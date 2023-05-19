Легкий итальянский суп за 5 минут: рецепт от шеф-повара

В столице больше не будут варварски обрезать деревья: Киевсовет утвердил новые правила

Поступления в бюджет Киева в этом году превысили довоенные показатели – Кличко

В Киеве разрабатывают план массового строительства укрытий

«Океан Эльзы» и Kola выпустили клип на песню «Коли ми двоє»

На время войны на водоемах Киева запретили водный транспорт

Reface выпустил приложение Restyle, которое стилизует фото и видео с помощью искусственного интеллекта

Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Зверинецкая»

На Соломенке открыли ресторан Yard с кофе, десертами и вином