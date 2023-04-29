Как готовить спаржу: рассказывает шеф-повар

Шеф-повар Марко Черветти рассказывает о том, как лучше всего приготовить спаржу: отличный продукт, сезон которого как раз начался.

Спаржа на пару

Спаржа должна оставаться яркой и упругой, так что варить ее долго - не вариант. Попробуй приготовить ее на пару: заверни снизу «букет» спаржи в ткань, поставь вертикально в высокую кастрюлю, налей на дно немножко воды, закрой крышкой и подержи на огне минут 15-20. Затем просто срежь нижнюю часть спаржи.

Такую спаржу уже можно есть. А можно 1-2 минуты жарить на сливочном масле с чесноком и добавить выдержанный тертый сыр или бекон при подаче.

Маринованная спаржа

Прекрасный вариант – для закусок и салатов. Спаржу можно замариновать в соли и уксусе. Достаточно подержать пару часов в маринаде, а затем добавлять в любимые блюда. Можно использовать целые стебли, можно нарезать кусочками, а можно нарезать тонкими слайсами.

Чипсы из спаржи

Нарежь спаржу тоненькими слайсами-полосочками и подержи в духовке, разогретой до 80 ° С, пока спаржа не станет сухой.

Это самые вкусные и полезные чипсы, которые только можно себе представить.