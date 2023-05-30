Панцанела: простой тосканский салат с овощами и хлебом

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Мария Банько
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Безусловно, салат с помидорами и огурцами – едва ли не главный вкус лета. Но мы рекомендуем попробовать сделать летний салат так, как его готовят в Тоскане: с хлебом и свежими травами. Тем более, Марко Черветти, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился рецептом.

Ингредиенты:

  • Хлеб на заквасти
  • Томат – 100 г
  • Огурец – 60 г
  • Оливки – 50 г
  • Красный лук – 60 г
  • Винный уксус – 10 г
  • Оливковое масло – 50 г
  • Мята, базилик
  • Соль

Как готовить:

  1. Размочи черствый хлеб в воде, а затем порви его на кусочки. Лучше выбирай бездрожжевой хлеб на закваске – так вкуснее!
  2. Нарежь красный лук полукольцами. Можешь его промыть, чтобы вкус не был таким горьким.
  3. Мелко порежь листики базилика и добавь в салат. Посоли, добавь немного уксуса и затем оливковое масло Extra Vergine. Перемешай. Базовый салат панцанела готов. Теперь включаем творчество!
  4. К примеру, можешь нарезать томаты и огурцы и также добавить в салат. Туда же – несколько листочков мяты и оливки. Посоли, добавь еще масла, перемешай – готово!

Опубликовано: 30 мая 2023
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