8 найгірших муралів Києва

У 2023 році при КМДА створили спеціальну комісію, яка має контролювати діяльність художників-муралістів. Ініціатива виникла після скандалу навколо роботи фотографки Євгенії Фуллен. Її стінопис на історичному будинку на вулиці Січових Стрільців, 31, викликав обурення — і через низьку художню якість, і через порушення законодавства.



Повноваження спеціальної комісії обмежені: вона не проводить конкурсів на мурали й не регламентує низку правил і рекомендацій. Радше стежить за тим, аби стінописи не з’являлися на історичних будівлях (водночас не стежачи за іншими будівельними об’єктами). Через бездіяльність влади з’являється вакуум, який намагаються заповнити самі кияни і, часто без профільної освіти, беруться за мурал самостійно.



Повномасштабна війна змінила характер муралів — і разом із тим їх критику. З’являється все більше муралів патріотичного характеру — зображення пса Патрона, портрети загиблих військових чи присвята працівникам ДСНС. Експлуатація національних мотивів стає індульгенцією для муралістів, а через патріотичний чи меморіальний характер їх важче критикувати публічно, хоч є за що.



Редакція звернулася до архітекторів, дизайнерів і художників та попросила назвати найгірші мурали Києва — і розповісти, що з ними не так.

