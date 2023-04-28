Как приготовить настоящий гуцульский банош

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Мария Банько
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Шеф-повар Марко Черветти рассказывает о рецепте самого известного гуцульского блюда, которое он научился готовить в Украине.

Ингредиенты:

  • Кукурузная крупа – 120 г
  • Сливки или жирная сметана – 300 г
  • Сало с прорезью (грудинка) – 150 г
  • Бринза – 80 г
  • Петрушка – 2 г
  • Соль – 1 г (по вкусу)
  • Перец – 1 г (по вкусу)

Как готовить:

  1. Приготовь шкварки: хорошо разогрей сковороду с толстым дном, нарежь сало кубиками среднего размера и вкинь в сковороду. Обжарь до золотистого цвета, посолы и поперчи, сними сковороду с огня, но оставь в ней шкварки – они приготовятся за счет температуры.
  2. Для баноша вылей сливки или домашнюю сметану в кастрюлю с толстыми стенками и доведи до кипения. Приправь перцем и солью, но совсем немного, ведь банош подается с достаточно соленой брынзой.
  3. Постепенно добавь в сливки крупу, непрерывно перемешивая венчиком – чтобы не образовывались комки.

    Лайфхак от Марко : чтобы приготовить банош как можно быстрее, возьми крупу самого мелкого помола.
  4. Когда добавишь всю крупу, убавив огонь до минимума и дай баношу «дойти». Банош очень быстро загустеет. Когда на его поверхности появится жир, блюдо готово.
  5. Разложи банош по глубоким тарелкам, сверху натри брынзу, выложи шкварки и укрась петрушкой. Приятного аппетита!
Опубликовано: 28 апреля 2023
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