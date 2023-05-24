Без вареных яиц и бекона: как приготовить настоящий салат "Цезарь"

А что, если мы скажем вам, что в оригинальный салат "Цезарь" никогда не входили бекон, томаты и вареные яйца? Марко Черветти, шеф-повар из Италии, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как действительно должен выглядеть легендарный салат. То есть, как его готовил Чезаре Гордини в далеком 1924 году, почти 100 лет назад.
Приготовь соус по оригинальному рецепту. Вкинь в блендер филе анчоуса, зубчик чеснока, соус Ворчестер, горчицу, пару желтков и сок половины лимона. Взбей соус, добавляя тоненькой струйкой оливковое масло. Соус должен быть густым.
Сделай сухарики из ржаного хлеба. Порежь ломтик хлеба на небольшие кусочки и поджари их на оливковом масле.
Теперь собираем салат. Нарежь листья салата, выложи на тарелку. Сверху полей листья салата соусом, выложи сухарики и добавь хлопья пармезана. Все! Это – оригинальный рецепт. Все остальное – ремиксы.