Паски и пасхальные корзины: 15 предложений от заведений Киева

В преддверии Пасхи пекарни и рестораны Киева поражают разнообразием праздничных предложений.
Мы уже писали о старинных украинских рецептах куличей . А теперь подготовить подборку из 15 вариантов Пасхальной еды и готовых наборов с разнообразными блюдами.
В праздничном меню Milk Bar – бестселлеры: классический кулич с вяленой клюквой и изюмом, украшенный шоколадным кроликом кулич «Три молока» с ириской внутри и кокосовый кулич с кокосовыми хлопьями и кокосовым молоком.
А еще есть кулич со свежей клубникой, малиновым мармеладом, розовым шоколадом и розовой сахарной глазурью.
Цены :
Кулич «Три молока» – 590 гривен
Кулич классический – 480 гривен
Кокосовая пасха – 650 гривен
Honey готовят три вида воздушных итальянских панетоне и два варианта куличей, декорированных цветами или колосьями, а также шоколадные яйца. Заказы отправляют «Новой почтой» также.
Цены :
Цветущий кулич с шоколадом М – 850 гривен
Колосистый кулич с изюмом М – 750 гривен
Панетоне «Три шоколада – ваниль» – 1850 гривен
В пасхальном меню заведения – панетоне с цукатами и изюмом, печеные и творожные куличи, шоколадные кролики, шоколадные писанки и декорированные яйца.
Цены :
Панетоне made in Kyiv – 1250 гривен
Большая пасха с апельсиновыми цукатами и изюмом, покрытая сахарной глазурью – 550 гривен
Маленький творожный кулич из рикоты – 450 гривен
Пасхальный кролик шоколадный – 250 гривен
Ресторан «Толстая утка» принимает заказы на куличи из белого шоколада с орехами и цукатами, изготовленные по авторскому рецепту. По желанию в корзину с куличом можно добавить мясные деликатесы или паштет, сыр и вино.
Цены :
Кулич 600 г – 580 гривен
Кулич 900 г – 780 гривен
Колбаса из свинины 240 г – 218 гривен
Сыр Пасхальный 100 г – 128 гривен
Вино «Толстая утка» 0,75 л – 450 гривен
Заведение Инны Поперешнюк и Евгения Клопотенко готовит куличи исключительно из украинских продуктов. В рецепте – ассорти изюма и вяленая клюква.
За 300 гривен кулич можно «подвесить» для благотворительного фонда или центра реабилитации пострадавших от войны.
Цены :
Кулич большой – 450 гривен
Кулич маленький – 350 гривен
К пасхальным праздникам Eclair Little Artwork подготовил кекс с двумя видами изюма, курагой, вишней, клюквой и цедрой апельсина. Сдоба украшена шоколадным ганашем в виде птичьего гнездышка.
Цены :
Кекс – 690 гривен
В праздничном меню Klukva&Brukva в этом году – кулич из печи с домашними цукатами, украшенный белковой помадкой, и королевский творожный кулич с цукатами и шоколадом, политый шоколадной глазурью.
К пасхальному столу также приготовили традиционные блюда в авторской интерпретации.
Цены :
Кулич из печи – 350 гривен
Королевский сырный кулич – 600 гривен
Утка с яблоками (2 кг) – 1200 гривен
Пирожки с курицей и грибами, с ягодным соусом, с судаком, щукой и щавелевым соусом, с печенью цыпленка, с мармеладом из мадеры, с яйцом и зеленью – 30 гривен штука
Ресторан “Жизнь замечательных людей” печет кулич из двух видов муки – маннитоба и кукурузной – и добавляет изюм, цедру апельсина, клюкву, шоколадные шарики и миндаль.
Цена :
Кулич с франжипаном – 450 гривен
Кафе Prynada предлагает куличи с двумя видами изюма, курагой и клюквой. Декор каждой пасхи – ручная работа, и выбрать его можно самостоятельно. Есть в ассортименте и пасхальная корзина, в нее входят пасхальные яйца, домашние мясные деликатесы и вино или настойка.
