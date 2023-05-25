С курицей гриль и икрой: В Киеве проведут фестиваль «безумного» мороженого

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Мария Иващук
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На Подоле в «Министерстве Шаурмы» 26-28 мая пройдет фестиваль «безумного» мороженого с необычными вкусами.

Его проведут вместе с Massimo Gelarty.

На фестивале можно будет попробовать:

  • Мороженое из курицы гриль с конфитюром из манго
  • Мороженое с копченым лососем с красной икрой и укропом.
  • Мороженое из авокадо и лайма на кокосовой воде (веган)
  • Мороженое из янтарного грузинского вина с пармезаном и фундуком
  • Мороженое из феты с оливками и соусом из красного вина
  • Мороженое из пива с бергамотом
  • Мороженое из маскарпоне с трюфелем и абрикосовым джемом
  • Мороженое из чайной розы
  • Мороженое из грецкого ореха с гранатом
  • Мороженое из белых грибов с брусникой
  • Мороженое из кукурузы с карамелизированным попкорном
  • Мороженое из чая масала с красным сицилийским апельсином
  • Мороженое с комбучей с кусочками груши

Где : ул. Сагайдачного, 37; «Министерство Шаурмы»
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Опубликовано: 25 мая 2023
міністерство шаурми
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