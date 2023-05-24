Без вареных яиц и бекона: как приготовить настоящий салат "Цезарь"

А что, если мы скажем вам, что в оригинальный салат "Цезарь" никогда не входили бекон, томаты и вареные яйца? Марко Черветти, шеф-повар из Италии, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как действительно должен выглядеть легендарный салат. То есть, как его готовил Чезаре Гордини в далеком 1924 году, почти 100 лет назад.

Ингредиенты:

Салат Романо – 100 г

Сыр Пармезан – 15 г

Сухарики из ржаного хлеба – 80 г

Филе анчоуса – 25 г

Чеснок – 3 г

Желтки от двух яиц – 2 шт.

Лимон – 0,5 шт (сок лимона 15 г)

Соус Ворчестер – 10 г

Горчица в зернах – 80 г

Оливковое масло – 30 г

Как готовить:

Приготовь соус по оригинальному рецепту. Вкинь в блендер филе анчоуса, зубчик чеснока, соус Ворчестер, горчицу, пару желтков и сок половины лимона. Взбей соус, добавляя тоненькой струйкой оливковое масло. Соус должен быть густым.