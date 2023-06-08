Львовяне создали приложение Zupa для поиска заведений и бронирования столиков

Во Львове создали приложение Zupa для поиска заведений и резервации столиков. С 25 мая оно работает во Львове.
Об этом сообщает издание Dev.ua.
Его создали Роман Савицкий, Даниил Хойда, Макс Гаравский и Роман Коростенский.
Приложение Zupa работает на основе SaaS-модели, включающей ежемесячную или годовую подписку для ресторанов и предоставляет доступ к инструментам управления, ориентированным на привлечение и обслуживание клиентов.
Для посетителей приложение бесплатно. Скачать его на iOS и Android можно по ссылке .
Фото: Ioann-Mark Kuznietsov