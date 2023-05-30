Панцанела: простой тосканский салат с овощами и хлебом

Безусловно, салат с помидорами и огурцами – едва ли не главный вкус лета. Но мы рекомендуем попробовать сделать летний салат так, как его готовят в Тоскане: с хлебом и свежими травами. Тем более, Марко Черветти, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился рецептом.

Ингредиенты:

Хлеб на заквасти

Томат – 100 г

Огурец – 60 г

Оливки – 50 г

Красный лук – 60 г

Винный уксус – 10 г

Оливковое масло – 50 г

Мята, базилик

Соль

Как готовить: