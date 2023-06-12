Ризотто с зеленым горошком: сезонный рецепт из Венеции

Этот вид ризотто готовят уже более 10 веков подряд. Без этого блюда не обходится ни один день Святого Марка, главный праздник в Венеции.

Но его стоит готовить всегда, как только под рукой появляется молодой зеленый горошек.

Марко Черветти , итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group уверяет, что оно того стоит!

Ингредиенты:

Рис сорта Vialone Nano или другой круглый рис (Carnaroli, Arborio) – 150 г

Молодой нечищеный горошек – 300 г

Сыровяленое сало – 40 г

Белое вино – 80 г

Оливковое масло – 15 г

Лук – 60 г

Тертый пармезан – 15 г

Соль, перец

Как готовить: