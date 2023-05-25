С курицей гриль и икрой: В Киеве проведут фестиваль «безумного» мороженого

На Подоле в «Министерстве Шаурмы» 26-28 мая пройдет фестиваль «безумного» мороженого с необычными вкусами.
Его проведут вместе с Massimo Gelarty.
На фестивале можно будет попробовать:
- Мороженое из курицы гриль с конфитюром из манго
- Мороженое с копченым лососем с красной икрой и укропом.
- Мороженое из авокадо и лайма на кокосовой воде (веган)
- Мороженое из янтарного грузинского вина с пармезаном и фундуком
- Мороженое из феты с оливками и соусом из красного вина
- Мороженое из пива с бергамотом
- Мороженое из маскарпоне с трюфелем и абрикосовым джемом
- Мороженое из чайной розы
- Мороженое из грецкого ореха с гранатом
- Мороженое из белых грибов с брусникой
- Мороженое из кукурузы с карамелизированным попкорном
- Мороженое из чая масала с красным сицилийским апельсином
- Мороженое с комбучей с кусочками груши
Где : ул. Сагайдачного, 37; «Министерство Шаурмы»
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