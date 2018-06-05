Киевский хиппи — о столичной коммуне и тусовках 80-х
Рассказываем, где собирались киевские хиппи в 80-х, как образовалась киевская коммуна, каково было автостопить по СССР и за что киевскую тусовку преследовало КГБ.
Анджей
Анджей Поздин родился в Германии, вырос на Урале, служил в подмосковье, а в 1980 году переехал в Киев и стал хиппи. В 1987 году в киевской двухкомнатной квартире он основал коммуну. Анджей — уличный музыкант, основатель музыкальной группы "Эротический джаз" и путешественник.
Школьные годы
В школе я всегда носил волосы подлиннее, на летних каникулах никогда не стригся, а каждое 1 сентября меня по традиции выгоняли из школы и отправляли стричься. В те времена у всех учеников должна была быть одинаковая стрижка, я же изголялся как мог и всегда отличался от большинства.
У меня всегда был творческий подход к внешнему виду — я ориентировался на западную моду, которую видел на телевидении и в журналах. Нам преподносили Запад с негативной точки зрения, для меня же он было примером.
У меня всегда был творческий подход к внешнему виду — я ориентировался на западную моду, которую видел на телевидении и в журналах. Нам преподносили Запад с негативной точки зрения, для меня же он было примером.
"Нам преподносили Запад с негативной точки зрения, для меня же он был примером"
Моя мама мечтала стать актрисой и была очень творческим человеком. Она одевалась достаточно эпатажно для того времени, потому что сама себе шила одежду. Мы с мамой придумывали разные модели и создавали модные костюмы — носили вещи, которые негде было купить.
О Киеве
Перед армией, в 1978 году, я посетил Киев и влюбился в город с первого взгляда. Мне понравилась архитектура, люди, зелень. Я сразу понял, что хочу сюда вернуться и остаться жить. Но для того, чтобы после армии переехать в Киев, нужно было поступить в какое-нибудь киевское учебное заведение. Я поступил в киевский строительный техникум на архитектурное отделение и начал работать на стройках.
Позже я 5 лет проработал в строительной организации художником-оформителем, также продолжал подрабатывать на стройках. Ходил с хаером, хиповал, а отпуск брал, чтобы кататься автостопом по миру. Я зарабатывал хорошие деньги на то время — рублей 250-300 при средней зарплате в 100.
Позже я 5 лет проработал в строительной организации художником-оформителем, также продолжал подрабатывать на стройках. Ходил с хаером, хиповал, а отпуск брал, чтобы кататься автостопом по миру. Я зарабатывал хорошие деньги на то время — рублей 250-300 при средней зарплате в 100.
О киевской тусовке
В техникуме была небольшая тусовка неформалов, через которую я вышел на хипанов. А дальше по принципу "рыбак рыбака видит издалека" — не много людей было с хаерами, мы определяли своих сразу. Так я познакомился с известным киевским хипаном Вовой Обломистом, который, к сожалению, умер в 2015 году.
"Не много людей было с хаерами, мы определяли своих сразу"
Тусовка киевских хипанов собиралась в кафе "Чайник", которое находилось в гостинице-ресторане "Столичный". Он находился между современной Европейской площадью и Майданом, сразу за отелем "Днепр". Сейчас на месте этого здания ничего нет.
Киевская тусовка была небольшая — человек 15-20. Мы все тусовались в этой кафешке: хипаны, неформалы и творческие люди. Висели каждый день, приходили с гитарами и алкоголем, играли и пели.
"Висели каждый день, приходили с гитарами и алкоголем, играли и пели"
Частенько собирались дома у ныне покойного Вовы Обломиста — обсуждали музыку, поездки, тусовки, что происходит в городе, какие планируются подпольные мероприятия. Помню, как приехал Цой и дал подпольный концерт в Киеве, в небольшом помещении на 70 человек. Информацию о концерте передавали строго только своим.
Мы часто играли музыку на улицах, особенно на Андреевском спуске, а между игрой отдыхали на БЖ перед историческим музеем. В 80-х я создал музыкальную группу "Эротический джаз", и мне кажется, мы стали одними из первых киевских уличных музыкантов в эпоху "перестройки".
Мы часто играли музыку на улицах, особенно на Андреевском спуске, а между игрой отдыхали на БЖ перед историческим музеем. В 80-х я создал музыкальную группу "Эротический джаз", и мне кажется, мы стали одними из первых киевских уличных музыкантов в эпоху "перестройки".
КГБ
Как-то в 1987 году киевские городские власти вышли на моих друзей-хипанов и предложили открыть новое заведение для неформалов, что-то вроде клуба по интересам. Мы собрались с представителями власти в кафешке на улице Леонтовича, долго разговаривали, предлагали, фантазировали. На самом же деле, власти действовали в интересах гебистов по классической схеме — собрать, возглавить и уничтожить.
"Власти действовали по классической схеме — собрать, возглавить и уничтожить"
В конце концов разговор превратился в агрессивную полемику, власти начали высказывать какие-то негативные вещи про нас и назвали нас националистами. В итоге, мы все разошлись, но засветились. Дальше нас всех вычислили и начали за нами следить. Потом всех, кто был на этой встрече, начали по-разному репрессировать — кого-то выгнали из университета, кого-то уволили с работы. Гебисты позвонили моему начальству и объяснили, что я не имею права занимать свою должность, поэтому меня тоже уволили.
