Ризотто с зеленым горошком: сезонный рецепт из Венеции

Этот вид ризотто готовят уже более 10 веков подряд. Без этого блюда не обходится ни один день Святого Марка, главный праздник в Венеции.
Но его стоит готовить всегда, как только под рукой появляется молодой зеленый горошек.
Марко Черветти , итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group уверяет, что оно того стоит!
Ингредиенты:
- Рис сорта Vialone Nano или другой круглый рис (Carnaroli, Arborio) – 150 г
- Молодой нечищеный горошек – 300 г
- Сыровяленое сало – 40 г
- Белое вино – 80 г
- Оливковое масло – 15 г
- Лук – 60 г
- Тертый пармезан – 15 г
- Соль, перец
Как готовить:
- Почисти молодой горошек. Не выбрасывай стручки: мы будем варить из них бульон. Положи их в кастрюлю, залей водой и поставь на умеренный огонь. Через час бульон будет готов: тогда перебей его блендером и процеди сквозь сито.
- Подготовь другие ингредиенты. Мелко нарежь лук и немного сала. Просуши рис на сухой сковороде. Когда он станет ярко-белым, пересыпь его в отдельную тарелку.
- Обжарь сало и лук на оливковом масле.
- Когда лук стал прозрачным, добавь в сковороду просушенный рис. Перемешай. Добавь вино, протуши, посоли. Когда вино испарится, влей бульон. Оставь ризотто вариться на 16-18 минут.
Лайфхак от Марко : Обычно в ризотто бульон добавляют постепенно, однако в Risi e bisi (венецианское ризотто с горошком) традиционно сразу добавляется весь бульон.
- Когда ризотто почти готово, добавь горошек. Уже через три минуты можно выключать огонь. Осталось добавить тертый пармезан, разложить ризотто по тарелкам, украсить оливковым маслом и чёрным перцем.