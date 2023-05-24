Без вареных яиц и бекона: как приготовить настоящий салат "Цезарь"

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Мария Банько
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А что, если мы скажем вам, что в оригинальный салат "Цезарь" никогда не входили бекон, томаты и вареные яйца? Марко Черветти, шеф-повар из Италии, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как действительно должен выглядеть легендарный салат. То есть, как его готовил Чезаре Гордини в далеком 1924 году, почти 100 лет назад.

Ингредиенты:

  • Салат Романо – 100 г
  • Сыр Пармезан – 15 г
  • Сухарики из ржаного хлеба – 80 г
  • Филе анчоуса – 25 г
  • Чеснок – 3 г
  • Желтки от двух яиц – 2 шт.
  • Лимон – 0,5 шт (сок лимона 15 г)
  • Соус Ворчестер – 10 г
  • Горчица в зернах – 80 г
  • Оливковое масло – 30 г

Как готовить:

  1. Приготовь соус по оригинальному рецепту. Вкинь в блендер филе анчоуса, зубчик чеснока, соус Ворчестер, горчицу, пару желтков и сок половины лимона. Взбей соус, добавляя тоненькой струйкой оливковое масло. Соус должен быть густым.

  1. Сделай сухарики из ржаного хлеба. Порежь ломтик хлеба на небольшие кусочки и поджари их на оливковом масле.

  2. Теперь собираем салат. Нарежь листья салата, выложи на тарелку. Сверху полей листья салата соусом, выложи сухарики и добавь хлопья пармезана. Все! Это – оригинальный рецепт. Все остальное – ремиксы.

Опубликовано: 24 мая 2023
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