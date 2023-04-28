Где заказать спаржу: 10 украинских производителей

50
Мария Банько
share share

В Украине начался сезон спаржи и фермеры из разных регионов Украины уже начали принимать заказы.

Подготовили подборку предложений с ценами и условиями.

Спаржа Приорилья

Фермерское хозяйство из Днепра выращивает спаржу и артишоки. Сезон спаржи уже начался.

Цена: 300 гривен за килограмм, 280 гривен – при заказе от 3 кг.

Instagram

Спаржа Поднепровья

Фермерское хозяйство в Кременчуге. Уже принимают заказы на спаржу, первую отправку планируют через неделю.

Цена: 230 гривен за килограмм

Instagram

Organic svit

Свежая спаржа из Николаева. Производитель уверяет, что не использует гербициды и отправляет спаржу в день заказа.

Цена: 280 гривен за килограмм

Instagram

Спаржа Закарпатья

Семейный бизнес в Закарпатье: основатель Мирон вместе с женой уже два года занимается выращиванием спаржи.

Цена: 350 гривен за килограмм

Instagram

Зеленые вершины

Марьяна Довгун выращивает спаржу в Волице во Львовской области. Сезон спаржи уже официально открыли. Заказы принимают по телефону и в социальных сетях, отправляют «Новой почтой».

Instagram

Спаржа и лаванда из Винницкой области

Недалеко от Винницы выращивают лаванду (лавандовое поле – популярная локация для фотосессий) и спаржу. Сезон спаржи уже начался, заказы должны отправлять с 1 мая.

Цена: 300 гривен за килограмм

Facebook

Elenka Helenka

Семейная ферма в Киевской области. Выращивают спаржу и голубику, ведут об этом интересный блог в Instagram.

Цена: 300 гривен за килограмм

Instagram

«Добра спаржа»

Еще одно семейное хозяйство, котрое выращивает спаржу во Львове. Уже принимают и отправляют заказы.

Цена: 280 гривен за килограмм, 260 - при заказе вол 5 килограммов

Instagram

Лаванда и спаржа из города Ромны

Фермерское хозяйство в Ромнах, специализирующееся на выращивании лекарственной лаванды и спаржи.

Цена: от 175 гривен за килограмм

Instagram

BroPro

Три брата-фермера с 2019 года выращивают спаржу в селе Царичанка (Днепропетровская область). Перед стартом бизнеса проходили обучение в Нидерландах, оттуда и привезли саженцы. Сейчас уже начался сбор урожая. Должны начать принимать заказы со дня на день.

Instagram

Производителей искала ukraizha

Опубликовано: 28 апреля 2023
Made in ukraine українські бренди
share share
«Ресторация украинской Несокрушимости»: На Бессарабке открывается заведение «Котлета по-киевски» «Ресторация украинской Несокрушимости»: На Бессарабке открывается заведение «Котлета по-киевски» «Спадщина.UA» на аукционе продаст восстановленное историческое здание во Львовской области «Спадщина.UA» на аукционе продаст восстановленное историческое здание во Львовской области В Буче завершают реконструкцию улицы Вокзальной: сколько домов восстановили В Буче завершают реконструкцию улицы Вокзальной: сколько домов восстановили Возле Софии Киевской, где нашли стены XVIII века, открыли пекарню «Завертайло» Возле Софии Киевской, где нашли стены XVIII века, открыли пекарню «Завертайло» Почему памятник Щорсу до сих пор не снесли — объяснение Киевсовета Почему памятник Щорсу до сих пор не снесли — объяснение Киевсовета Станцию метро «Проспект правды» переименуют в Варшавскую только после завершения строительства Станцию метро «Проспект правды» переименуют в Варшавскую только после завершения строительства Новая почта в июне открывает два отделения в Чехии Новая почта в июне открывает два отделения в Чехии В центре Львова высадили первые «климатические деревья»: чем они отличаются от других В центре Львова высадили первые «климатические деревья»: чем они отличаются от других
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.