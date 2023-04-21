Шеф-повар Марко Черветти рассказывает о том, как готовят фаршированные яйца в Италии.

Ингредиенты:

Вареные яйца – 3 шт.

Петрушка – 6 г

Каперсы – 5 г

Анчоусы – 8 г

Консервированный тунец – 1 банка (85 г)

Оливковое масло – 50 г

Как готовить:

Шаг 1. Зелень, несколько филе анчоусов и немного каперсов измельчи вместе до состояния пюре, переложи в глубокую тарелку.

Шаг 2. Выложи в тарелку тунец и разомни вилкой.

Шаг 3. Разрежь яйца пополам, вынь желтки и добавь их к начинке, разомни и перемешай с другими ингредиентами. Солить не надо, ведь анчоусы и каперсы достаточно соленые.

Шаг 4. Добавь оливковое масло, перемешай, сформуй из начинки шарика и разложи в половинки яиц.

Шаг 5. Выложи фаршированные яйца на тарелку, укрась каплями оливкового масла и петрушкой. Гости будут в восторге!