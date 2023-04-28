Где заказать спаржу: 10 украинских производителей

В Украине начался сезон спаржи и фермеры из разных регионов Украины уже начали принимать заказы.

Подготовили подборку предложений с ценами и условиями.

Спаржа Приорилья

Фермерское хозяйство из Днепра выращивает спаржу и артишоки. Сезон спаржи уже начался.

Цена: 300 гривен за килограмм, 280 гривен – при заказе от 3 кг.

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Спаржа Поднепровья

Фермерское хозяйство в Кременчуге. Уже принимают заказы на спаржу, первую отправку планируют через неделю.

Цена: 230 гривен за килограмм

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Organic svit

Свежая спаржа из Николаева. Производитель уверяет, что не использует гербициды и отправляет спаржу в день заказа.

Цена: 280 гривен за килограмм

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Спаржа Закарпатья

Семейный бизнес в Закарпатье: основатель Мирон вместе с женой уже два года занимается выращиванием спаржи.

Цена: 350 гривен за килограмм

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Зеленые вершины

Марьяна Довгун выращивает спаржу в Волице во Львовской области. Сезон спаржи уже официально открыли. Заказы принимают по телефону и в социальных сетях, отправляют «Новой почтой».

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Спаржа и лаванда из Винницкой области

Недалеко от Винницы выращивают лаванду (лавандовое поле – популярная локация для фотосессий) и спаржу. Сезон спаржи уже начался, заказы должны отправлять с 1 мая.

Цена: 300 гривен за килограмм

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Elenka Helenka

Семейная ферма в Киевской области. Выращивают спаржу и голубику, ведут об этом интересный блог в Instagram.

Цена: 300 гривен за килограмм

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«Добра спаржа»

Еще одно семейное хозяйство, котрое выращивает спаржу во Львове. Уже принимают и отправляют заказы.

Цена: 280 гривен за килограмм, 260 - при заказе вол 5 килограммов

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Лаванда и спаржа из города Ромны

Фермерское хозяйство в Ромнах, специализирующееся на выращивании лекарственной лаванды и спаржи.

Цена: от 175 гривен за килограмм

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BroPro

Три брата-фермера с 2019 года выращивают спаржу в селе Царичанка (Днепропетровская область). Перед стартом бизнеса проходили обучение в Нидерландах, оттуда и привезли саженцы. Сейчас уже начался сбор урожая. Должны начать принимать заказы со дня на день.

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