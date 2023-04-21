Шеф-повар Марко Черветти рассказывает о том, как готовят фаршированные яйца в Италии.
Ингредиенты:
Как готовить:
Шаг 1. Зелень, несколько филе анчоусов и немного каперсов измельчи вместе до состояния пюре, переложи в глубокую тарелку.
Шаг 2. Выложи в тарелку тунец и разомни вилкой.
Шаг 3. Разрежь яйца пополам, вынь желтки и добавь их к начинке, разомни и перемешай с другими ингредиентами. Солить не надо, ведь анчоусы и каперсы достаточно соленые.
Шаг 4. Добавь оливковое масло, перемешай, сформуй из начинки шарика и разложи в половинки яиц.
Шаг 5. Выложи фаршированные яйца на тарелку, укрась каплями оливкового масла и петрушкой. Гости будут в восторге!