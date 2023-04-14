Пасхальный пирог со шпинатом

Шеф-повар Марко Черветти рассказывает, как приготовить старинный пасхальный пирог из Лигурии, а точнее из города Генуя. Он получается столь вкусным, что до праздников дождаться невозможно.





Ингредиенты:

Свежий шпинат – 3 большие горсти.

Слоеное тесто – 1 кг

Яйца – 6 шт.

Рикота – 250 г

Пармезан – 50 г

Мускатный орех молотый – 2 г

Соль – 2 г

Перец – 2 г

Оливковое масло – 10 г

Как готовить: