Котлета по-киевски: как приготовить культовое блюдо

Котлета по-киевски – не простое блюдо. Ее приготовление требует мастерства, но и результат того стоит!
С пошаговым рецептом от бренд-шефа ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти и шеф-повара Юрия Ковриженко точно справишься.
Ингредиенты:
- Куриное филе и косточка от крыла – 1 шт.
- Сливочное масло – 30 г
- Зеленый лук – 15 г
- Укроп – 5 г
- Чеснок – 5 г
- Соль, перец
- Растительное масло для фритюра – 1 л
Для панировки
- Мука – 100 г
- Панировочные сухари – 100 г
- Яйцо куриное – 1 шт
Для гарнира
- Картофель – 0,5 кг
- Оливковое масло – 10 г
- Цедра лимона – 0,5 лимона
- Песто (по желанию)
Как готовить:
- Подготовь курицу: отрежь от нее филе с крылом. Зачисти крыло – надо срезать с косточки как можно больше мяса.
- Нарежь картошку и поставь вариться на пюре: косточки от крыла брось к картофелю. Так мясо от косточки отойдет легче, а пюре станет вкуснее.
- Теперь самое важное: подготовь масло для котлеты. Масло комнатной температуры смешай с нарезанным укропом и натертым чесноком. Посоли, перемешай, выложи на пищевую пленку и заверни тоненькой колбаской. Положи масло в морозильную камеру.
- Филе курицы положи между двумя листами пищевой пленки и легко отбей. Ни в коем случае нельзя его порвать!
- Разогрейте масло для фритюра в большой кастрюле. Достань масло из морозилки и порежь на средние порционные куски.
- Отбитое филе посоли и поперчи с одной стороны. Посредине на него выложи масло и положи очищенную косточку: на 2/3 своей длины она должна быть внутри филе. Теперь, используя пищевую плёнку, сформируй котлету нужной формы. Важно, чтобы филе плотно прилегало к косточке и вся котлета была аккуратной овальной формы.
- Подготовь все для панировки: муку, взбитое яйцо, сухари. Сними пленку с котлеты, осторожно обвали в муке, затем в яйце, затем в сухарях – и осторожно опусти в горячее масло. Жарь до аппетитного золотистого цвета, а затем отправь котлету в духовку, разогретую до 190-200° на 7 минут.
- Приготовь пюре: добавь к нему нарезанный зеленый лук, цедру лимона, оливковое масло и перемешай. Выложи котлету на пюре. При желании сделай презентацию более яркой с помощью песто.