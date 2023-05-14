Яичница со спаржей: завтрак по-милански

Бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти рассказывает, как приготовить отличный завтрак: asparagi alla Milanese - спаржу по-милански.
Ингредиенты:
- Спаржа – 6 стеблей
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Яйца – 3 шт.
- Тертый пармезан
- Соль и перец по вкусу
Как готовить:
- Спаржу отвары на пару. Для этого собери стебли в букетик, окуни полотенцем, оставив срезы открытыми, поставь вертикально в высокую кастрюлю, налей на дно немножко воды, закрой крышкой и подержи на огне 20 минут.
- Разогрей на сковороде оливковое масло, выложи спаржу, посолы.
- По одному разбей на спаржу яйца. Снова немного посоли, присыпь пармезаном и добавь перца.
- Выложи яичницу на тарелку и сбрызни маслом. Самое вкусное блюдо со спаржей готово!