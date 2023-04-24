Манго стики райс: как приготовить популярный тайский десерт

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Мария Банько
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Марко Черветти рассказывает, как приготовить простой, но очень вкусный тайский десерт.



Ингредиенты:

  • Тайский рис или рис с большим содержанием крахмала – 250 г
  • Кокосовое молоко – 200 мл
  • Пальмовый сахар – 150 г
  • Соль – 2 г
  • Манго – 200 г

Как готовить:

Шаг 1. Приготовь рис на пару. Для этого за пару часов прямой и замочи рис в воде. Впоследствии процеди, вари в металлическом сите над кипящей водой под крышкой. Требуется средний огонь и 30-40 минут.

Шаг 2. Пока зарится рис, ты можешь приготовить заправку. В сотейник налей кокосовое молоко, добавь пальмовый сахар и поставь эту смесь на маленький огонь. Помешивай, пока сахар не растворится.

Шаг 3. Почисти на краю манго.

Шаг 4. Доведи кокосовый сироп до кипения. Готовый рис выложи в глубокую тарелку, вылей на него сироп и быстро перемешай. Важно сочетать рис и сироп, когда они оба горячие!

Шаг 5. Выложи рядом с рисом кусочки манго и наслаждайтесь тайским десертом.

Опубликовано: 24 апреля 2023
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