Котлета по-киевски: как приготовить культовое блюдо

157
Мария Банько
share share

Котлета по-киевски – не простое блюдо. Ее приготовление требует мастерства, но и результат того стоит!
С пошаговым рецептом от бренд-шефа ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти и шеф-повара Юрия Ковриженко точно справишься.

Ингредиенты:

  • Куриное филе и косточка от крыла – 1 шт.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Зеленый лук – 15 г
  • Укроп – 5 г
  • Чеснок – 5 г
  • Соль, перец
  • Растительное масло для фритюра – 1 л

Для панировки

  • Мука – 100 г
  • Панировочные сухари – 100 г
  • Яйцо куриное – 1 шт

Для гарнира

  • Картофель – 0,5 кг
  • Оливковое масло – 10 г
  • Цедра лимона – 0,5 лимона
  • Песто (по желанию)

Как готовить:

  1. Подготовь курицу: отрежь от нее филе с крылом. Зачисти крыло – надо срезать с косточки как можно больше мяса.
  2. Нарежь картошку и поставь вариться на пюре: косточки от крыла брось к картофелю. Так мясо от косточки отойдет легче, а пюре станет вкуснее.
  3. Теперь самое важное: подготовь масло для котлеты. Масло комнатной температуры смешай с нарезанным укропом и натертым чесноком. Посоли, перемешай, выложи на пищевую пленку и заверни тоненькой колбаской. Положи масло в морозильную камеру.
  4. Филе курицы положи между двумя листами пищевой пленки и легко отбей. Ни в коем случае нельзя его порвать!
  5. Разогрейте масло для фритюра в большой кастрюле. Достань масло из морозилки и порежь на средние порционные куски.
  6. Отбитое филе посоли и поперчи с одной стороны. Посредине на него выложи масло и положи очищенную косточку: на 2/3 своей длины она должна быть внутри филе. Теперь, используя пищевую плёнку, сформируй котлету нужной формы. Важно, чтобы филе плотно прилегало к косточке и вся котлета была аккуратной овальной формы.
  7. Подготовь все для панировки: муку, взбитое яйцо, сухари. Сними пленку с котлеты, осторожно обвали в муке, затем в яйце, затем в сухарях – и осторожно опусти в горячее масло. Жарь до аппетитного золотистого цвета, а затем отправь котлету в духовку, разогретую до 190-200° на 7 минут.
  8. Приготовь пюре: добавь к нему нарезанный зеленый лук, цедру лимона, оливковое масло и перемешай. Выложи котлету на пюре. При желании сделай презентацию более яркой с помощью песто.

Опубликовано: 28 мая 2023
share share
Украинка создала первый в мире комикс о борще Украинка создала первый в мире комикс о борще Киевляне поддержали рекордную 6 петицию с просьбой отменить остановку транспорта во время тревоги Киевляне поддержали рекордную 6 петицию с просьбой отменить остановку транспорта во время тревоги На Позняках открылось заведение с хот-догами и бургерами Doggeriz На Позняках открылось заведение с хот-догами и бургерами Doggeriz Музей Булгакова украинизировал писателя и открыл ему новую мемориальную доску Музей Булгакова украинизировал писателя и открыл ему новую мемориальную доску На Малой Житомирской перезапустили бар "Анжела" На Малой Житомирской перезапустили бар "Анжела" От 50-х до 90-х: Как выглядел Киев на фотографиях разных лет От 50-х до 90-х: Как выглядел Киев на фотографиях разных лет Культурный центр "Краков" на Русановке открывают после капитального ремонта Культурный центр "Краков" на Русановке открывают после капитального ремонта Для моста-волны на Оболони уже изготовили гигантские блоки для арок Для моста-волны на Оболони уже изготовили гигантские блоки для арок
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.