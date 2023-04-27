Свинина по-сычуански: очень вкусно и остро

Шеф-повар Марко Черветти рассказывает, как приготовить огненную свинину по-сычуански.
Ингредиенты:
- Свиная вырезка – 180 г
- Крахмал – 5 г
- Яйцо – 1 шт. (белок)
- Соевый соус – 30 мл
- Красное вино – 20 мл
- Чеснок – 10 зубчиков
- Имбирь – один корешок
- Зеленый лук – 1 шт.
- Пекинская капуста – 1 головка
- Сычуанский перец
- Сушеный чили в стручках
- Перец чили молотый – 2 чайные ложки
- Оливковое масло – 60 мл
- Соус чили – 30 мл
- Вода – 250 мл
- Соль – 1 г
Как готовить:
- Порежьте свинину небольшими тонкими пластинами.
- Добавь к мясу крахмал, яичный белок, соевый соус и немного вина, перемешай и оставь мариноваться.
- Нарежь пекинскую капусту. Хорошо разогрей в сковороде оливковое масло, добавьте капусту, перемешайте и слегка обжарьте. Выложи в отдельную тарелку.
- Обжарь на оливковом масле имбирь и чеснок, добавь молотый чили, по горсти сычуанского перца и стручков чили. Добавь соус чили и воду, посоли. Когда соус закипел – добавь свинину. Варь свинину в соусе около двух минут.
Интересный факт от Марко. Почти в любом блюде сычуанской кухни присутствует сычуанский перец и перец чили: чили создает остроту, а сычуанский перец ее фиксирует: ощущение пожара будет длиться во рту часами.
- Подготовь «сычуанскую смесь пряностей» для подачи. Мелко нарежь половину корешка имбиря, 4 зубчика чеснока и зеленый лук. Добавь чайную ложку сычуанского перца, один сушеный чили и измельчи все вместе.
- Разложи по тарелкам капусту, сверху выложи мясо с соусом и смесь пряностей. Чтобы сбалансировать остроту, подавай с рисом. Приятного аппетита!