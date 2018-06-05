Киевский хиппи — о столичной коммуне и тусовках 80-х

Мы проехали 600 километров, и это была такая экзотика, что было ощущение, что я в кино. Со стопом не было проблем, нас всегда подбирали. В обществе это не было принято и считалось дикостью, автостопом путешествовали только неформалы и хипаны.



Работы у меня уже не было, но была гитара, поэтому я мог заработать где угодно своей уличной музыкой. Я ездил автостопом не потому, что у меня не было денег, а потому что мне нравилась эта романтика. В итоге, я объездил автостопом Прибалтику, Крым и Среднюю Азию.