Как за 5 минут приготовить полезное банановое мороженое

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Мария Банько
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Шеф-повар Марко Черветти поделился с БЖ очень простым и быстрым рецептом полезного мороженого из бананов. Пора открывать сезон!

Ингредиенты:

  • Бананы – 5-7 штук
  • Миндальное молоко – 200 мл
  • Сахар – 50 г

Как готовить:

  1. Заранее почисти и порежь бананы, выложи их в пакет и заморозь.
  2. Достань бананы из морозильной камеры, пересыпь в глубокую тарелку, добавь сахар и миндальное молоко. Перебей до однородного состояния.

    Лайфхак от Марко: миндальное молоко можно приготовить своими руками. Для этого нужно замочить 100 г миндаля на ночь и почистить его от кожуры. Смешать миндаль с литром воды, перебить в блендере и процедить. Все, миндальное молоко готово.
  3. При желании мороженое можно украсить тертым шоколадом, взбитыми сливками и т.п.

Опубликовано: 30 апреля 2023
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