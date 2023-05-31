Самый вкусный молодой картофель: рецепт от шеф-повара

Молодой картофель – украинский символ весны. Марк Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился своим любимым рецептом этого сезонного специалиста.
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 500 г
- Чеснок – 25 г
- Тимьян или розмарин – 3 г
- Оливковое масло или сливочное масло – 20 г
- Морская соль – 1 г
Как готовить:
- Сначала ошпарь картошку: тщательно помой ее и брось ее в кипяток.
- Этот способ немного сокращает время, необходимое для приготовления картофеля. К тому же так мы точно будем уверены в том, что картофель чист и безопасен.
Лайфхак от Марко: Советую выбирать самую маленькую картошку. Ее можно не чистить, готовить целой, внутри она останется сочной и нежной. То, что нужно!
- На сковороде разогрей оливковое масло. Слегка обжарь на ней чеснок. Туда же добавь чабрец или другие любимые травы. Подожди минутку, пока они отдадут свой аромат маслу.
- Вкинь на сковороду картофель. Перемешай, добавь соль. Не накрывай крышкой! Через 10 минут картофель будет готов.