Как приготовить моцареллу своими руками

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Мария Банько
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Обожаешь моцареллу? Сегодня бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group научит тебя варить ее дома своими руками. Этот процесс требует немного времени, но и результат того стоит.
Свежее молоко, несколько базовых ингредиентов и немного времени: вот и все, что нужно, чтобы приготовить моцареллу дома.

Ингредиенты:

  • Свежее молоко
  • Сычужный фермент (можно заказать онлайн или купить в специализированных магазинах)
  • Соляной раствор 2 видов (20% и 2% соли)
  • Лимонная кислота
  • Кипяток


Приготовление:

  1. Сначала нужно приготовить кальяту: основу для будущей моцареллы. В чистую кастрюлю нужно налить молоко, поставить на огонь, подогреть до 32 градусов. Добавить фермент согласно инструкции. Перемешать, снять с огня и оставить на полтора часа.
  2. Распределить по формам. Оставить, пока не появится вмятина по центру, затем перевернуть. Тщательно посолить и оставить на 6 часов. Это - кальята. Этот сыр уже можно есть. Но чтобы получить именно моцареллу, нужно еще несколько шагов.
  3. Кальяту надо залить кипятком, подождать 1-2 минуты. Лишнюю воду слить, очень хорошо вымешать, чтобы поверхность сыра будто сияла.
  4. Из образовавшейся массы сформировать шарики. Окунуть в 20% соляной раствор на 5-15 минут. Переместить в емкость, в которой менее соленый раствор соединен с лимонной кислотой. Готово!

Опубликовано: 15 июня 2023
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