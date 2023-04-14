Пасхальный пирог со шпинатом

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Мария Банько
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Шеф-повар Марко Черветти рассказывает, как приготовить старинный пасхальный пирог из Лигурии, а точнее из города Генуя. Он получается столь вкусным, что до праздников дождаться невозможно.



Ингредиенты:

  • Свежий шпинат – 3 большие горсти.
  • Слоеное тесто – 1 кг
  • Яйца – 6 шт.
  • Рикота – 250 г
  • Пармезан – 50 г
  • Мускатный орех молотый – 2 г
  • Соль – 2 г
  • Перец – 2 г
  • Оливковое масло – 10 г

Как готовить:

  1. Шаг 1. В большой кастрюле вскипятить подсоленную воду, брось шпинат и немного проварить. Переложи шпинат шумовкой в миску, а затем откинь на сито – пусть стечет вся лишняя жидкость – и охлади. Лайфхак от Марко: ни в коем случае не выливай бульон, в котором варился шпинат. Процеди его через плотную марлю, чтобы в жидкость не попал песок и используй для приготовления ризото и супов.
  2. Шаг 2. Для начинки разомни в миске рикотту, посолите ее и приправите черным перцем и мускатным орехом. Добавь два яйца и тертый пармезан, перемешай.
  3. Шаг 3. Выстели форму для выпекания пергаментом.
  4. Шаг 4. Раздели слоеное тесто на две неравные части: большую изложи в форму и смажь оливковым маслом.
  5. Шаг 5. Нарежь шпинат, посоли и прибавь к реке. Выложи начинку на тесто.
  6. Шаг 6. Сделай в начинке три небольшие ямки и осторожно вбей в каждое яйцо. Посолы и поперчи.
  7. Шаг 7. Раскачай оставшееся тесто и накрой пирог. Отрежь лишнее по кругу, тщательно залепи края. Наколи пирог вилкой и смазать взбитым яйцом.
  8. Шаг 8. Выпекай пирог в разогретой до 180°С духовке 45-50 минут. Подавай охлажденным. Вкусная Пасха!
Опубликовано: 14 апреля 2023
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