Также будут печь пасхи для ВСУ.
Цены :
«Пасха Классическая с декором на ваш выбор» – 450 гривен
«Пасхальный Сет» – 1790 гривен
Бар “Сюр” предлагает на выбор три вида куличей: классическую, малиновую с малиновым конфитюром и кремом внутри и шоколадную с шоколадным кремом и ганашем.
Для любителей шоколада также создали кроликов из разных видов шоколада – по особому дизайну.
Цены :
Классический кулич – 345 гривен
Малиновая пасха – 315 гривен
Шоколадный кулич – 315 гривен
Шоколадный кролик – 195 гривен
В меню сервиса доставки блюд из ресторанов «Спайси» и Odesa - два вида панетоне. Классический – с апельсиновыми цукатами – украшен хрустящей меренгой, орешками, шоколадом и засахаренной вишней, малиновый – с медом и малиновой пудрой – декорирован фисташками, клубникой и глазурью.
В ассортименте есть пасхальные корзины трех размеров, в которых есть все необходимое для вкусного пасхального завтрака.
Цены :
Классический панетон – 550 гривен
Малиновый панетон – 600 гривен
Пасхальная корзина на двоих – 3200 гривен
Ресторан Citronelle предлагает два вида пасхальных корзинок разных размеров: в каждом – вино, кулич, пасхальные яйца, свечи в виде яиц и шоколадные яйца, паштеты и другие деликатесы.
В меню также есть благотворительный кулич, вся прибыль от продажи которого заведение направит на приготовление обедов для пожилых людей.
Цены :
Пасхальная корзина семейная – 7700 гривен
Пасхальная корзина – 5600 гривен (корзины можно заказать без вина)
Благотворительная пасха – 1100 гривен
На платформе «Все свои» можно заказать пасхальные корзины трех размеров. В самом маленьком из них – поздравительная открытка и свеча, кулич, вино, колбаса, сыры и сладости, в самом большом – дополнительно мясные деликатесы и разнообразный шоколад.
Заказ на корзины можно сделать и после праздников.
Цены :
Пасхальный набор S – 1670 гривен
Пасхальный набор L – 2885 гривен
Пасхальный набор L – 3985 гривен
Пасхальные корзины на любой вкус предлагают в этом году рестораны Дмитрия Борисова: «Барсук» - с куличом, украшенным маршмелом, домашними паштетами и колбасой, «Любчик» - с сыром и красным сухим вином, «ОБ» - с яблочным штруделем и солониной, «Канапа» - с авторской настойкой и съедобной свечой.
Свои наборы подготовили и «Ватра» и Oxota na Ovets.
Цены :
Пасхальная корзина от Барсука – 1998 гривен
Пасхальная корзина от «Любчика» – 1988 гривен
Пасхальный набор от «Канапы» - 2023 гривен
Пасхальный набор от Oxota na Ovets – 2490 гривен
Винный бар Pure & Naive подготовил две пасхальные корзины с эксклюзивными вкусностями: Pure и Naive. В первом – классический кулич и белое вино, во втором – шоколадный кулич и оранжевое вино.
Сами корзины вручную сплетены в Закарпатье из настоящей лозы. Дополнительно внутри корзины – котомка из саржи.
Цены :
Пасхальная корзина Pure – 4650 гривен
Пасхальная корзина Naive – 4950 гривен
Пасхальную корзину в кафе-сыворотке “Мацони” можно купить готовую или сформировать самостоятельно. На выбор – шоколадный, классический или творожный кулич, сулугуни или иммеретинский сыр, пасхальные яйца, фирменная настойка и мясные деликатесы.
Цены :
Пасхальная корзина с шоколадной куличом – 2665 гривен
Пасхальная корзина с классической куличом – 2625 гривен
Пасхальная корзина с творожной пасхой – 2765 гривен
Кулич шоколадный – 520 гривен
Колбаса домашняя – 345 гривен
Фото: соцсети заведений