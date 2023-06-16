Аффогато: летний десерт с кофе за 3 минуты

Кажется, все обожают кофе с мороженым. Но Марко Черветти, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, предлагает пойти еще дальше: добавить пару ингредиентов и сделать отличный кофейный десерт аффогато.
Растопи мед в глубокой сковороде. Когда он закипит, добавь орешки и изюм. Также по желанию можно добавить овсяные хлопья. Перемешай. Когда мед уже станет коричневым, сними с огня и переводи в тарелку.
На дно хорошего бокала выложи ложечку вареной сгущенки. На него – медовую гранолу.
Сверху уложите два шарика любимого мороженого и ягоды. Полой все это кофе. Только не много: мороженое не должно плавать в кофе как в бассейне! Аффогато готово!