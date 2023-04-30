Как за 5 минут приготовить полезное банановое мороженое

Шеф-повар Марко Черветти поделился с БЖ очень простым и быстрым рецептом полезного мороженого из бананов. Пора открывать сезон!
Ингредиенты:
- Бананы – 5-7 штук
- Миндальное молоко – 200 мл
- Сахар – 50 г
Как готовить:
- Заранее почисти и порежь бананы, выложи их в пакет и заморозь.
- Достань бананы из морозильной камеры, пересыпь в глубокую тарелку, добавь сахар и миндальное молоко. Перебей до однородного состояния.
Лайфхак от Марко: миндальное молоко можно приготовить своими руками. Для этого нужно замочить 100 г миндаля на ночь и почистить его от кожуры. Смешать миндаль с литром воды, перебить в блендере и процедить. Все, миндальное молоко готово.
- При желании мороженое можно украсить тертым шоколадом, взбитыми сливками и т.п.