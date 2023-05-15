Медовое вино, мед с айвой: 7 производителей питьевых медов в Украине

Питьевой мед – один из первых алкогольных напитков, который научилось делать человечество. Упоминания о питьевом меде можно найти во множестве эпосов, питьевые меды производили еще в Княжеские времена.



А сейчас профессиональные пчеловоды и крафтовые производители алкогольных напитков снова активно экспериментируют с питьевыми медами и выпускают линейки интересных продуктов.

Детали производства питьевого меда могут существенно отличаться, но чаще всего питьевые меды делают из ферментированного меда с добавлением воды и разных фруктов, ягод или специй.

Подготовили для вас подборку брендов, которые предлагают медовые напитки, достойные внимания.

«Медовый спас» – медоварня в Броварах, на которой варят сикеру, питьевой мед с добавлением натуральных фруктовых соков: вишни, черноплодной рябины, крыжовника, красной и черной смородины, ежевики, яблок.

Кстати, по желанию можно заказать гастротур на производство и непосредственно на месте продегустировать напиток.

Также это один из немногих производителей, который предлагает выдержанную сикеру: ферментированный липовый мед выдерживается в дубовых бочках и приобретает особый вкус.

Цены : «Красная сикера» с вишней и черноплодной рябиной – 249 гривен, сикера «Медовая особенная» с липовым медом и крыжовником – 249 гривен, пет-нат медовый броварский – 60 гривен

Предприятие "Украинские медовары" находится в Дрогобыче и специализируется на производстве медовых хмельных напитков.

Кроме "Медовки" (сброженного меда), также производят Медак: медовый бальзам с добавлением разнообразных плодов и травяных настоек. Среди множества различных вкусов есть, например, «Дрогобычский медак» с имбирем, чабрецом и дрогобычской солью, «Карпатский» с лесными ягодами, «Кофейный медак» с кофе, корицей и имбирем.

Цены: «Кофейный медак» – 160 гривен, медовка «Белая ночь» – 180 гривен.

Бджолярій – эко-усадьба, дегустационный зал и бренд меда из Сокоринцев на Черниговщине. Здесь производят «Сокиринские» пивные меды. Для их производства используют только мед и родниковую воду, не добавляют алкоголь, красители и ароматизаторы, только натуральные ягоды.

Есть питьевой «гречишный мед», «цветочный мед с калиной», «цветочный мед на березовом соке» и другие.

Цены: «Грешеный мед» – 180 гривен, «Цветочный мед с айвой» – 180 гривен.

«Меди Межріччя» – общественная организация и бренд, созданный пчеловодами и медработниками Полтавщины. Они производят огромный ассортимент продуктов: от крем-меда и восковых свечей до медовых напитков.

Команда разработала целую линейку медовок: напитков на основе меда с добавлением воды, сока фруктов и ягод и винных дрожжей. Среди вкусов есть «Черная смородина», «Яблоко и терновник», «Кропива», «Ежевика» и даже медовка с березовым соком.

Цены: напиток медовый «Вишня» – 70 гривен, напиток медовый «Кропива» – 70 гривен

Holiday Brewery – пивоваренный завод из Киева, специализирующийся на пиве и сидрах. Также команда создала линейку "монастырских пивных медов".

Например, «Монастырский ароматный» делают из сброженного разнотравья: у него яркий медовый вкус с нотками кваса и можжевельника.

Цена: Монастырский ароматный полусладкий (4 бутылки): от 230 гривен

Виталий, пчеловод из Днепра, активно ведет блог о своем деле. Он производит мед и разные продукты из меда. В частности, медовые вина. Это продукт натурального брожения меда: в него входит непосредственно мед, родниковая вода, ягоды и фрукты и дрожжи для шампанских вин. При производстве он также не добавляет в напиток сахар или спирт.



Среди доступных вкусов: медовое вино с айвой, терновником, шиповником, клюквой и апельсином.



Цена: от 170 гривен за бутылку

«Дом меда» – это семейное дело, объединяющее несколько поколений профессиональных пчеловодов, а также их друзей.

Бренд предлагает большой ассортимент меда, медовую косметику, а также питьевые меды.

Цена: питьевый мед «Карпатский букет» с добавлением трав – 160 гривен, питейный мед «Ягодное наслаждение» – 160 гривен.

Фото: соцсети брендов