Свинина по-сычуански: очень вкусно и остро

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Мария Банько
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Шеф-повар Марко Черветти рассказывает, как приготовить огненную свинину по-сычуански.

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка – 180 г
  • Крахмал – 5 г
  • Яйцо – 1 шт. (белок)
  • Соевый соус – 30 мл
  • Красное вино – 20 мл
  • Чеснок – 10 зубчиков
  • Имбирь – один корешок
  • Зеленый лук – 1 шт.
  • Пекинская капуста – 1 головка
  • Сычуанский перец
  • Сушеный чили в стручках
  • Перец чили молотый – 2 чайные ложки
  • Оливковое масло – 60 мл
  • Соус чили – 30 мл
  • Вода – 250 мл
  • Соль – 1 г

Как готовить:

  1. Порежьте свинину небольшими тонкими пластинами.
  2. Добавь к мясу крахмал, яичный белок, соевый соус и немного вина, перемешай и оставь мариноваться.
  3. Нарежь пекинскую капусту. Хорошо разогрей в сковороде оливковое масло, добавьте капусту, перемешайте и слегка обжарьте. Выложи в отдельную тарелку.
  4. Обжарь на оливковом масле имбирь и чеснок, добавь молотый чили, по горсти сычуанского перца и стручков чили. Добавь соус чили и воду, посоли. Когда соус закипел – добавь свинину. Варь свинину в соусе около двух минут.

    Интересный факт от Марко. Почти в любом блюде сычуанской кухни присутствует сычуанский перец и перец чили: чили создает остроту, а сычуанский перец ее фиксирует: ощущение пожара будет длиться во рту часами.
  5. Подготовь «сычуанскую смесь пряностей» для подачи. Мелко нарежь половину корешка имбиря, 4 зубчика чеснока и зеленый лук. Добавь чайную ложку сычуанского перца, один сушеный чили и измельчи все вместе.
  6. Разложи по тарелкам капусту, сверху выложи мясо с соусом и смесь пряностей. Чтобы сбалансировать остроту, подавай с рисом. Приятного аппетита!

Опубликовано: 27 апреля 2023
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