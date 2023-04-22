Авокадо с молоком и медом: полезный завтрак из Бразилии

Шеф-повар Марко Черветти рассказывает, как приготовить коктейль из авокадо – любимый утренний перекус бразильцев.
Ингредиенты на 2 порции:
Как готовить:
Шаг 1. Надрежь авокадо, разъедини половинки, вынь косточку. Ложкой достань мякоть из кожуры и положи в блендер.
Лайфхак от Марко: Для этого рецепта выбирай спелые авокадо: они должны быть мягкими. Косточку не выбрасывай, а посади в горшок. Влажный воздух и немного заботы – и круглый год можно лакомиться тропическими плодами, выращенными дома.
Шаг 2. Добавь тростниковый сахар – пару чайных ложек, поломай овсяное печенье и влей молоко. Перебей коктейль в блендере и разлей по стаканам – время завтракать.
Если не употребляешь коровье молоко – не проблема. Добавь к авокадо липовый мед и кокосовое молоко. Приятного аппетита!