Как за 5 минут приготовить полезное банановое мороженое

Шеф-повар Марко Черветти поделился с БЖ очень простым и быстрым рецептом полезного мороженого из бананов. Пора открывать сезон!

Ингредиенты:

Бананы – 5-7 штук

Миндальное молоко – 200 мл

Сахар – 50 г

Как готовить: