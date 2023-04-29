Как готовить спаржу: рассказывает шеф-повар

119
Мария Банько
share share

Шеф-повар Марко Черветти рассказывает о том, как лучше всего приготовить спаржу: отличный продукт, сезон которого как раз начался.

Спаржа на пару

Спаржа должна оставаться яркой и упругой, так что варить ее долго - не вариант. Попробуй приготовить ее на пару: заверни снизу «букет» спаржи в ткань, поставь вертикально в высокую кастрюлю, налей на дно немножко воды, закрой крышкой и подержи на огне минут 15-20. Затем просто срежь нижнюю часть спаржи.

Такую спаржу уже можно есть. А можно 1-2 минуты жарить на сливочном масле с чесноком и добавить выдержанный тертый сыр или бекон при подаче.

Маринованная спаржа

Прекрасный вариант – для закусок и салатов. Спаржу можно замариновать в соли и уксусе. Достаточно подержать пару часов в маринаде, а затем добавлять в любимые блюда. Можно использовать целые стебли, можно нарезать кусочками, а можно нарезать тонкими слайсами.

Чипсы из спаржи

Нарежь спаржу тоненькими слайсами-полосочками и подержи в духовке, разогретой до 80 ° С, пока спаржа не станет сухой.

Это самые вкусные и полезные чипсы, которые только можно себе представить.

Опубликовано: 29 апреля 2023
share share
Зеленский поддержал петицию о создании Пантеона Героев на Аскольдовой могиле Зеленский поддержал петицию о создании Пантеона Героев на Аскольдовой могиле Частный сектор Ирпеня будут отстраиваться по единому проекту Частный сектор Ирпеня будут отстраиваться по единому проекту В центре Киева появился мурал, посвященный всем погибшим на войне В центре Киева появился мурал, посвященный всем погибшим на войне Парк «Межигорье» возобновляет свою работу Парк «Межигорье» возобновляет свою работу Застройщик разобрал часть третьего этажа «дома с насекомыми» Застройщик разобрал часть третьего этажа «дома с насекомыми» В скором времени в Киеве начнется сезон фонтанов: смотрите список мест, где они заработают В скором времени в Киеве начнется сезон фонтанов: смотрите список мест, где они заработают Где заказать спаржу: 10 украинских производителей Где заказать спаржу: 10 украинских производителей «Ресторация украинской Несокрушимости»: На Бессарабке открывается заведение «Котлета по-киевски» «Ресторация украинской Несокрушимости»: На Бессарабке открывается заведение «Котлета по-киевски»
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.