Паски и пасхальные корзины: 15 предложений от заведений Киева

В преддверии Пасхи пекарни и рестораны Киева поражают разнообразием праздничных предложений.

Мы уже писали о старинных украинских рецептах куличей . А теперь подготовить подборку из 15 вариантов Пасхальной еды и готовых наборов с разнообразными блюдами.

Пасхи и панетоне

Milk Bar

В праздничном меню Milk Bar – бестселлеры: классический кулич с вяленой клюквой и изюмом, украшенный шоколадным кроликом кулич «Три молока» с ириской внутри и кокосовый кулич с кокосовыми хлопьями и кокосовым молоком.

А еще есть кулич со свежей клубникой, малиновым мармеладом, розовым шоколадом и розовой сахарной глазурью.

Цены :

Кулич «Три молока» – 590 гривен

Кулич классический – 480 гривен

Кокосовая пасха – 650 гривен

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Honey

Honey готовят три вида воздушных итальянских панетоне и два варианта куличей, декорированных цветами или колосьями, а также шоколадные яйца. Заказы отправляют «Новой почтой» также.

Цены :

Цветущий кулич с шоколадом М – 850 гривен

Колосистый кулич с изюмом М – 750 гривен

Панетоне «Три шоколада – ваниль» – 1850 гривен

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Dolceteca by Bassano

В пасхальном меню заведения – панетоне с цукатами и изюмом, печеные и творожные куличи, шоколадные кролики, шоколадные писанки и декорированные яйца.

Цены :

Панетоне made in Kyiv – 1250 гривен

Большая пасха с апельсиновыми цукатами и изюмом, покрытая сахарной глазурью – 550 гривен

Маленький творожный кулич из рикоты – 450 гривен

Пасхальный кролик шоколадный – 250 гривен

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«Толстая утка»

Ресторан «Толстая утка» принимает заказы на куличи из белого шоколада с орехами и цукатами, изготовленные по авторскому рецепту. По желанию в корзину с куличом можно добавить мясные деликатесы или паштет, сыр и вино.

Цены :

Кулич 600 г – 580 гривен

Кулич 900 г – 780 гривен

Колбаса из свинины 240 г – 218 гривен

Сыр Пасхальный 100 г – 128 гривен

Вино «Толстая утка» 0,75 л – 450 гривен

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«Сто лет назад вперед»

Заведение Инны Поперешнюк и Евгения Клопотенко готовит куличи исключительно из украинских продуктов. В рецепте – ассорти изюма и вяленая клюква.

За 300 гривен кулич можно «подвесить» для благотворительного фонда или центра реабилитации пострадавших от войны.

Цены :

Кулич большой – 450 гривен

Кулич маленький – 350 гривен

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Eclair Little Artwork

К пасхальным праздникам Eclair Little Artwork подготовил кекс с двумя видами изюма, курагой, вишней, клюквой и цедрой апельсина. Сдоба украшена шоколадным ганашем в виде птичьего гнездышка.

Цены :

Кекс – 690 гривен

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Klukva&Brukva

В праздничном меню Klukva&Brukva в этом году – кулич из печи с домашними цукатами, украшенный белковой помадкой, и королевский творожный кулич с цукатами и шоколадом, политый шоколадной глазурью.

К пасхальному столу также приготовили традиционные блюда в авторской интерпретации.

Цены :

Кулич из печи – 350 гривен

Королевский сырный кулич – 600 гривен

Утка с яблоками (2 кг) – 1200 гривен

Пирожки с курицей и грибами, с ягодным соусом, с судаком, щукой и щавелевым соусом, с печенью цыпленка, с мармеладом из мадеры, с яйцом и зеленью – 30 гривен штука

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«Жизнь замечательных людей»

Ресторан “Жизнь замечательных людей” печет кулич из двух видов муки – маннитоба и кукурузной – и добавляет изюм, цедру апельсина, клюкву, шоколадные шарики и миндаль.

Цена :

Кулич с франжипаном – 450 гривен

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Prynada

Кафе Prynada предлагает куличи с двумя видами изюма, курагой и клюквой. Декор каждой пасхи – ручная работа, и выбрать его можно самостоятельно. Есть в ассортименте и пасхальная корзина, в нее входят пасхальные яйца, домашние мясные деликатесы и вино или настойка.

