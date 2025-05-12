Тренды лета 2025: украшения, которые говорят громче слов

Лето 2025 года станет настоящим фейерверком самовыражения в мире аксессуаров. На первый план выходят украшения Swarovski, где смелость, индивидуальность и связь с украшения природой создают гармоничный союз. Украшения перестают быть просто дополнением образа — они становятся манифестом личности. Массивные формы, неожиданные комбинации, многоцветие и природные мотивы — главные герои сезона. Забудьте о скучной симметрии и стандартах: мода призывает к дерзости, игре и многослойности.

Основные тенденции в украшениях

Тренды, которые сегодня воплотились в украшениях, зародились еще зимой — на красных ковровых дорожках, где знаменитости первыми подхватили смелые решения и вывели их в свет. Новый сезон станет воплощением эклектики и экспериментов в стиле.

Основными трендами будут:

Массивные формы. Крупные украшения, которые не теряются в образе, а заявляют о себе громко. Это могут быть серьги-обручи, браслеты с крупными звеньями, как Swarovski Dextera 5636741, кольца с монументальными вставками.

Крупные украшения, которые не теряются в образе, а заявляют о себе громко. Это могут быть серьги-обручи, браслеты с крупными звеньями, как Swarovski Dextera 5636741, кольца с монументальными вставками. Жемчуг в новом прочтении . Классика переосмыслена: неровный, жемчуг в минималистичных, авангардных или даже футуристических формах, цветной жемчуг, необычные оправы.

. Классика переосмыслена: неровный, жемчуг в минималистичных, авангардных или даже футуристических формах, цветной жемчуг, необычные оправы. Природные мотивы . Листья, камни, текстуры дерева и песка, цветы — дизайнеры вдохновляются натуральными формами, используя их как источник эстетики и философии «slow life».

. Листья, камни, текстуры дерева и песка, цветы — дизайнеры вдохновляются натуральными формами, используя их как источник эстетики и философии «slow life». Цепи всех видов . От тонких многослойных цепочек до крупных индустриальных звеньев.

. От тонких многослойных цепочек до крупных индустриальных звеньев. Серьги-нити и длинные подвески. Утонченные, но при этом выразительные, они подчеркивают линию шеи и добавляют женственности.

Утонченные, но при этом выразительные, они подчеркивают линию шеи и добавляют женственности. Смешение металлов . Микс золота, серебра, бронзы или даже титана в одном изделии — модный вызов устоявшимся правилам.

. Микс золота, серебра, бронзы или даже титана в одном изделии — модный вызов устоявшимся правилам. Асимметрия . Парные украшения теперь необязательно одинаковые: одна серьга может быть длинной, вторая — миниатюрной. То же касается и колец, они могут быть абсолютными разными, как Swarovski Gema 5705813. Нарушение симметрии становится художественным приемом.

. Парные украшения теперь необязательно одинаковые: одна серьга может быть длинной, вторая — миниатюрной. То же касается и колец, они могут быть абсолютными разными, как Swarovski Gema 5705813. Нарушение симметрии становится художественным приемом. Натуральные материалы. Дерево, кожа, камни, хлопок, кораллы — естественность в приоритете.

Дерево, кожа, камни, хлопок, кораллы — естественность в приоритете. Многослойность. Носить украшения слоями — одно из главных модных правил лета. Сочетайте тонкие цепочки с массивными подвесками, добавляйте кольца на фаланги и браслеты на запястья, предплечья, не стесняйтесь носить анклеты.

Самое главное, если хотите быть на пике моды, не бояться сочетать, на первый взгляд, несочетаемое и экспериментировать.

Цветовые акценты

Цвет — это эмоция, и в 2025 году украшения «говорят» на языке ярких оттенков. Swarovski в этом плане похвалили волну цветовых трендов. В моде длинные серьги с разноцветными небольшими кристаллами и с разноцветными вставками разных форм и размеров.

Также в тренде:

Эмаль . Цветные покрытия возвращаются в украшения, напоминая о 80-х, но в утонченном современном стиле.

. Цветные покрытия возвращаются в украшения, напоминая о 80-х, но в утонченном современном стиле. Яркие вставки. Оливковый, терракотовый, лавандовый, мятный и ярко-синий цвета гармонично вплетаются в образы.

Оливковый, терракотовый, лавандовый, мятный и ярко-синий цвета гармонично вплетаются в образы. Комбинации. Использование контрастных цветов в одном изделии — прием, который превращает аксессуар в арт-объект.

Дизайнеры в этом сезоне предлагают не только гармоничные цветовые сочетания, как серебро с вставками пастельных оттенков или золото с камнями теплых цветов. На передний план выходит яркий цвет в сочетании со спокойными оттенками. Это выглядит необычно и очень красиво. Как, например, браслет Swarovski Teddy 5642978, в котором золотистый цвет металла гармонично сочетается с камнями нежно-розового и малинового цветов.

Формы и объем

Геометрия выходит за пределы традиционного круга и квадрата, не потому что такие формы стали скучными, а по причине того, что на пике тренд выразительности, смелости и желания заявить о себе без слов. Украшения Swarovski еще одно тому подтверждение.

Вот что будет популярным этим летом:

Скульптурные формы . Украшения, напоминающие мини-инсталляции, как кольцо Swarovski Idyllia 5709027, которое на пальце смотрится как аккуратный букет цветов.

. Украшения, напоминающие мини-инсталляции, как кольцо Swarovski Idyllia 5709027, которое на пальце смотрится как аккуратный букет цветов. Натуральная асимметрия. Неровности, изгибы, неидеальность — отражение естественной красоты.

Неровности, изгибы, неидеальность — отражение естественной красоты. Органические контуры. Формы, вдохновленные природой, — капли воды, ветви деревьев, цветы, песчаные дюны.

Этим летом украшения станут не просто деталями образа, а смелыми высказываниями о себе. Хотите ли вы подчеркнуть индивидуальность асимметрией, выбрать сияние кристаллов Swarovski для вечеринки или добавить игривости с многослойными колье — тренды дают свободу выбора, и найти ее можно в каталоге DEKA.