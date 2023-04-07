Винодельня князя Трубецкого в Херсонской области меняет название на Stoic Winery

Винодельня князя Трубецкого, расположенная в селе Веселое Херсонской области, теперь называется Stoic Winery.

Об этом компания сообщила в Instagram.

В винодельне объяснили, что уважают историю и деятельность основателя хозяйства — князя Трубецкого. Однако идентичность и будущее компании не должно быть связано с русским князем.

Название Stoic выбрали не случайно, а чтобы «отдать должное уважение философии стоицизма и показать, что никакие испытания не смогут остановить в желании делать лучшее вино».

Историческое здание шато с первых часов полномасштабного вторжения россии оккупировали захватчики. Они ограбили винодельню, разбили часть редких бутылок и разбомбили склады. От всей ценной коллекции осталось только 52 бутылки. Сейчас винодельня ежедневно находится под обстрелами, а для ее восстановления понадобится много усилий и времени.

Сегодня в планах Stoic Winery – восстановить лабораторию, 200 гектаров виноградников и гостинично-туристический комплекс. Однако это станет возможным только тогда, когда на территорию будет доступ и в Херсонской области станет гарантированно безопасно.

Единственному историческому шато в Украине Prince Trubetskoi Winery более 120 лет. Первые виноградники на этой территории высадили в конце XIX века.

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Ранее мы писали, что нью-йоркский музей Метрополитен переименовал картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Танцовщицы в украинских нарядах».

Фото: Stoic Winery