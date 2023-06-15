Как приготовить моцареллу своими руками

Обожаешь моцареллу? Сегодня бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group научит тебя варить ее дома своими руками. Этот процесс требует немного времени, но и результат того стоит.

Свежее молоко, несколько базовых ингредиентов и немного времени: вот и все, что нужно, чтобы приготовить моцареллу дома.

Ингредиенты:

Свежее молоко

Сычужный фермент (можно заказать онлайн или купить в специализированных магазинах)

Соляной раствор 2 видов (20% и 2% соли)

Лимонная кислота

Кипяток



Приготовление: