Как готовят фаршированные яйца в Италии.

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Мария Банько
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Шеф-повар Марко Черветти рассказывает о том, как готовят фаршированные яйца в Италии.

Ингредиенты:

  • Вареные яйца – 3 шт.
  • Петрушка – 6 г
  • Каперсы – 5 г
  • Анчоусы – 8 г
  • Консервированный тунец – 1 банка (85 г)
  • Оливковое масло – 50 г

Как готовить:

Шаг 1. Зелень, несколько филе анчоусов и немного каперсов измельчи вместе до состояния пюре, переложи в глубокую тарелку.

Шаг 2. Выложи в тарелку тунец и разомни вилкой.

Шаг 3. Разрежь яйца пополам, вынь желтки и добавь их к начинке, разомни и перемешай с другими ингредиентами. Солить не надо, ведь анчоусы и каперсы достаточно соленые.

Шаг 4. Добавь оливковое масло, перемешай, сформуй из начинки шарика и разложи в половинки яиц.

Шаг 5. Выложи фаршированные яйца на тарелку, укрась каплями оливкового масла и петрушкой. Гости будут в восторге!

Опубликовано: 21 апреля 2023
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