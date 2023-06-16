Аффогато: летний десерт с кофе за 3 минуты

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Мария Банько
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Кажется, все обожают кофе с мороженым. Но Марко Черветти, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, предлагает пойти еще дальше: добавить пару ингредиентов и сделать отличный кофейный десерт аффогато.

Ингредиенты:

  • Эспрессо – 15 г
  • Орехи – 50 г
  • Изюм – 30 г
  • Мед – 25 г
  • Сезонные ягоды – 50 г
  • Мороженое – 50 г
  • Вареное сгущенное молоко – 40 г
  • Ром (по желанию)

Как готовить:

  1. Растопи мед в глубокой сковороде. Когда он закипит, добавь орешки и изюм. Также по желанию можно добавить овсяные хлопья. Перемешай. Когда мед уже станет коричневым, сними с огня и переводи в тарелку.

  2. На дно хорошего бокала выложи ложечку вареной сгущенки. На него – медовую гранолу.

  3. Сверху уложите два шарика любимого мороженого и ягоды. Полой все это кофе. Только не много: мороженое не должно плавать в кофе как в бассейне! Аффогато готово!

Опубликовано: 16 июня 2023
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