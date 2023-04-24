Манго стики райс: как приготовить популярный тайский десерт

Марко Черветти рассказывает, как приготовить простой, но очень вкусный тайский десерт.





Ингредиенты:

Тайский рис или рис с большим содержанием крахмала – 250 г

Кокосовое молоко – 200 мл

Пальмовый сахар – 150 г

Соль – 2 г

Манго – 200 г

Как готовить:



Шаг 1. Приготовь рис на пару. Для этого за пару часов прямой и замочи рис в воде. Впоследствии процеди, вари в металлическом сите над кипящей водой под крышкой. Требуется средний огонь и 30-40 минут.



Шаг 2. Пока зарится рис, ты можешь приготовить заправку. В сотейник налей кокосовое молоко, добавь пальмовый сахар и поставь эту смесь на маленький огонь. Помешивай, пока сахар не растворится.



Шаг 3. Почисти на краю манго.



Шаг 4. Доведи кокосовый сироп до кипения. Готовый рис выложи в глубокую тарелку, вылей на него сироп и быстро перемешай. Важно сочетать рис и сироп, когда они оба горячие!



Шаг 5. Выложи рядом с рисом кусочки манго и наслаждайтесь тайским десертом.