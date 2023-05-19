Легкий итальянский суп за 5 минут: рецепт от шеф-повара

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Мария Банько
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Апулия, Калабрия, Базиликата, Кампания... Итальянский Юг подарил нам немало интересных рецептов. Быстрый летний суп – одно из таких блюд. Марк Черветти, знаток итальянской кухни и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как его быстро приготовить.

Ингредиенты:

  • Брокколи – 350 г
  • Чеснок – 20 г
  • Острый перец – 15 г
  • Анчоусы – 20 г
  • Оливковое масло – 55 г
  • Макароны или рис – 100 г
  • Пармезан – 3 г
  • Вода – 1 л

Как готовить:

  1. В разогретую кастрюлю с оливковым маслом добавь филе анчоусов. Немножко обжарь, чтобы их вкус передался оливковому маслу.
  2. Возьми несколько зубчиков чеснока, раздави их ножом, измельчи и добавь к анчоусам. Туда же добавь чили по вкусу. Любое южно-итальянское блюдо должно быть насыщенным, ароматным и острым!
  3. Подготовь брокколи: отрежь и нашинкуй соцветия. Добавь в кастрюлю, перемешай, обжаривай в течение двух-трех минут, помешивая, а затем добавь воды. Дождитесь, пока суп закипит.

    Лайфхак от Марко : Как только суп закипит, следует проверять его на соль. Анчоусы уже успели отдать свою соленость блюду. Может быть и такое, что больше солить суп не придется вообще.
  4. Когда суп закипел, добавь пасту или рис – по своему усмотрению. Если выбираешь пасту, лучше возьми мелкую. И, пожалуйста, не перевари!
  5. Налей готовый суп в глубокую тарелку, присыпь тертым пармезаном, добавь несколько капель оливкового масла! Готово.

Опубликовано: 19 мая 2023
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