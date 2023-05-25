С курицей гриль и икрой: В Киеве проведут фестиваль «безумного» мороженого

"Поймы орхидей" и "Рощу хищных птиц" в Голосеевском районе объявили памятниками природы

Makhno Studio показали проект музея искусства и керамики, который построят на Киевщине

Украинский дизайнер предлагает Lego выпустить конструктор с мариупольской башней. За это можно проголосовать

Аварийный Дегтяревский путепровод в этом году заменят на новый

Демократичный бар Beer On Line («Вернисаж») больше не будет работать возле Контрактовой

Выдержавший попадание ракеты фрагмент "моста Кличко" продадут на аукционе

Винный плейлист, паста с креветками и итальянский Совиньон – готовые планы на вечер

Какие мосты и дороги отремонтируют в этом году в Киеве