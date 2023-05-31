Самый вкусный молодой картофель: рецепт от шеф-повара

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Мария Банько
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Молодой картофель – украинский символ весны. Марк Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился своим любимым рецептом этого сезонного специалиста.

Ингредиенты:

  • Молодой картофель – 500 г
  • Чеснок – 25 г
  • Тимьян или розмарин – 3 г
  • Оливковое масло или сливочное масло – 20 г
  • Морская соль – 1 г

Как готовить:

  1. Сначала ошпарь картошку: тщательно помой ее и брось ее в кипяток.
  2. Этот способ немного сокращает время, необходимое для приготовления картофеля. К тому же так мы точно будем уверены в том, что картофель чист и безопасен.

    Лайфхак от Марко: Советую выбирать самую маленькую картошку. Ее можно не чистить, готовить целой, внутри она останется сочной и нежной. То, что нужно!
  3. На сковороде разогрей оливковое масло. Слегка обжарь на ней чеснок. Туда же добавь чабрец или другие любимые травы. Подожди минутку, пока они отдадут свой аромат маслу.
  4. Вкинь на сковороду картофель. Перемешай, добавь соль. Не накрывай крышкой! Через 10 минут картофель будет готов.

Опубликовано: 31 мая 2023
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