Ризотто с зеленым горошком: сезонный рецепт из Венеции

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Мария Банько
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Этот вид ризотто готовят уже более 10 веков подряд. Без этого блюда не обходится ни один день Святого Марка, главный праздник в Венеции.
Но его стоит готовить всегда, как только под рукой появляется молодой зеленый горошек.
Марко Черветти , итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group уверяет, что оно того стоит!

Ингредиенты:

  • Рис сорта Vialone Nano или другой круглый рис (Carnaroli, Arborio) – 150 г
  • Молодой нечищеный горошек – 300 г
  • Сыровяленое сало – 40 г
  • Белое вино – 80 г
  • Оливковое масло – 15 г
  • Лук – 60 г
  • Тертый пармезан – 15 г
  • Соль, перец

Как готовить:

  1. Почисти молодой горошек. Не выбрасывай стручки: мы будем варить из них бульон. Положи их в кастрюлю, залей водой и поставь на умеренный огонь. Через час бульон будет готов: тогда перебей его блендером и процеди сквозь сито.
  2. Подготовь другие ингредиенты. Мелко нарежь лук и немного сала. Просуши рис на сухой сковороде. Когда он станет ярко-белым, пересыпь его в отдельную тарелку.
  3. Обжарь сало и лук на оливковом масле.
  4. Когда лук стал прозрачным, добавь в сковороду просушенный рис. Перемешай. Добавь вино, протуши, посоли. Когда вино испарится, влей бульон. Оставь ризотто вариться на 16-18 минут.

    Лайфхак от Марко : Обычно в ризотто бульон добавляют постепенно, однако в Risi e bisi (венецианское ризотто с горошком) традиционно сразу добавляется весь бульон.
  5. Когда ризотто почти готово, добавь горошек. Уже через три минуты можно выключать огонь. Осталось добавить тертый пармезан, разложить ризотто по тарелкам, украсить оливковым маслом и чёрным перцем.

Опубликовано: 12 июня 2023
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