у соцмережі − ваші пароль і логін стають відомими шахраям.
- Не переходьте за посиланнями від незнайомців.
- Не поспішайте клікати на підозріле посилання.
- Пам’ятайте: обіцянка вигоди часто є пасткою.
Абсолютно точно! Саме так найчастіше зламують акаунти, тому ніколи не розголошуйте паролі та регулярно їх оновлюйте.
Дзвінок із невідомого номера (начебто від банку) − за вашою карткою помітили підозрілу активність. Щоб захистити рахунок, потрібно назвати СVV (тризначний номер зі звороту картки). Ваші дії?
Стоп-стоп-стоп! Не всі секрети можна розкривати…
- Тримайте в секреті три цифри зі звороту картки (CVV/CVC-код), коди (одноразові паролі) банків і мобільних операторів, PIN-код до картки.
- Підключіть SMS-інформування стосовно операцій з платіжною карткою.
- Установіть індивідуальний ліміт на операції з вашою платіжною карткою.
- Використовуйте віртуальну картку для розрахунків в інтернеті.
В яблучко! Так ваша картка буде в безпеці.