Также будут печь пасхи для ВСУ.

Цены :

«Пасха Классическая с декором на ваш выбор» – 450 гривен

«Пасхальный Сет» – 1790 гривен

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«Сюр»

Бар “Сюр” предлагает на выбор три вида куличей: классическую, малиновую с малиновым конфитюром и кремом внутри и шоколадную с шоколадным кремом и ганашем⁣.

Для любителей шоколада также создали кроликов из разных видов шоколада – по особому дизайну.

Цены : ⁣

Классический кулич – 345 гривен ⁣

Малиновая пасха – 315 гривен

Шоколадный кулич – 315 гривен

Шоколадный кролик – 195 гривен⁣

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StayHome

В меню сервиса доставки блюд из ресторанов «Спайси» и Odesa - два вида панетоне. Классический – с апельсиновыми цукатами – украшен хрустящей меренгой, орешками, шоколадом и засахаренной вишней, малиновый – с медом и малиновой пудрой – декорирован фисташками, клубникой и глазурью.

В ассортименте есть пасхальные корзины трех размеров, в которых есть все необходимое для вкусного пасхального завтрака.

Цены :

Классический панетон – 550 гривен

Малиновый панетон – 600 гривен

Пасхальная корзина на двоих – 3200 гривен

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Пасхальные корзины

Citronelle

Ресторан Citronelle предлагает два вида пасхальных корзинок разных размеров: в каждом – вино, кулич, пасхальные яйца, свечи в виде яиц и шоколадные яйца, паштеты и другие деликатесы.

В меню также есть благотворительный кулич, вся прибыль от продажи которого заведение направит на приготовление обедов для пожилых людей.

Цены :

Пасхальная корзина семейная – 7700 гривен

Пасхальная корзина – 5600 гривен (корзины можно заказать без вина)

Благотворительная пасха – 1100 гривен

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«Все свои»

На платформе «Все свои» можно заказать пасхальные корзины трех размеров. В самом маленьком из них – поздравительная открытка и свеча, кулич, вино, колбаса, сыры и сладости, в самом большом – дополнительно мясные деликатесы и разнообразный шоколад.

Заказ на корзины можно сделать и после праздников.

Цены :

Пасхальный набор S – 1670 гривен

Пасхальный набор L – 2885 гривен

Пасхальный набор L – 3985 гривен

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Семья ресторанов Дмитрия Борисова

Пасхальные корзины на любой вкус предлагают в этом году рестораны Дмитрия Борисова: «Барсук» - с куличом, украшенным маршмелом, домашними паштетами и колбасой, «Любчик» - с сыром и красным сухим вином, «ОБ» - с яблочным штруделем и солониной, «Канапа» - с авторской настойкой и съедобной свечой.

Свои наборы подготовили и «Ватра» и Oxota na Ovets.

Цены :

Пасхальная корзина от Барсука – 1998 гривен

Пасхальная корзина от «Любчика» – 1988 гривен

Пасхальный набор от «Канапы» - 2023 гривен

Пасхальный набор от Oxota na Ovets – 2490 гривен

Pure & Naive

Винный бар Pure & Naive подготовил две пасхальные корзины с эксклюзивными вкусностями: Pure и Naive. В первом – классический кулич и белое вино, во втором – шоколадный кулич и оранжевое вино.

Сами корзины вручную сплетены в Закарпатье из настоящей лозы. Дополнительно внутри корзины – котомка из саржи.

Цены :

Пасхальная корзина Pure – 4650 гривен

Пасхальная корзина Naive – 4950 гривен

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«Мацони»

Пасхальную корзину в кафе-сыворотке “Мацони” можно купить готовую или сформировать самостоятельно. На выбор – шоколадный, классический или творожный кулич, сулугуни или иммеретинский сыр, пасхальные яйца, фирменная настойка и мясные деликатесы.

Цены :

Пасхальная корзина с шоколадной куличом – 2665 гривен

Пасхальная корзина с классической куличом – 2625 гривен

Пасхальная корзина с творожной пасхой – 2765 гривен

Кулич шоколадный – 520 гривен

Колбаса домашняя – 345 гривен

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Фото: соцсети заведений