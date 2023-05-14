Яичница со спаржей: завтрак по-милански

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Мария Банько
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Бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти рассказывает, как приготовить отличный завтрак: asparagi alla Milanese - спаржу по-милански.

Ингредиенты:

  • Спаржа – 6 стеблей
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Тертый пармезан
  • Соль и перец по вкусу

Как готовить:

  1. Спаржу отвары на пару. Для этого собери стебли в букетик, окуни полотенцем, оставив срезы открытыми, поставь вертикально в высокую кастрюлю, налей на дно немножко воды, закрой крышкой и подержи на огне 20 минут.
  2. Разогрей на сковороде оливковое масло, выложи спаржу, посолы.
  3. По одному разбей на спаржу яйца. Снова немного посоли, присыпь пармезаном и добавь перца.
  4. Выложи яичницу на тарелку и сбрызни маслом. Самое вкусное блюдо со спаржей готово!

Опубликовано: 14 мая 2023
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