Легкий итальянский суп за 5 минут: рецепт от шеф-повара

Апулия, Калабрия, Базиликата, Кампания... Итальянский Юг подарил нам немало интересных рецептов. Быстрый летний суп – одно из таких блюд. Марк Черветти, знаток итальянской кухни и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как его быстро приготовить.
Ингредиенты:
- Брокколи – 350 г
- Чеснок – 20 г
- Острый перец – 15 г
- Анчоусы – 20 г
- Оливковое масло – 55 г
- Макароны или рис – 100 г
- Пармезан – 3 г
- Вода – 1 л
Как готовить:
- В разогретую кастрюлю с оливковым маслом добавь филе анчоусов. Немножко обжарь, чтобы их вкус передался оливковому маслу.
- Возьми несколько зубчиков чеснока, раздави их ножом, измельчи и добавь к анчоусам. Туда же добавь чили по вкусу. Любое южно-итальянское блюдо должно быть насыщенным, ароматным и острым!
- Подготовь брокколи: отрежь и нашинкуй соцветия. Добавь в кастрюлю, перемешай, обжаривай в течение двух-трех минут, помешивая, а затем добавь воды. Дождитесь, пока суп закипит.
Лайфхак от Марко : Как только суп закипит, следует проверять его на соль. Анчоусы уже успели отдать свою соленость блюду. Может быть и такое, что больше солить суп не придется вообще.
- Когда суп закипел, добавь пасту или рис – по своему усмотрению. Если выбираешь пасту, лучше возьми мелкую. И, пожалуйста, не перевари!
- Налей готовый суп в глубокую тарелку, присыпь тертым пармезаном, добавь несколько капель оливкового масла! Готово.