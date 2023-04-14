Пасхальный пирог со шпинатом

Шеф-повар Марко Черветти рассказывает, как приготовить старинный пасхальный пирог из Лигурии, а точнее из города Генуя. Он получается столь вкусным, что до праздников дождаться невозможно.
Ингредиенты:
- Свежий шпинат – 3 большие горсти.
- Слоеное тесто – 1 кг
- Яйца – 6 шт.
- Рикота – 250 г
- Пармезан – 50 г
- Мускатный орех молотый – 2 г
- Соль – 2 г
- Перец – 2 г
- Оливковое масло – 10 г
Как готовить:
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Шаг 1. В большой кастрюле вскипятить подсоленную воду, брось шпинат и немного проварить. Переложи шпинат шумовкой в миску, а затем откинь на сито – пусть стечет вся лишняя жидкость – и охлади. Лайфхак от Марко: ни в коем случае не выливай бульон, в котором варился шпинат. Процеди его через плотную марлю, чтобы в жидкость не попал песок и используй для приготовления ризото и супов.
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Шаг 2. Для начинки разомни в миске рикотту, посолите ее и приправите черным перцем и мускатным орехом. Добавь два яйца и тертый пармезан, перемешай.
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Шаг 3. Выстели форму для выпекания пергаментом.
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Шаг 4. Раздели слоеное тесто на две неравные части: большую изложи в форму и смажь оливковым маслом.
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Шаг 5. Нарежь шпинат, посоли и прибавь к реке. Выложи начинку на тесто.
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Шаг 6. Сделай в начинке три небольшие ямки и осторожно вбей в каждое яйцо. Посолы и поперчи.
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Шаг 7. Раскачай оставшееся тесто и накрой пирог. Отрежь лишнее по кругу, тщательно залепи края. Наколи пирог вилкой и смазать взбитым яйцом.
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Шаг 8. Выпекай пирог в разогретой до 180°С духовке 45-50 минут. Подавай охлажденным. Вкусная Пасха!