Коммуна хиппи
Когда меня уволили, я потерял общежитие на Лесной и прописку, поэтому надо было где-то жить. Один мой знакомый уходил в армию, а его родители переезжали в другую страну и хотели сдать свою квартиру в центре Киева. Это была двухкомнатная квартира на ул. Костельной возле Крещатика, но нужно было оплатить аренду на год вперед.
Я неплохо зарабатывал и как раз накопил тысячу рублей на новую музыкальную аппаратуру. Пришлось о ней забыть и отдать деньги за квартиру. В этой квартире я устроил настоящую коммуну хипарей — сдавал студентам в субаренду спальные места, собирал постоянные тусовки. В этой квартире вписывались хиппи из Европы и наши, львовские.
Я неплохо зарабатывал и как раз накопил тысячу рублей на новую музыкальную аппаратуру. Пришлось о ней забыть и отдать деньги за квартиру. В этой квартире я устроил настоящую коммуну хипарей — сдавал студентам в субаренду спальные места, собирал постоянные тусовки. В этой квартире вписывались хиппи из Европы и наши, львовские.
"В этой квартире вписывались хиппи из Европы и наши, львовские"
В квартире бывало так много людей, что спали даже на балконе. Однажды мы праздновали в нашей коммуне чей-то день рождения и к нам вломилась милиция, нас всех увезли в отделение. Но уже к утру отпустили, потому что, сидя за решеткой, мы играли музыку и пели. Просто надоели милиции.
Автостоп
Когда меня уволили с работы, я понял, что стал свободным человеком. Поехал автостопом в Коктебель, там нашлась компания, и мы рванули из Крыма в Узбекистан. В Тбилиси я застопил машину за 15 минут — нас подобрали чуваки из Одессы, которые ехали на американской Oldsmobile Delta в Ташкент за марихуаной.
"Нас подобрали чуваки из Одессы, которые ехали на американской Oldsmobile Delta в Ташкент за марихуаной"
Мы проехали 600 километров, и это была такая экзотика, что было ощущение, что я в кино. Со стопом не было проблем, нас всегда подбирали. В обществе это не было принято и считалось дикостью, автостопом путешествовали только неформалы и хипаны.
Работы у меня уже не было, но была гитара, поэтому я мог заработать где угодно своей уличной музыкой. Я ездил автостопом не потому, что у меня не было денег, а потому что мне нравилась эта романтика. В итоге, я объездил автостопом Прибалтику, Крым и Среднюю Азию.
Работы у меня уже не было, но была гитара, поэтому я мог заработать где угодно своей уличной музыкой. Я ездил автостопом не потому, что у меня не было денег, а потому что мне нравилась эта романтика. В итоге, я объездил автостопом Прибалтику, Крым и Среднюю Азию.
Благодаря автостопу я узнал, что существует хипповская система вписок по всему миру. Ты должен помочь своему идейному другу остановиться, а потом он впишет тебя у себя, или наоборот. В каждом городе были определенные места, где собирались хипаны и могли вписать. По сути, это как современный CouchSurfing, только еще до развития всех технологий.
Система
Я никогда не выступал против системы, потому что мне до нее не было дела. Я не заморачивался политикой, а просто жил, как считал нужным. Речь о проявлении индивидуальности. Я не был ни комсомольцем, ни членом КПСС, потому что всегда был нарушителем устоев. Меня не взяли в Комсомол, потому что я сказал: "Поймите, я не имею права быть комсомольцем — я не соответствую вашим высоким идеалам"
"Я не был ни комсомольцем, ни членом КПСС, потому что всегда был нарушителем устоев"
Я хотел заниматься музыкой и искусством, самовыражаться и путешествовать. Львовское движение хиппи было более масштабным, они были очень политическими. Мы же в Киеве про политику вообще не говорили — слушали запрещенную музыку от The Doors до Виктора Цоя, играли на улицах и были собой.
Распад СССР
Когда развалился совок, большинство наших хипанов уехали жить на Запад. Я же в девяностых начал ездить в Европу как уличный музыкант, зарабатывал в Берлине 1000 долларов и возвращался сюда их тратить, поэтому всегда жил неплохо. С тех пор, как в 1987 году меня уволили гебисты, я нигде официально и не работал — у меня даже нет трудовой книжки.
"С тех пор, как меня уволили гебисты, я нигде официально не работал"
С распадом совка я получил максимальную свободу, начал еще больше путешествовать, даже слетал в Индию. Я продолжаю зарабатывать музыкой в Европе. Со старыми хипанами, которые остались в Киеве, мы встречаемся редко, в основном на киевских городских праздниках. Встретимся, естественно выпьем, сыграем на гитаре и снова разойдемся.
О новом поколении
Мне очень нравится, что у современной молодежи появилось много разных течений. Проявление молодежного эго — это хорошо. Недовольными нашей молодежью могут быть только те, кто сами никогда не были в тусовках, а как были каким-то совками, так и остались.
"Недовольными нашей молодежью могут быть только те, кто сами никогда не были в тусовках"
Моему сыну 26 лет, уже в 18 лет он начал бить татуировки, в итоге забил все тело. Я просто просил его подходить к этому серьезно. Это было и есть его проявление себя, что ж тут сделать?